MÄRKTE ASIEN/Überwiegend fester - Neuseeland mit großem Zinsschritt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--In einer Gegenbewegung geht es am Mittwoch im Verlauf an den ostasiatischen Börsen überwiegend aufwärts. Die gängigen Sorgen wegen steigender Zinsen, der hohen Inflation und des Ukrainekriegs schwelen indes weiter. Am Vortag hat Russlands Präsident Wladimir Putin die "planmäßige" Fortsetzung des Militäreinsatzes in der Ukraine angekündigt. Derweil hat Neuseelands Zentralbank den Leitzins um einen halben Prozentpunkt angehoben.

In Japan erholen sich die Aktienkurse von den Vortagesabgaben, gestützt auch von der jüngsten Schwäche des Yen. Die Machinenbauaufträge im Februar sind im Kern besser ausgefallen als erwartet. Der Nikkei steigt um 1,8 Prozent auf 26.807 Punkte. Finanzwerte tendieren aber leichter, weil die US-Renditen über Nacht nachgegeben haben.

Gewinne bei Auto- und Elektronikwerten führen den Kospi in Südkorea (+1,4%) kräftig nach oben. Die Stimmung wird aufgehellt durch optimistische Prognosen von großen heimischen Unternehmen und durch solide Daten vom Arbeitsmarkt.

Uneinheitlich tendieren die chinesischen Börsen in Hongkong (+0,2%) und Schanghai (-0,4%). Die Covid-19-Ausbrüche in China dürften laut KGI Secutrities das Wirtschaftswachstum und die weltweiten Lieferketten beeinträchtigen. Etwas abgemildert wird der Verkaufsdruck in Schanghai durch die Hoffnung, dass es von den Behörden Unterstützung zur Stabilisierung des Wachstums geben wird.

Die neuseeländische Notenbank (RBNZ) hat sich falkenhaft gezeigt und den Leitzins auf 1,5 von 1 Prozent angehoben. Zwar hat die RBNZ keine weitere Straffung signalisiert. Ihre Aussagen könnten aber so interpretiert werden, dass die Tür für eine Anhebung um weitere 50 Basispunkte im Mai offenstehe, heißt es am Markt.

Bei den Einzelwerten steigen Iluka in Sydney um 1,9 Prozent, nachdem das Bergbauunternehmen Pläne zur Ausgliederung des Mineralsandgeschäfts in Sierra Rutile angekündigt hat.

Korea Aerospace Industries steigern sich um 2,5 Prozent. Daiwa Capital hat die Aktie auf "Buy" von "Hold" genommen und das Kursziel um 43 Prozent erhöht. Wegen des Ukrainekriegs könnte das Unternehmen mehr Verträge über Rüstungsprojekte in Osteuropa abschließen, vermutet das Haus.

In Tokio verteuern sich Lawson um 8,9 Prozent. Das Unternehmen erwägt den Börsengang der Supermarktsparte Seijo Ishii.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.477,40 +0,3% +0,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.806,74 +1,8% -6,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.704,47 +1,4% -9,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.199,14 -0,4% -12,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.352,98 +0,2% -9,5% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.351,67 +0,6% +7,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.601,13 +0,3% +2,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0833 +0,0% 1,0830 1,0867 -4,7%

EUR/JPY 135,98 +0,1% 135,78 136,42 +3,9%

EUR/GBP 0,8329 +0,0% 0,8328 0,8352 -0,9%

GBP/USD 1,3006 +0,0% 1,3004 1,3011 -3,9%

USD/JPY 125,54 +0,1% 125,39 125,54 +9,1%

USD/KRW 1.225,97 -0,2% 1.228,57 1.230,94 +3,1%

USD/CNY 6,3658 -0,0% 6,3661 6,3678 +0,2%

USD/CNH 6,3755 -0,0% 6,3773 6,3756 +0,3%

USD/HKD 7,8376 +0,0% 7,8375 7,8371 +0,5%

AUD/USD 0,7457 +0,0% 0,7454 0,7428 +2,7%

NZD/USD 0,6834 -0,3% 0,6854 0,6826 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 39.976,40 +0,7% 39.710,84 40.099,20 -13,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 100,43 100,60 -0,2% -0,17 +35,8%

Brent/ICE 104,47 104,64 -0,2% -0,17 +29,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.970,10 1.966,85 +0,2% +3,25 +7,7%

Silber (Spot) 25,50 25,37 +0,5% +0,13 +9,4%

Platin (Spot) 976,70 969,95 +0,7% +6,75 +0,6%

Kupfer-Future 4,74 4,71 +0,7% +0,03 +6,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2022 00:40 ET (04:40 GMT)