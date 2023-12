MÄRKTE ASIEN/Tokio und Hongkong schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien haben sich am Donnerstag teils der leichteren Tendenz der Wall Street vom Vortag angeschlossen. Börsianer berichteten von Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Dazu sorgten die am Vortag kräftig gesunkenen Ölpreise für Verunsicherung im Hinblick auf die Konjunktur. Auch von Gewinnmitnahmen war die Rede.

In Tokio ging es für den Nikkei-Index besonders scharf nach unten um 1,8 Prozent auf 32.858 Punkte. Hatte am Vortag vor allem noch Konjunkturzuversicht den Index um gut 2 Prozent nach oben gehievt, sorgte nun unter anderem der festere Yen für Gegenwind.

Der Dollar wurde zuletzt mit 146,23 Yen gehandelt, zur gleichen Vortageszeit war es gut 1 Yen mehr gewesen. Für Unterstützung für den Yen sorgten laut Marktteilnehmern jüngste Aussagen des Vize-Notenbankchefs. Sie deuteten darauf hin, dass der Markt auf einen möglichen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik vorbereitet werden solle, kommentierte UOB Global Economics & Markets Research.

Neben Tokio zeigte sich die Börse in Hongkong mit einem Minus von 1,2 Prozent im dortigen Späthandel schwach, von den Tagestiefs aber erholt. In Schanghai, Seoul und in Sydney war die Tagestendenz knapp behauptet, wobei es im Späthandel mit den Indizes etwas nach oben gegangen war. In Sydney hatte sich ein moderates Minus im Schlussgeschäft nochmals verringert nachdem es dort am Vortag um 1,7 Prozent stark nach oben gegangen war.

Als Bremser an den chinesischen Börsen machten Teilnehmer die Abstufung des Ausblicks für 8 Banken des Landes und 18 weitere Unternehmen aus. Auf der Moody's-Liste stehen unter anderem China Mobile (-0,6%). Einen leicht positiven Impuls setzten Handelsdaten aus China. Die Exporte übertrafen im November die Erwartung mit einem kleinen Anstieg leicht, die Importe sanken dagegen wider Erwarten etwas.

Unter den kräftig gesunkenen Ölpreisen litten in der gesamten Region die Kurse von Ölaktien. In Hongkong verbilligten sich PetroChina um 2,4 und CNOOC um 2,5 Prozent, in Tokio Inpex um 2,9 Prozent.

In Sydney gaben Doosan Robotics um 7,7 Prozent nach. Händler sprachen bei der Aktie des Herstellers von Roboterarmen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Gewinnen. LG Electronics rutschten um 4,7 Prozent ab und gaben damit zum siebten Mal in Folge nach. Hier wurde auf schlechte Gewinnaussichten für das vierte Quartal verwiesen. Korean Air Lines und Asiana Airlines stiegen um 1,1 bzw. 4,2 Prozent, nachdem die EU-Aufsichtsbehörden eine neue Frist bis zum 14. Februar für die Genehmigung des Fusionsplans der beiden Fluglinien gesetzt hatten.

In Sydney stiegen Perpetual um 6,7 Prozent. Analysten glauben, dass das abgelehnte Angebot von WHSP für den Vermögensverwalter andere Interessenten anlocken könnte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.173,30 -0,1% +1,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.858,31 -1,8% +28,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.492,07 -0,1% +11,4% 07:00

Schanghai-Comp. 2.966,21 -0,1% -3,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -1,2% -16,7% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.072,37 -0,5% -5,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.442,13 -0,3% -3,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:00 % YTD

EUR/USD 1,0762 -0,1% 1,0768 1,0789 +0,5%

EUR/JPY 157,26 -0,8% 158,53 158,51 +12,0%

EUR/GBP 0,8571 -0,0% 0,8574 0,8559 -3,2%

GBP/USD 1,2556 -0,0% 1,2561 1,2604 +3,8%

USD/JPY 146,12 -0,8% 147,22 146,93 +11,4%

USD/KRW 1.324,59 +0,8% 1.313,89 1.313,28 +5,0%

USD/CNY 7,0950 -0,3% 7,1178 7,1569 +2,9%

USD/CNH 7,1660 -0,1% 7,1746 7,1639 +3,4%

USD/HKD 7,8116 +0,0% 7,8104 7,8110 +0,0%

AUD/USD 0,6548 -0,0% 0,6549 0,6590 -3,9%

NZD/USD 0,6133 -0,1% 0,6139 0,6175 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 43.908,78 +0,3% 43.772,53 43.698,13 +164,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,66 69,38 +0,4% +0,28 -9,3%

Brent/ICE 74,68 74,30 +0,5% +0,38 -8,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.030,18 2.025,40 +0,2% +4,78 +11,3%

Silber (Spot) 23,89 23,93 -0,2% -0,04 -0,3%

Platin (Spot) 893,45 892,50 +0,1% +0,95 -16,3%

Kupfer-Future 3,74 3,72 +0,6% +0,02 -1,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2023 02:13 ET (07:13 GMT)