MÄRKTE ASIEN/Tokio und Sydney fest - Schanghai und Hongkong leichter

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zweigeteilt zeigt sich die Börsenlandschaft am Dienstag in Ostasien und Australien. Während Tokio und Sydney den positiven Vorgaben der Wall Street folgen, unter anderem mit neuen Schlussrekorden bei S&P-500 und Nasdaq-Composite, geben die Börsen in Schanghai und Hongkong nach dem dort verlängerten Wochenende um bis zu 0,9 Prozent nach. Der Nikkei-Index in Tokio steigt derweil um 1,0 Prozent auf 29.456 Punkte, während es in Sydney - ebenfalls nach einem Feiertag am Montag -, um 1,1 Prozent noch einen Tick stärker nach oben geht.

Den japanischen Aktien beschert der weiter nachgebende Dollar erneut Rückenwind. Er kostet 110,07 Yen verglichen mit 109,75 zur gleichen Vortageszeit. In Sydney kommt ein positiver Impuls vom Protokoll der jüngsten Sitzung der australischen Notenbank. Aus ihm geht hervor, dass die Notenbanker es für verfrüht halten, über ein Zurückfahren ihrer Anleihekäufe nachzudenken. An den chinesischen Börsen wird unter anderem der deutlich nachgebende Kupferpreis (-2,4%) als Belastungsfaktor genannt.

Dominierendes Thema an den Märkten ist die zweitägige Sitzung der US-Notenbank, die dann am Mittwochabend (MESZ) ihre Ergebnisse präsentieren wird. Zuletzt hatten die Notenbanker immer wieder betont, über die derzeit hohen Inflationsraten hinwegzusehen, und zunächst weiter keine Straffung ihrer Geldpolitik zu planen. Darauf hatten sich die Marktzinsen in den USA merklich zurückgebildet, wenngleich sie an den beiden vergangenen Tagen wieder eine leichte Gegenbewegung nach oben zeigten.

Letzteres kommt Aktien aus dem Finanzsektor zugute. In Japan legen Sumitomo Mitsui Financial Group und Mitsubishi UFJ Financial um bis zu 0,7 Prozent zu, in Sydney gewinnen Macquarie und Commonwealth Bank sogar über 2 Prozent.

Wenig tut sich mit dem Index in Südkorea. Inländische Anleger werden von Händlern auf der Käuferseite gesehen auf dem aktuellen Rekordniveau, ausländische Akteure auf der Verkaufsseite. Der Kurs des Apple-Zulieferes LG Innotek (+2,1%) profitiert von einem positiven Ausblick und starken Verkäufen des neuesten iPhone-Modells. Bei Celltrion (-1,6%) werden dagegen Gewinne mitgenommen nach dem Kurssprung am Vortag in Reaktion auf positive Testdaten eines Medikaments zur Behandlung von Covid-19.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.389,70 +1,06% +12,18% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.456,07 +1,01% +6,26% 08:00

Kospi (Seoul) 3.254,97 +0,09% +13,28% 08:00

Schanghai-Comp. 3.557,33 -0,90% +2,43% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.622,75 -0,76% +5,94% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.177,33 +0,77% +11,05% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.582,08 -0,02% -2,75% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:13 % YTD

EUR/USD 1,2125 +0,0% 1,2120 1,2097 -0,7%

EUR/JPY 133,46 +0,0% 133,41 132,65 +5,8%

EUR/GBP 0,8591 +0,0% 0,8589 0,8582 -3,8%

GBP/USD 1,4114 +0,0% 1,4111 1,4095 +3,2%

USD/JPY 110,06 -0,0% 110,08 109,68 +6,6%

USD/KRW 1117,96 +0,1% 1116,71 1117,24 +3,0%

USD/CNY 6,4044 +0,1% 6,3987 6,3987 -1,9%

USD/CNH 6,4034 -0,1% 6,4075 6,4115 -1,5%

USD/HKD 7,7617 -0,0% 7,7619 7,7611 +0,1%

AUD/USD 0,7711 -0,0% 0,7714 0,7704 +0,1%

NZD/USD 0,7153 +0,1% 0,7143 0,7135 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 40.443,26 +0,4% 40.282,01 39.515,46 +39,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,13 70,88 +0,4% 0,25 +46,6%

Brent/ICE 73,12 72,86 +0,4% 0,26 +42,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.865,46 1.866,25 -0,0% -0,80 -1,7%

Silber (Spot) 27,71 27,88 -0,6% -0,16 +5,0%

Platin (Spot) 1.163,13 1.168,50 -0,5% -5,38 +8,7%

Kupfer-Future 4,42 4,53 -2,4% -0,11 +25,4%

