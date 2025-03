MÄRKTE ASIEN/Tokio und Hongkong fest - Schanghai und Seoul behauptet

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES -- Feste Kurse in Tokio und Hongkong im Sog einer positiven Vorgabe der Wall Street und wenig veränderte Indizes in Schanghai und Seoul prägen das Börsenbild im Handelsverlauf am Dienstag in Ostasien. Sydney hat den Handel bereits beendet, dort war die Tendenz gut behauptet.

In Tokio legt der Nikkei um 1,3 Prozent zu auf 37.880 Punkte, in Hongkong steigt der HSI um 1,9 Prozent. In Seoul sind anfängliche Gewinne unterdessen wieder verlorengegangen. In Tokio hilft der erneut schwächere Yen bei der Aufwärtsbewegung, der Dollar verteuert sich auf 149,52 Yen. Von der am Berichtstag und am Mittwoch tagenden japanischen Notenbank erwartet der Markt keine weitere Zinserhöhung , wenngleich Analysten betonen, dass das Ende der Fahnenstange im aktuellen Zinserhöhungszyklus noch nicht erreicht sein dürfte.

Insbesondere in Hongkong sorgt laut den Ökonomen von HSBC für Kauflaune, dass zuletzt chinesische Einkaufsmanagerindizes besser ausgefallen sind und Peking einen Plan zur Ankurbelung des Konsums ausgearbeitet hat. Der Aktionsplan signalisiere eine Änderung des politischen Kurses, die Stimulierungsmaßnahmen kämen trotz des starken Jahresauftakts. Er berge damit ein höheres Aufwärtsrisiko, weshalb die Volkswirte ihre Prognose für das BIP-Wachstum auf 4,8 von 4,5 Prozent erhöht haben. Trotz des optimistischeren Ausblicks räumen sie ein, dass auch die Abwärtsrisiken gestiegen seien. China sehe sich mit weiteren Zollrisiken seitens der USA und anderer Handelspartner konfrontiert, und es gebe erneute Anzeichen für Druck aus dem Immobiliensektor.

Unter den Einzeltiteln ziehen Wuxi Apptec um fast 12 Prozent an, nachdem das Management nach den im Rahmen der Erwartungen liegenden Ergebnissen für das vierte Quartal eine Wachstumsbeschleunigung im Jahr 2025 in Aussicht gestellt hat. BYD markieren unterdessen ein Rekordhoch, die Aktie des Autobauers verteuert sich um 4 Prozent. Der Elektroauto -Riese hat eine neue Schnellladetechnologie vorgestellt und einen Aktienbeteiligungsplan für Mitarbeiter angekündigt.

In Tokio heißt es, die Furcht vor US-Zöllen habe vorerst nachgelassen. Entsprechend gehören Aktien von Handelshäusern zu den Gewinnern. Außerdem hat das Anlagevehikel Berkshire Hathaway von Börsenguru Warren Buffett seine Beteiligungen an Mitsui & Co (+3,6%) und Mitsubishi Corp (+4,1%) erhöht. In Sydney verteuerten sich New Hope um fast 9 Prozent, nachdem der Kohleförderer einen Anstieg des Gewinns im ersten Halbjahr um 35 Prozent und einen Aktienrückkauf in Höhe von 100 Millionen Australischen Dollar bekannt gegeben hatte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.860,40 +0,1% -4,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.882,57 +1,3% -7,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.609,84 -0,0% +8,8% 08:00

Schanghai-Comp. 3.428,69 +0,1% +2,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.624,30 +2,0% +19,5% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.859,36 +0,7% +1,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Mo, 8:16 % YTD

EUR/USD 1,0912 -0,1 1,0894 1,0881 +5,1%

EUR/JPY 163,27 0,1 159,98 162,02 -0,7%

EUR/GBP 0,8409 -0,0 0,8435 0,8411 +1,7%

GBP/USD 1,2977 -0,1 1,2915 1,2936 +3,3%

USD/JPY 149,61 0,2 146,85 148,91 -5,5%

USD/KRW 1.450,63 0,5 1.453,80 1.448,80 -1,7%

USD/CNY 7,1714 0,1 7,1581 7,1722 -0,5%

USD/CNH 7,2343 0,1 7,2325 7,2419 -1,3%

USD/HKD 7,7696 -0,0 7,7692 7,7710 +0,1%

AUD/USD 0,6372 -0,2 0,6287 0,6335 +2,3%

NZD/USD 0,5818 -0,2 0,5703 0,5767 +2,8%

BTC/USD 83.031,40 -1,2 80.313,90 83.242,15 -9,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,78 67,58 +0,3% +0,20 +0,9%

Brent/ICE 71,27 70,93 +0,5% +0,34 -5,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3011,15 3000,27 +0,4% +10,88 +13,9%

Silber (Spot) 31,07 30,98 +0,3% +0,09 +11,4%

Platin (Spot) 923,11 917,17 +0,6% +5,94 +4,2%

