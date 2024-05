MÄRKTE ASIEN/Tokio und Seoul sehr fest - Hongkong bleibt zurück

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit Ausnahme der Börse in Hongkong (Späthandel: -0,6%) ist es am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien nach oben gegangen.

An der Spitze lag Seoul mit einem Plus von 2,2 Prozent, gefolgt von Tokio, wo der Nikkei-225 um 1,6 Prozent auf 38.835 Punkte stieg. Die Zehnjahresrendite japanischer Staatsanleihen sank deutlich um 3 Basispunkte auf 0,87 Prozent. An beiden Plätzen gab es Nachholbedarf. Wegen Feiertagen am Montag konnte dort erst verspätet auf die von den günstigen US-Arbeitsmarktdaten für April wieder angefachten Zinssenkungshoffnungen reagiert werden. Dazu kamen aber auch schon wieder freundliche Vorgaben der Wall Street, die ihre Rally am Montag fortsetzte.

In Sydney legte das Marktbarometer um 1,4 Prozent zu. Nachdem die australische Notenbank wie erwartet die Zinsen unverändert gelassen hatte, war der Austral-Dollar unter Druck geraten. Laut Marktteilnehmern fielen die Aussagen der Notenbanker zur weiteren Geldpolitik insgesamt weniger falkenhaft als erwartet aus. Am Aktienmarkt sorgte das im Späthandel für einen zweiten Kursschub nach oben.

In Hongkong dürften laut Marktteilnehmern nach zehn Sitzungen in Folge mit Aufschlägen, Gewinne mitgenommen worden sein. Es ist die längste Gewinnstrecke seit 2018. Eine niedrige Bewertung, Untergewichtungen und Spekulationen über eine für Aktien günstige Politik nach der jüngsten Sitzung des chinesischen Politbüros seien die Treiber der Rally, sagte Saxo-Marktstratege Redmond Wong.

Technologieaktien favorisiert

In Tokio zeigten sich bei den Einzelwerten Nintendo im Vorfeld der Quartalszahlenvorlage 2,4 Prozent fester. Ohne eigene Nachrichten verteuerten sich Tokyo Electron (+5,2%) und Nomura Holdings (+5,9%) besonders stark.

In Seoul wie auch andernorts gehörten die als besonders zinsempfindlich geltenden Technologiewerte zu den größeren Gewinnern. Samsung Electronics verteuerten sich um 4,8 Prozent und SK Hynix um 3,7 Prozent. Die Biotechnologietitel Celltrion und Samsung Biologics legten um 2,6 bzw 1,4 Prozent zu.

Wenig inspirierend wirkten die Halbjahreszahlen der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Die Bank meldete einen Gewinnrückgang, kündigte aber auch einen Aktienrückkauf an. Der Kurs schloss kaum verändert. Der Energieversorger AGL hat seinen Gewinnausblick angehoben, die Aktie steigt um 7,4 Prozent. Sims büßten 6,4 Prozent ein nach einem schwachen Zwischenbericht des Metall-Recyclers.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.793,30 +1,4% +2,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.835,10 +1,6% +14,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.734,36 +2,2% +3,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.147,74 +0,2% +5,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.466,24 -0,6% +8,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 20.653,53 +0,6% +15,2% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.301,27 -0,1% +1,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.608,62 +0,7% +9,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 % YTD

EUR/USD 1,0766 -0,0% 1,0769 1,0767 -2,5%

EUR/JPY 166,19 +0,3% 165,74 165,50 +6,8%

EUR/GBP 0,8582 +0,1% 0,8572 0,8567 -1,1%

GBP/USD 1,2545 -0,1% 1,2563 1,2569 -1,5%

USD/JPY 154,37 +0,3% 153,90 153,71 +9,6%

USD/KRW 1.360,22 +0,2% 1.357,69 1.359,89 +4,8%

USD/CNY 7,1449 +1,0% 7,0764 7,1429 +0,6%

USD/CNH 7,2191 +0,1% 7,2141 7,2180 +2,0%

USD/HKD 7,8184 +0,0% 7,8180 7,8173 +0,1%

AUD/USD 0,6595 -0,4% 0,6625 0,6624 -3,1%

NZD/USD 0,6006 -0,1% 0,6010 0,6016 -5,0%

Bitcoin

BTC/USD 63.647,89 +0,1% 63.599,06 64.248,43 +46,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,58 78,48 +0,1% +0,10 +8,3%

Brent/ICE 83,46 83,33 +0,2% +0,13 +9,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.320,64 2.323,64 -0,1% -3,00 +12,5%

Silber (Spot) 27,27 27,45 -0,6% -0,18 +14,7%

Platin (Spot) 960,03 959,25 +0,1% +0,78 -3,2%

Kupfer-Future 4,61 4,63 -0,5% -0,03 +17,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

