MÄRKTE ASIEN/Tokio nach Feiertagspause freundlich - Hongkong schwach

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Freitag uneinheitlich zu. In Tokio steigen die Kurse nach der Feiertagspause vom Vortag, der Nikkei-Index legt um 0,6 Prozent zu auf 33.655 Punkte. Leicht stützend wirkt hier, dass die Kernverbraucherpreise in Japan im Oktober einen Tick weniger stark gestiegen sind als erwartet. Mit 2,9 Prozent liegen sie aber weiter deutlich über dem Zielwert der Notenbank. Beim Yen tut sich darauf zunächst wenig, er steigt leicht. In Sydney hat der S&P/ASX-200 nach dem Vortagesminus um 0,3 Prozent zugelegt.

Ganz anders ist die Stimmungslage in Seoul und insbesondere an den chinesischen Börsen. In Schanghai geht es um 0,5 Prozent nach unten, in Hongkong sogar um 1,4 Prozent.

Dort werden Immobilienaktien verkauft, nachdem sie am Donnerstag noch von einem Bericht über Hypothekenerleichterungen in einigen Großstädten nach oben gezogen worden waren. Nun heißt es, dass die potenzielle Ausweitung unbesicherter kurzfristiger Kredite an Bauträger möglicherweise nicht ausreichen werde, um weitere Zahlungsausfälle zu verhindern, da dies weitgehend von der Höhe der Finanzierung, dem Umfang der Umsetzung und der Bereitschaft der Banken abhänge, diese auch durchzuführen.

Hintergrund ist die Nachricht, dass der Finanzkonzern Zhongzhi Enterprise insolvent ist. Seine Verbindlichkeiten übersteigen die Vermögenswerte um mindestens 31 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen habe ein "signifikantes Fortführungsrisiko", teilte Zhonghzi mit.

Country Garden verlieren in dieser Gemengelage 6,7 Prozent und China Resources Land 2,4 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.043,00 +0,2% +0,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.655,00 +0,6% +28,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.500,69 -0,6% +11,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.048,02 -0,5% -1,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.665,14 -1,4% -10,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.096,03 -0,5% -4,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.452,51 -0,1% -2,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:06 % YTD

EUR/USD 1,0906 -0,0% 1,0907 1,0907 +1,9%

EUR/JPY 162,77 -0,2% 163,03 162,63 +16,0%

EUR/GBP 0,8696 -0,1% 0,8702 0,8723 -1,7%

GBP/USD 1,2541 +0,1% 1,2533 1,2504 +3,7%

USD/JPY 149,26 -0,2% 149,49 149,11 +13,8%

USD/KRW 1.303,87 -0,0% 1.303,93 1.298,74 +3,3%

USD/CNY 7,1001 +0,1% 7,0956 7,1416 +2,9%

USD/CNH 7,1520 +0,0% 7,1507 7,1465 +3,2%

USD/HKD 7,7961 -0,0% 7,7987 7,7957 -0,2%

AUD/USD 0,6564 +0,1% 0,6560 0,6562 -3,7%

NZD/USD 0,6056 +0,1% 0,6048 0,6057 -4,6%

Bitcoin

BTC/USD 37.346,34 +0,1% 37.321,81 37.380,42 +125,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,36 77,1 -1,0% -0,74 -0,6%

Brent/ICE 81,28 81,42 -0,2% -0,14 -0,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.993,94 1.992,80 +0,1% +1,15 +9,3%

Silber (Spot) 23,73 23,85 -0,5% -0,11 -1,0%

Platin (Spot) 921,23 918,05 +0,3% +3,18 -13,7%

Kupfer-Future 3,77 3,77 +0,3% +0,01 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

