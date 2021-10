MÄRKTE ASIEN/Tokio führt asiatische Börsen an

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Freundliche Vorgaben von der Wall Street haben am Dienstag das Sentiment an den Börsen in Ostasien gestützt. Einige Plätze gaben allerdings im Verlauf ihre Startgewinne wieder ab, belastet von der sich regional verschärfenden Corona-Lage. Im Blick stand auch eine Videokonferenz des chinesischen Vizepremiers Liu He mit US-Finanzministerin Janet Yellen zu Wirtschaftsfragen. Von chinesischer Seite wurde das Gespräch als pragmatisch und konstruktiv bezeichnet.

Der japanische Nikkei-225 verbuchte die mit Abstand stärksten Gewinne, nachdem er am Vortag noch Schlusslicht in Ostasien war. Der Index gewann 1,8 Prozent auf 29.106 Punkte - gezogen von starken Technologie-, Elektronik- und Autoaktien. Teilnehmer setzten ihre Hoffnung auf eine Erholung der Unternehmensgewinne nach dem Höhepunkt der Corona-Krise. Hilfe kam vom erneut schwächelnden Yen, der nicht nur gegen den Dollar, sondern auch gegen asiatische Währungen nachgab. Panasonic rückten mit einer neuen Lithium-Ionen-Batterie für Tesla um 5,6 Prozent nach oben.

Der Markt in Hongkong tendierte im späten Geschäft etwas leichter. Aktien von Elektroautoherstellern profitierten davon, dass Tesla auf ein Allzeithoch gesprungen ist und mittlerweile an der Börse über 1 Billion Dollar wert ist. BYD verteuerten sich um rund 3 Prozent. Unter den übrigen Einzelwerten stiegen die Aktien des Sportbekleidungsherstellers Li Ning um 2,5 Prozent. Zu den massiven Verlierern gehörten im Vorfeld eines vermuteten Verlusts Alibaba Health Information Technology (-11,5%).

Immobilienkrise bleibt Thema

Die Börse in Schanghai verzeichnete ebenfalls leichte Abgaben, nachdem sie zunächst im Plus notiert hatte. Hier lastete weiter die Corona-Pandemie, da die Regierung scharfe Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung getroffen hat. Trotz der Entspannung in der Vorwoche um den Evergrande-Konzern blieb die Immobilienkrise Börsengespräch. Denn der Immobilienkonzern Modern Land China hat die Zahlung für eine Dollaranleihe nicht bedient.

Der südkoreanische Kospi wurde von Elektronik-, Energie- und Biotechwerten nach oben geleitet. Mit dem schwächer als erwartet ausgefallenen BIP zum dritten Quartal sei die Wahrscheinlichkeit einer Straffung der Geldpolitik vermindert, urteilte Capital Economics. Die Musik spielte im Übrigen in den Werten der Berichtsunternehmen, so steigerten sich SK Hynix um 2 Prozent, nachdem der Speicherchiphersteller Drittquartalszahlen über Erwartung vorgelegt hatte. Im Vorfeld von Zahlen gewannen LG Display 4,2 Prozent. Samsung Electronics legten 1,3 Prozent zu, der Konzern wird im Lauf der Woche sein Zahlenwerk präsentieren.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.443,40 +0,0% +13,0% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.106,01 +1,8% +4,2% 08:00

Kospi (Seoul) 3.040,24 +0,7% +5,8% 08:00

Schanghai-Comp. 3.597,64 -0,3% +3,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.946,87 -0,7% -4,1% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.034,34 +0,8% +15,6% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.205,72 +0,1% +12,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.584,94 -0,2% -2,4% 11:00

BSE (Mumbai) 60.817,71 -0,2% +27,1% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1603 -0,1% 1,1612 1,1653 -5,0%

EUR/JPY 132,27 +0,2% 132,04 132,51 +4,9%

EUR/GBP 0,8422 -0,2% 0,8435 0,8452 -5,7%

GBP/USD 1,3779 +0,1% 1,3768 1,3787 +0,8%

USD/JPY 114,00 +0,3% 113,71 113,60 +10,4%

USD/KRW 1.167,10 -0,1% 1.168,40 1.168,71 +7,5%

USD/CNY 6,3843 -0,0% 6,3858 6,3822 -2,2%

USD/CNH 6,3808 -0,0% 6,3828 6,3773 -1,9%

USD/HKD 7,7746 +0,0% 7,7743 7,7735 +0,3%

AUD/USD 0,7503 +0,2% 0,7491 0,7492 -2,6%

NZD/USD 0,7165 +0,0% 0,7163 0,7170 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 62.234,76 -0,9% 62.830,26 61.927,50 +114,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,55 83,76 -0,3% -0,21 +75,3%

Brent/ICE 85,88 85,99 -0,1% -0,11 +69,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.803,10 1.807,79 -0,3% -4,69 -5,0%

Silber (Spot) 24,37 24,57 -0,8% -0,20 -7,7%

Platin (Spot) 1.054,71 1.061,99 -0,7% -7,28 -1,5%

Kupfer-Future 4,52 4,53 -0,3% -0,01 +28,1%

