MÄRKTE ASIEN/Trump-Tweet eines bevorstehenden "großen Deals" treibt Kurse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Freitag auf breiter Front mit zum Teil deutlichen Aufschlägen. Die Wall Street hatte am Vortag neue Rekordhochs markiert, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Tweet von einer kurz bevorstehenden Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China gesprochen hatte. Auch der Wahlsieg der konservativen Tories in Großbritannien sorgt für eine positive Stimmung. Die Investoren erwarten hiervon ein Ende der Brexit-Unsicherheiten.

In Tokio steigt der Nikkei-Index um 2,5 Prozent. Keine Auswirkungen auf den Handel hat der schwächer als erwartet ausgefallene Tankan-Bericht der japanischen Notenbank. Er zeigt, dass sich die Stimmung bei den japanischen Industriekonzernen weiter eingetrübt hat. Der Index zur Wirtschaftsstimmung sank auf null Punkte, erwartet worden war hingegen ein Wert von plus 2.

Kräftig nach oben geht es auch in Hongkong mit Aufschlägen von 2,0 Prozent. An der chinesischen Börse in Schanghai erhöht sich der Börsenindex um 1,2 Prozent. Seoul verzeichnet ein Plus von 1,4 Prozent. Zurückhaltender zeigte sich der S&P/ASX-200 in Sydney mit einem Zugewinn von 0,5 Prozent.

US-Präsident Trump erwartet "großen Deal" mit China

Die USA stehen "sehr dicht vor einem großen Deal", so Trump via Twitter. "Sie wollen es, und wir auch." Informierten Personen zufolge bieten die US-Verhandlungsführer an, die bestehenden Zölle um bis zu 50 Prozent auf 360 Milliarden Dollar chinesischer Importe zu senken. Sie böten zudem an, die neuen chinesischen Zölle zu streichen, die am 15. Dezember in Kraft treten sollen. Voraussetzung dafür soll sein, dass China feste Kaufzusagen für Agrar- und andere US-Produkte macht. Laut einem Bloomberg-Bericht soll ein sogenannter "Phase-ein-Deal" im Prinzip stehen und Trump müsse nur noch zustimmen.

"Eine mögliche Senkung der US-Zölle um 50 Prozent ist viel mehr als die Märkte erwartet haben. Es würde das Zoll-Niveau wieder auf den Stand von September 2018 bringen", so Stephen Innes, Chef-Marktstratege bei AxiTrader.

Wahlsieg der Tories lässt Pfund steigen

Die bisherigen Auszählungsergebnisse der britischen Parlamentswahlen bestätigen nach Angaben von Fernsehsendern den klaren Sieg der konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson. Wie die BBC und Sky News am Freitagmorgen berichteten, errangen die Tories laut den bislang vorliegenden Ergebnissen aus den Wahlkreisen die absolute Mehrheit. Bereits Nachwahlbefragungen vom Vorabend hatten auf eine absolute Mehrheit für die Konservativen hingedeutet. Johnson kann damit das Land am 31. Januar aus der EU führen.

Johnson hat den klaren Sieg seiner konservativen Tories bei den Parlamentswahlen als "starkes neues Mandat" für den Brexit bezeichnet. Er habe nun den Wählerauftrag, das Land zusammenzuführen und es "voranzubringen", sagte er in der Nacht zum Freitag in London.

Am Devisenmarkt reagierte das Pfund mit einem kräftigen Sprung nach oben von 1,3170 Dollar auf 1,3516, den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2018. Auch zum Euro legte die britische Währung massiv zu, während zugleich der Euro gegenüber dem Dollar deutlich aufwertete von 1,1130 auf 1,1200 Dollar, den höchsten Stand seit Oktober. Aktuell notiert das Pfund bei 1,3465 Dollar und der Euro geht mit 1,1172 Dollar um.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.741,50 +0,49% +19,39% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 24.003,11 +2,47% +16,87% 07:00

Kospi (Seoul) 2.167,68 +1,42% +6,20% 07:00

Schanghai-Comp. 2.951,84 +1,24% +18,36% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.528,03 +1,98% +3,03% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.212,80 +0,57% +3,39% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.575,31 +0,51% -7,54% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:09 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1172 -0,1% 1,1184 1,1137 -2,6%

EUR/JPY 122,44 -0,0% 122,46 120,98 -2,6%

EUR/GBP 0,8297 -0,1% 0,8303 0,8431 -7,8%

GBP/USD 1,3465 -0,0% 1,3469 1,3207 +5,7%

USD/JPY 109,60 +0,1% 109,51 108,63 -0,1%

USD/KRW 1170,59 -0,1% 1171,27 1186,78 +5,1%

USD/CNY 6,9696 -0,2% 6,9849 7,0319 +1,3%

USD/CNH 6,9644 +0,4% 6,9335 7,0316 +1,4%

USD/HKD 7,8041 -0,0% 7,8042 7,8063 -0,4%

AUD/USD 0,6923 -0,1% 0,6929 0,6882 -1,7%

NZD/USD 0,6618 -0,0% 0,6619 0,6584 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 7.207,26 +0,3% 7.185,76 7.119,51 +93,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,46 59,18 +0,5% 0,28 +22,6%

Brent/ICE 64,60 64,20 +0,6% 0,40 +16,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.467,48 1.468,70 -0,1% -1,23 +14,4%

Silber (Spot) 16,90 16,95 -0,3% -0,05 +9,1%

Platin (Spot) 927,85 944,50 -1,8% -16,65 +16,5%

Kupfer-Future 2,81 2,79 +0,7% +0,02 +5,9%

===

