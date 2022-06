MÄRKTE ASIEN/Überwiegend aufwärts - Technologiewerte gesucht

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Gestützt von positiven US-Vorgaben geht es zur Wochenmitte an den ostasiatischen Börsen mehrheitlich nach oben. Vor allem die Technologiewerte zeigen sich mit Gewinnen, nachdem diese zuletzt mit den anhaltenden Zinssorgen unter Druck gestanden hatten. Die Gewinnerliste wird vom Hang-Seng-Index in Hongkong (+1,7%) angeführt. Teilnehmer verweisen hier auf die gute Entwicklung der chinesischen Technikwerte an der Wall Street.

Gesucht sind Aktien von Spiele-Entwicklern, nachdem China am Dienstag nach längerer Zeit wieder 60 Online-Spiele zur Veröffentlichung zugelassen hat. Dies könnte eine Lockerung der Regularien über den Online-Spielesektor signalisieren, so die Analysten von KGI Securities. Es könnte auch Anlass für vorsichtigen Optimismus sein, dass Pekings hartes Durchgreifen auch in anderen Sektoren nachlasse. Meituan gewinnen 3,8, Alibaba 8,2 und Tencent 4,6 Prozent.

Dagegen geht es für den Schanghai-Composite um 0,7 Prozent nach unten, womit der Index Gewinne aus dem frühen Handel wieder abgibt. Die Analysten von Central China Securities gehen dennoch davon aus, dass sich die positive Dynamik fortsetzen wird, weil sich die Produktion mit den Öffnungen in der Wirtschaft beschleunigen dürfte. Allerdings könnten kurzfristig neue kleine Pandemie-Ausbrüche und Gewinnmitnahmen zu einer erhöhten Volatilität führen.

Der Nikkei-225 in Tokio klettert um 0,9 Prozent auf 28.197 Punkte, angeführt von den Werten aus dem Technologie- und Immobiliensektor. Hier stützt auch, dass die japanische Wirtschaft im ersten Quartal nicht so deutlich geschrumpft ist wie in der ersten Schätzung angenommen.

Der Kospi in Seoul erholte sich zunächst von den kräftigen Vortagesabgaben, ist nun aber 0,1 Prozent ins Minus gerutscht. Hier belaste die deutlich gesenkte globale Wachstumsprognose der Weltbank, heißt es. Diese warnt vor mehreren Jahren mit hoher Inflation und lauem Wachstum, das an die Stagflation der 1970er Jahre erinnere. Mit Verweis auf die negativen Auswirkungen durch den Ukraine-Krieg und die Covid-19-Pandemie dürfte sich das globale Wachstum in diesem Jahr auf 2,9 Prozent von 5,7 Prozent im Vorjahr abschwächen. Im Januar hatte die Weltbank noch ein Wachstum von 4,1 Prozent erwartet. Zudem wurde das BIP-Wachstum für das erste Quartal in Südkorea leicht nach unten revidiert.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.119,40 +0,3% -4,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.196,80 +0,9% -3,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.622,78 -0,1% -11,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.219,15 -0,7% -11,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.897,83 +1,7% -7,6% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.225,60 -0,2% +3,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.529,50 +0,2% -1,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:29 % YTD

EUR/USD 1,0683 -0,2% 1,0706 1,0690 -6,0%

EUR/JPY 142,20 +0,1% 142,01 141,90 +8,7%

EUR/GBP 0,8500 -0,0% 0,8504 0,8564 +1,2%

GBP/USD 1,2568 -0,2% 1,2591 1,2483 -7,1%

USD/JPY 133,10 +0,4% 132,64 132,75 +15,6%

USD/KRW 1.256,87 +0,2% 1.254,85 1.256,87 +5,7%

USD/CNY 6,6743 +0,1% 6,6703 6,6670 +5,0%

USD/CNH 6,6757 +0,1% 6,6689 6,6703 +5,1%

USD/HKD 7,8464 -0,0% 7,8465 7,8457 +0,7%

AUD/USD 0,7204 -0,4% 0,7232 0,7195 -0,8%

NZD/USD 0,6463 -0,4% 0,6489 0,6458 -5,3%

Bitcoin

BTC/USD 30.218,94 -3,7% 31.378,36 29.539,91 -34,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 119,74 119,41 +0,3% 0,33 +64,5%

Brent/ICE 120,80 120,57 +0,2% 0,23 +58,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.847,28 1.852,10 -0,3% -4,83 +1,0%

Silber (Spot) 22,06 22,23 -0,8% -0,17 -5,4%

Platin (Spot) 1.008,64 1.014,30 -0,6% -5,66 +3,9%

Kupfer-Future 4,41 4,44 -0,5% -0,02 -0,7%

