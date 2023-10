MÄRKTE ASIEN/Tokio sehr schwach - Sorge vor Eskalation im Nahen Osten

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit den Aktienkursen in Ostasien und Australien ist es zu Beginn der neuen Woche nach unten gegangen. Sie folgten ihren Pendants an der Wall Street am Freitag. Hauptthema ist der Krieg zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas. Für Verkaufsneigung sorgte die Befürchtung, dass weitere Staaten in den Konflikt hineingezogen werden. So warnte der Iran, der als Unterstützer der Hamas gilt, Israel vor einem Einmarsch in den Gaza-Streifen. Und aus dem Weißen Hauses kam die Warnung vor einer möglichen neuen Front an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, wo die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz agiert.

Sollte der Iran tatsächlich eingreifen, dürfte das Sanktionen des Westens gegen das Ölförderland zur Folge haben, was das weltweite Ölangebot verringern würde. Am Freitag waren die Ölpreise bereits massiv gestiegen um fast 6 Prozent. Das wiederum droht die Inflation anzuheizen, die ohnehin für den Aktienmarkt schon eine Belastung ist.

Im asiatischen Handel am Montag verteidigten die Ölpreise die Aufschläge knapp. Aktien aus dem Ölsektor waren in der gesamten Region gegen den schwächeren Gesamtmarkt gesucht.

Der Nikkei-Index in Tokio verlor 2,0 Prozent auf 31.659 Punkte. In Seoul ging es um 0,8 Prozent abwärts, an den chinesischen Börsen um bis zu 0,9 Prozent und in Sydney um 0,3 Prozent.

Der Dollar verteidigte seine Gewinne vom Freitag weitgehend. Er war zuletzt wie auch Anleihen sowie das Gold als sicherer Hafen gesucht. Der Yen machte zum Dollar gleichwohl etwas Boden gut. Auch er gilt traditionell als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

Spannung vor BIP-Zahlen aus China wächst

An den chinesischen Plätzen berichteten Marktteilnehmer dazu von Zurückhaltung vor den am Mittwoch anstehenden BIP-Zahlen für das dritte Quartal. Nach einem Plus von 6,3 Prozent im Jahresvergleich im zweiten Quartal sagen Ökonomen eine Verlangsamung auf 4,5 Prozent voraus. Auf die Stimmung gedrückt haben könnte dort außerdem, dass die chinesische Notenbank bei Zuteilung frischer Liquidität den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kredite (MLF) unverändert bei 2,5 Prozent ließ und nicht etwa senkte. Die MLF-Beibehaltung könnte bedeuten, dass am Freitag auch der Leitzins (LPR) unverändert bleibe, so Marktbeobachter mit Blick auf die eher maue Konjunktur in China.

Verkauft worden seien am Montag Aktien aus dem Chipsektor, so Händler. Denn einem Medienbericht zufolge planten die USA, den Zugang Chinas zu fortschrittlichen Chip-Herstellungsanlagen zu beschränken.

Unter den Einzelwerten machten Ryohin Keikaku in Tokio einen Satz um 9 Prozent. Der Besitzer der Lifestylekette MUJI hatte einen über 50-prozentigen Gewinnanstieg in Aussicht gestellt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.026,50 -0,3% -0,2% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 31.659,03 -2,0% +23,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.436,24 -0,8% +8,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.073,81 -0,5% -0,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.652,45 -0,9% -10,1% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.652,24 -0,8% +17,8% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.163,62 -0,7% -2,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.440,10 -0,3% -3,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0533 +0,1% 1,0522 1,0542 -1,6%

EUR/JPY 157,57 +0,2% 157,26 157,75 +12,3%

EUR/GBP 0,8658 -0,1% 0,8663 0,8642 -2,2%

GBP/USD 1,2166 +0,2% 1,2147 1,2198 +0,6%

USD/JPY 149,59 +0,1% 149,45 149,66 +14,1%

USD/KRW 1.354,28 +0,1% 1.353,38 1.348,91 +7,3%

USD/CNY 7,3098 +1,8% 7,1780 7,3073 +6,0%

USD/CNH 7,3133 +0,0% 7,3110 7,3067 +5,6%

USD/HKD 7,8203 -0,1% 7,8252 7,8220 +0,1%

AUD/USD 0,6325 +0,4% 0,6302 0,6323 -7,2%

NZD/USD 0,5918 +0,2% 0,5907 0,5918 -6,8%

Bitcoin

BTC/USD 27.848,25 +2,4% 27.189,63 26.857,39 +67,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,38 87,69 -0,4% -0,31 +12,3%

Brent/ICE 90,50 90,89 -0,4% -0,39 +10,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.909,02 1.933,06 -1,2% -24,05 +4,7%

Silber (Spot) 22,52 22,73 -0,9% -0,21 -6,0%

Platin (Spot) 881,55 884,13 -0,3% -2,58 -17,5%

Kupfer-Future 3,60 3,57 +0,8% +0,03 -5,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

