Heute im Fokus
Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
MÄRKTE ASIEN/Tokio und Shanghai fest - Oracle befeuert Chipaktien

11.09.25 09:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
78,01 EUR 0,27 EUR 0,35%
Alibaba
126,00 EUR 3,00 EUR 2,44%
Cambricon Technologies Corporation Limited Registered Shs -A-
1.273,00 CNY 44,93 CNY 3,66%
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S
5,45 EUR 0,20 EUR 3,81%
Samsung
72.600,00 KRW 1.100,00 KRW 1,54%
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
3,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
SK hynix Inc.
USD 0,00 USD 0,00%
SoftBank Corp.
103,36 EUR 7,48 EUR 7,80%
Charts|News|Analysen
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich ist es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien zugegangen. Der Nikkei-225-Index in Tokio gewann 1,2 Prozent auf 44.373 Punkte. Damit markierte er ein Allzeithoch, weiter gestützt von der Spekulation auf höhere Staatsausgaben und eine lockerere Geldpolitik unter einer neuen Regierungsspitze. Auch der südkoreanische Kospi lotete neue Rekordhochs aus. Er stieg bereits den achten Handelstag in Folge, diesmal ging es um 0,9 Prozent nach oben. Daneben erholte sich Shanghai von seinem kleinen Minus am Vortag und zog um 1,7 Prozent an. Um 0,1 Prozent nach unten ging es dagegen in Hongkong (Späthandel), in Sydney um 0,3 Prozent.

An der Wall Street hatten der S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-Composite am Vortag zum zweiten Mal in Folge Rekordhochs erreicht, mit dem Rückenwind einer in der kommenden Woche erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank. Dazu trugen Erzeugerpreise bei, die einen schwächeren Anstieg gezeigt hatten, als erwartet. Später am Berichtstag stehen die US-Verbraucherpreise auf dem Programm. Sie dürften mit Argusaugen beobachtet werden, müssten aber wohl schon sehr stark von der Prognose nach oben abweichen, um die aktuelle Zinssenkungsspekulation noch wesentlich zu beeinflussen. Eher könnte eine moderater als erwartet ausfallende Teuerung noch die Spekulation anheizen, dass möglicherweise sogar ein großer Zinsschritt nach unten kommen könnte.

Im Fokus standen in der gesamten Region erneut Technologieaktien. Für Kursfantasie sorgte, dass Oracle bereits am Dienstagabend (MESZ) KI-Geschäfte im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar angekündigt hatte. Kreisen zufolge soll Oracle einen 300 Milliarden Dollar schweren Auftrag von OpenAI an Land gezogen haben. Oracle waren darauf am Mittwoch um über 35 Prozent nach oben geschossen.

In Tokio verteuerten sich beispielsweise Softbank Group um weitere 10,0 Prozent und Advantest um 4,4 Prozent. In Hongkong legten die Kurse der Chipwerte SMIC und Hua Hong um je rund 5 Prozent zu, in Shanghai Cambricon Technologies um über 8 Prozent und in Seoul kamen SK Hynix um 1,0 Prozent voran und Samsung Electronics um 1,1 Prozent.

Für Alibaba ging es um 2,1 Prozent nach oben. Der chinesische E-Commerce-Marktführer beschafft sich mit der Ausgabe einer Wandelanleihe 3,2 Milliarden Dollar zur Finanzierung seiner internationale Expansion und seines Cloud Computings.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.805,00 -0,3% +7,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 44.372,50 +1,2% +8,9% 08:30

Kospi (Seoul) 3.344,20 +0,9% +39,4% 08:30

Shanghai-Comp. 3.875,31 +1,7% +13,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.182,15 -0,1% +29,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:20 % YTD

EUR/USD 1,1687 -0,1 1,1701 1,1762 +13,1%

EUR/JPY 172,65 0,1 172,49 173,00 +6,0%

EUR/GBP 0,8647 -0,0 0,8648 0,8669 +4,6%

GBP/USD 1,3515 -0,1 1,3531 1,3568 +8,1%

USD/JPY 147,73 0,2 147,41 147,09 -6,3%

USD/KRW 1.392,59 0,2 1.389,35 1.389,05 -5,8%

USD/CNY 7,0940 0,0 7,0933 7,0957 -1,5%

USD/CNH 7,1197 0,0 7,1183 7,1233 -2,9%

USD/HKD 7,7869 -0,0 7,7894 7,7900 +0,3%

AUD/USD 0,6611 -0,0 0,6612 0,6607 +6,4%

NZD/USD 0,5932 -0,1 0,5938 0,5949 +5,9%

BTC/USD 114.402,80 0,4 113.897,60 113.177,55 +17,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,51 63,67 -0,3% -0,16 -11,4%

Brent/ICE 67,38 67,49 -0,2% -0,11 -9,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.632,86 3.642,65 -0,3% -9,79 +38,0%

Silber 41,11 41,175 -0,2% -0,06 +41,7%

Platin 1.189,74 1.188,03 +0,1% +1,71 +33,8%

Kupfer 4,61 4,62 -0,1% -0,00 +12,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 03:15 ET (07:15 GMT)

