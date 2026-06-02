MÄRKTE ASIEN/Tokio sehr fest - Hongkong schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Kräftige Kursgewinne in Tokio und ein deutliches Minus in Hongkong prägen das Kursbild am Mittwoch an den Börsen in Ostasien. An den anderen Plätzen der Region fallen die Bewegungen moderater aus, wobei grüne Vorzeichen überwiegen. Stützend wirken neue Rekorde der US-Indizes am Vortag, wozu aber schon kleinere Aufschläge reichten.

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Der Topix in Tokio gewinnt 2,1 Prozent und markiert erneut ein Rekordhoch. Treiber ist die Aussicht auf neue Maßnahmen der Regierung zur Stützung der Konjunktur. Das Kabinett hat einen Entwurf für einen Nachtragshaushalt in Höhe von umgerechnet 19,5 Milliarden Dollar zur Bewältigung der hohen Lebenshaltungskosten infolge des Iran-Kriegs genehmigt. Nun muss das Parlament noch zustimmen. Premierministerin Sanae Takaichi erwägt außerdem eine Senkung von Verbrauchssteuern.

Der HSI in Hongkong verliert 1,7 Prozent. Marktteilnehmer sprechen nach der KI-getriebenen Rally vom Vortag von Gewinnmitnahmen. In Shanghai kommt der Composite um 0,6 Prozent voran, gestützt vom Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der im Mai deutlich gestiegen und damit noch weiter in den Expansion anzeigenden Bereich vorgedrungen ist. In Sydney gewinnt der S&P/ASX-200 mit der Hoffnung auf zunächst ausbleibende weitere Zinserhöhungen 0,8 Prozent. Auslöser ist, dass das Wirtschaftswachstum in Down Under im ersten Quartal unter der Erwartung ausgefallen ist. Im bisherigen Jahresverlauf erhöhte die Notenbank die Zinsen bereits um 0,75 Prozentpunkte, zuletzt drei Mal in Folge. Im südkoreanischen Seoul pausiert der Handel wegen eines Feiertags.

Zur stimmungsmäßigen Gemengelage insgesamt heißt es, die Stärke im Technologiesektor und die anhaltende KI-Fantasie drängten die Entwicklung im Nahost-Konflikt mit wieder neuen gegenseitigen Attacken und den wohl ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen in den Hintergrund. An anderer Stelle ist von einer Art Gewöhnungseffekt an die fragile Lage die Rede. Die Ölpreise steigen zwar weiter, allerdings eher moderat. Brentöl verteuert sich um gut 1 Prozent auf rund 97 Dollar und bleibt noch deutlich unter der psychologisch wichtigen 100er Marke.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.793,80 +0,8 +0,9 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.133,24 +2,1 +17,8 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag +108,9

Hang-Seng (Hongkong) 25.599,96 -1,7 -0,1 10:00

Shanghai-Composite 4.097,94 +0,6 +3,2 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.133,02 +0,7 +10,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.944,66 -4,1 -31,2 10:00

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KLCI (Malaysia) 1.691,44 +0,5 +0,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:45 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1625 -0,1 1,1631 1,1647 -1,0

EUR/JPY 185,86 -0,1 185,99 186,04 +1,0

EUR/GBP 0,8635 -0,0 0,8637 0,8643 -0,9

USD/JPY 159,86 -0,0 159,89 159,70 +2,1

USD/KRW 1.518,88 +0,1 1.516,93 1.517,80 +5,4

USD/CNY 6,7671 +0,1 6,7622 6,7620 -3,2

USD/CNH 6,7656 +0,1 6,7614 6,7600 -3,0

USD/HKD 7,8366 0,0 7,8368 7,8380 +0,7

AUD/USD 0,7169 -0,1 0,7178 0,7181 +7,5

NZD/USD 0,5915 -0,2 0,5925 0,5936 +2,8

BTC/USD 66.307,62 -1,8 67.492,64 70.120,46 -24,4

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,94 +1,3 1,18 93,76

Brent/ICE 97,00 +1,0 1,00 96,00

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.471,94 -0,3 -12,65 4.484,59

Silber 74,77 -0,4 -0,34 75,11

Platin 1.928,59 -0,4 -8,16 1.936,75

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 00:47 ET (04:47 GMT)