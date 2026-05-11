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MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Aufschläge - Kospi macht Vortagesminus wieder wett

13.05.26 07:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aristocrat Leisure LimitedShs
31,80 EUR 3,80 EUR 13,57%
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Commonwealth Bank Australia Ltd.
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DOW JONES--Die meisten asiatischen Aktienmärkte verbuchen am Mittwoch im späten Geschäft Aufschläge. Zwar halten sich Sorgen über den offenbar nicht enden wollenden Iran-Krieg und dessen inflationstreibende Effekte durch steigende Ölpreise, zunächst liegen die Hoffnungen in Asien aber auf dem bevorstehenden US-chinesischen Gipfel. "Mit Blick auf den heutigen Tag ist der Trump-Xi-Gipfel in Peking der dominierende geopolitische Fokus", sagt MUFG-Analyst Michael Wan.

Der iranische Botschafter in China erklärte derweil laut der iranischen Nachrichtenagentur, Peking verschaffe dem Iran diplomatische Tiefe. "China kann diese Botschaft auf der Ebene der Großmächte weitergeben", sagte er mit Blick auf die iranischen Forderungen zu einem Kriegsende.

Der Kospi in Seoul setzt seine Rally nach dem Rücksetzer am Vortag fort. Nach einer sehr schwachen Eröffnung liegt er 2,1 Prozent im Plus und macht das Vortagesminus, nach einem ebenfalls sehr volatilen Handelstag, wieder wett. Zu den Treibern gehören Halbleiterwerte. Am Vortag war der Sektor unter Druck geraten, weil Regierungsvertreter die Spekulation schürten, die Regierung könnte öffentliche Dividenden aus KI-Gewinnen ausschütten. Samsung Electronics steigen um 1,6 Prozent, SK Hynix ziehen um 7,4 Prozent an. Berichte, wonach Nvidia-Chef Huang US-Präsident Trump bei dessen Staatsbesuch in China begleiten wird, stützen. Dies wecke Hoffnungen auf mehr Chipverkäufe nach China, was wiederum die Nachfrage im Sektor generell ankurbeln könnte, heißt es.

In Japan zieht der Nikkei-225 um 0,8 Prozent auf 63.262 Punkte an. Die Stimmung wird durch Daten gestützt. Der Leistungsbilanzüberschuss stieg im März auf ein Rekordhoch, wobei KI-getriebene Nachfrage der schwache Yen eine wesentliche Rolle spielten. In China bleiben Anleger abwartend. Der HSI in Hongkong legt um 0,3 Prozent zu, der Shanghai-Composite um 0,1 Prozent.

Der australische S&P/ASX-200 gibt 0,5 Prozent ab, belastet von schwachen Finanzwerten. Commonwealth Bank of Australia brechen nach dem Zahlenausweis um 10,3 Prozent ein. Die Bank hat ihre Rückstellungen für potenzielle Kreditausfälle erhöht. Im Sog verlieren auch andere Finanzwerte. Als Grund nannte sie die durch den Iran-Konflikt verursachte Unsicherheit. Zugleich sank der Quartalsgewinn des Kreditgebers.

Der Spielautomatenhersteller Aristocrat hat nach einem Gewinnanstieg von 9,1 Prozent im ersten Halbjahr seine Dividende angehoben und den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms erhöht - der Kurs schnellt um 13,3 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.627,60 -0,5 -1,0 08:00

Nikkei-225 63.262,01 +0,8 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.063,87 +1,3 +15,2 08:00

Kospi (Seoul) 7.802,28 +2,1 +85,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.416,98 +0,3 +3,1 10:00

Shanghai-Composite 4.218,22 +0,1 +6,3 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.987,37 +0,8 +7,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.740,83 -1,7 -22,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.743,89 -0,4 +3,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:38 % YTD

EUR/USD 1,1734 -0,0 1,1737 1,1747 -0,1

EUR/JPY 185,08 +0,0 185,00 184,94 +0,6

EUR/GBP 0,8667 -0,0 0,8669 0,8681 -0,5

USD/JPY 157,73 +0,1 157,61 157,43 +0,7

USD/KRW 1.495,20 +0,1 1.493,19 1.488,70 +3,8

USD/CNY 6,7917 0,0 6,7920 6,7952 -2,9

USD/CNH 6,7910 +0,0 6,7894 6,7948 -2,7

USD/HKD 7,8284 0,0 7,8286 7,8283 +0,6

AUD/USD 0,7234 -0,1 0,7239 0,7219 +8,4

NZD/USD 0,5937 -0,3 0,5952 0,5946 +3,2

BTC/USD 81.202,45 +0,7 80.672,89 80.972,97 -7,4

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,75 -1,4 -1,43 102,18

Brent/ICE 106,44 -1,2 -1,33 107,77

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.700,51 -0,3 -13,14 4.713,65

Silber 86,41 -0,2 -0,13 86,54

Platin 2.106,05 -1,0 -20,25 2.126,30

Angaben ohne Gewähr

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)

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