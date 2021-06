MÄRKTE ASIEN/Überwiegend aufwärts - Sydney baut Gewinne aus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich aufwärts geht es am Donnerstag an den asiatischen Aktienmärkten. So steigt der Schanghai-Composite nach leichten anfänglichen Verlusten um 0,4 Prozent. Hier stehen vor allem die Beziehungen zwischen den USA und China im Fokus, nachdem es am Vortag eine Videokonferenz zwischen dem chinesischen Vize-Premier Liu He und US-Finanzministerin Janet Yellen gegeben hat. Beide hatten dabei die Wichtigkeit der Wirtschaftsbeziehungen beider Länder betont. Die Kommunikation soll zudem fortgesetzt werden.

Keinen Belastungsfaktor stellt hingegen der leicht unter den Erwartungen ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor dar. Die Geschäftsaktivität hat sich im Mai verlangsamt. Er liegt allerdings weiterhin klar im expansiven Bereich.

Dagegen rutscht der Hang-Seng-Index in Hongkong nach leichten Gewinnen zur Eröffnung ins Minus und verliert 0,4 Prozent. Gegen die Marktentwicklung zeigen sich hier die Ölwerte mit Aufschlägen. Hier stützt der Optimismus hinsichtlich der künftigen Nachfrageentwicklung, heißt es. Die Aktien von Petrochina und Cnooc legen um jeweils 0,6 Prozent zu.

Sydney steigt weiter

Nachdem der S&P/ASX 200 in Sydney am Vortag auf einem neuen Rekordhoch geschlossen hatte, geht es für den Index um weitere 0,4 Prozent nach oben. Teilnehmer verweisen auf die leicht positiven Vorgaben aus den USA. Starke Daten zum australischen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal hatten zur Wochenmitte für ein kräftiges Plus gesorgt. Dagegen traf der am Donnerstag veröffentlichte saisonbereinigte Einzelhandelsumsatz für April mit einer Zunahme um 1,1 Prozent die Prognosen des Marktes.

Das deutlichste Plus in der Region weist der Kospi in Seoul auf, für den es um 1,0 Prozent aufwärts geht. Hier stützen ebenfalls Aufschläge bei den Energiewerten. Auch die Aktien aus dem Technologie- und Bausektor verzeichnen Gewinne. Händler verweisen auf die Erwartung einer kräftigen konjunkturellen Erholung. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics legen um 2,7 Prozent zu. Die Papiere von S-Oil steigen nach einem Großauftrag um knapp 3,0 Prozent.

In Tokio, wo der Nikkei-225 um 0,4 Prozent nach oben klettert, sind es erneut die Werte aus dem Transport- und Autosektor, die den Markt stützen. Die Hoffnung auf rasche Corona-Impfungen und eine kräftige wirtschaftliche Erholung treiben an, heißt es. Die Aktien von Japan Airlines steigen um 0,2 Prozent, East Japan Railway gewinnen 3,0 Prozent und die Papiere von Honda Motor verbessern sich um 2,0 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.243,40 +0,35% +9,96% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.049,64 +0,36% +4,99% 08:00

Kospi (Seoul) 3.257,31 +1,03% +13,36% 08:00

Schanghai-Comp. 3.610,90 +0,38% +3,97% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.181,74 -0,40% +8,21% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.166,74 +0,18% +12,08% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.591,67 -0,39% -2,54% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2208 -0,0% 1,2212 1,2210 -0,1%

EUR/JPY 133,90 +0,1% 133,79 133,95 +6,2%

EUR/GBP 0,8616 +0,0% 0,8616 0,8634 -3,5%

GBP/USD 1,4168 -0,0% 1,4171 1,4140 +3,6%

USD/JPY 109,69 +0,1% 109,56 109,72 +6,2%

USD/KRW 1112,21 +0,1% 1110,98 1112,93 +2,4%

USD/CNY 6,3811 -0,0% 6,3811 6,3875 -2,2%

USD/CNH 6,3852 +0,0% 6,3843 6,3878 -1,8%

USD/HKD 7,7579 -0,0% 7,7592 7,7592 +0,1%

AUD/USD 0,7744 -0,1% 0,7750 0,7734 +0,6%

NZD/USD 0,7227 -0,2% 0,7238 0,7231 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 37.709,12 -0,3% 37.807,01 37.081,26 +29,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,21 68,83 +0,6% 0,38 +42,6%

Brent/ICE 71,77 71,35 +0,6% 0,42 +40,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.904,47 1.908,70 -0,2% -4,24 +0,4%

Silber (Spot) 28,13 28,16 -0,1% -0,02 +6,6%

Platin (Spot) 1.194,45 1.193,13 +0,1% +1,33 +11,6%

Kupfer-Future 0,00 4,60 0% 0 +30,5%

===

