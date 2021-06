MÄRKTE ASIEN/Tokio freundlich - Schanghai und Hongkong pausieren

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Feiertage an den chinesischen Börsen - einschließlich jener in Hongkong - und in Australien sorgen am Montag für ein dünnes Geschäft an den regulär arbeitenden ostasiatischen Aktienmärkten. In Tokio legt der Nikkei-Index immerhin um 0,6 Prozent auf 29.120 Punkte zu, nachdem er im Frühhandel etwas stärker gestiegen war. Unterstützung kommt von der Währungsseite, wo der Dollar seit Freitag etwas deutlicher zugelegt hat, was günstig für die japanischen Exportunternehmen ist. Der Dollar kostet 109,76 Yen verglichen mit 109,39 am frühen Freitag. In Seoul bewegt sich der Kospi dagegen kaum vom Fleck.

Gesucht sind laut Händlern Aktien von Reedereien und Fluglinien. Viel hänge vom Fortschritt der Covid-19-Impfkampagne in Japan ab, bemerken die Analysten von Jefferies und hier gebe es noch viel Luft nach oben. Denn in Japan seien erst vier Prozent der Bevölkerung geimpft verglichen mit beispielsweise 42 Prozent in den USA und Großbritannien. Nippon Yusen, Mitsui O.S.K. Lines und Kawasaki Kisen Kaisha legen um bis zu 2,2 Prozent zu, für Japan Airlines geht es um 0,6 und für ANA Holdings um 0,2 Prozent nach oben.

In Seoul beobachten Marktakteure Gewinnmitnahmen bei Aktien aus dem Halbleitersektor und bei Papieren von Batterieherstellern. Der Kurs der Werft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering zieht dagegen um 0,7 Prozent an, gestutzt von einem Großauftrag des brasilianischen Ölförderers Petrobras. Die Aktie des Internetunternehmens Kakao (+4,4%) profitiert weiter davon, dass das Unternehmen jüngst die Erlaubnis zum Betrieb seines Nicht-Leben-Versicherungsgeschäfts erhalten hat.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag

Nikkei-225 (Tokio) 29.119,58 +0,59% +5,48% 08:00

Kospi (Seoul) 3.248,94 -0,01% +13,07% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Straits-Times (Sing.) 3.156,00 -0,06% +11,05% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.585,00 +0,62% -3,20% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,2099 -0,1% 1,2107 1,2177 -0,9%

EUR/JPY 132,79 +0,0% 132,75 133,25 +5,3%

EUR/GBP 0,8573 -0,1% 0,8580 0,8598 -4,0%

GBP/USD 1,4113 +0,0% 1,4112 1,4163 +3,2%

USD/JPY 109,76 +0,1% 109,64 109,44 +6,3%

USD/KRW 1116,55 +0,4% 1116,55 1111,87 +2,8%

USD/CNY 6,3987 +0,1% 6,3987 6,3909 -2,0%

USD/CNH 6,4065 +0,2% 6,3956 6,3864 -1,5%

USD/HKD 7,7613 +0,0% 7,7604 7,7596 +0,1%

AUD/USD 0,7707 +0,0% 0,7706 0,7768 +0,1%

NZD/USD 0,7142 +0,1% 0,7135 0,7205 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 39.119,50 +0,5% 38.918,00 37.150,75 +34,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,30 70,91 +0,6% 0,39 +47,0%

Brent/ICE 73,10 72,69 +0,6% 0,41 +42,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.862,39 1.877,58 -0,8% -15,19 -1,9%

Silber (Spot) 27,84 27,94 -0,4% -0,11 +5,5%

Platin (Spot) 1.146,85 1.152,50 -0,5% -5,65 +7,1%

Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,3% -0,01 +28,3%

===

