MÄRKTE ASIEN/Überwiegend fester - Schwache China-Daten belasten nicht

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Nachdem zunächst noch leicht negative US-Vorgaben belastet hatten, drehten die Indizes im Verlauf überwiegend ins Plus. So geht es für den Schanghai-Composite (+0,9%) sowie den Hang-Seng-Index in Hongkong (+0,6%) nach oben. Ähnlich wie schon am Vortag belasten hier schwache Konjunkturdaten nicht. So ist der von Caixin ermittelte chinesische Einkaufsmangerindex für das verarbeitende Gewerbe im August unter die Expansionsschwelle gerutscht.

In Hongkong stehen übergeordnet weiterhin die geplanten Regulierungen der chinesischen Regierung im Fokus, die zuletzt den Technologie-Sektor unter Druck gesetzt hatten. Ein Aufwärtstrend in Hongkong "könnte weitgehend davon abhängen, ob die Regulierungsbehörden die Märkte davon überzeugen können, dass ihre Maßnahmen weniger Auswirkungen auf das Wachstum inländischer Unternehmen haben werden als befürchtet", so IG. Bei den Technologiewerten setzt sich die Erholung zunächst fort. So gewinnen Tencent 2,0 Prozent und Alibaba rücken um 0,7 Prozent vor.

Für die Aktien von China Evergrande geht es 1,4 Prozent abwärts. Das hoch verschuldete Immobilienunternehmen hat erstmals davor gewarnt, dass es möglicherweise seine Anleihen nicht bedienen kann, wenn es nicht bald eine Lösung für seine Liquiditätsprobleme findet.

In Tokio steigt der Nikkei-225 um 1,2 Prozent. Hier stützt ein schwächerer Yen. Der Dollar notiert bei 110,20 Yen, nach 109,82 Yen am Vortag. Die Aufwärtstendenz könnte aber durch die Sorgen um die Konjunktur der USA und Chinas begrenzt werden, so Oanda. Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes hätten Sorgen geweckt, dass die Auswirkungen der Delta-Variante auf die Weltwirtschaft stärker sein könnten als erwartet.

In Australien verliert der ASX/S&P-200 dagegen 0,3 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf uneinheitliche Konjunkturdaten. Während das australische Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal stärker gestiegen ist als erwartet, lag der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August nur noch knapp über der Expansionsschwelle. Dies weckt Sorgen in Bezug auf eine Verlangsamung der konjunkturellen Erholung, heißt es.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.512,00 -0,3% +14,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.427,74 +1,2% +2,4% 08:00

Kospi (Seoul) 3.206,21 +0,2% +11,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.574,56 +0,9% +2,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.038,35 +0,6% -6,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.088,02 +1,1% +9,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.592,06 -0,6% -1,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1802 -0,1% 1,1809 1,1825 -3,4%

EUR/JPY 130,05 +0,1% 129,91 129,89 +3,1%

EUR/GBP 0,8591 +0,1% 0,8586 0,8575 -3,8%

GBP/USD 1,3737 -0,1% 1,3757 1,3790 +0,5%

USD/JPY 110,20 +0,2% 110,01 109,84 +6,7%

USD/KRW 1157,10 -0,2% 1159,51 1157,22 +6,6%

USD/CNY 6,4628 +0,0% 6,4607 6,4601 -1,0%

USD/CNH 6,4585 +0,1% 6,4540 6,4566 -0,7%

USD/HKD 7,7766 -0,0% 7,7777 7,7813 +0,3%

AUD/USD 0,7317 +0,1% 0,7312 0,7335 -5,0%

NZD/USD 0,7045 -0,0% 0,7046 0,7061 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 47.127,26 +0,3% 46.967,26 47.438,76 +62,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,01 68,50 +0,7% 0,51 +43,7%

Brent/ICE 72,14 71,63 +0,7% 0,51 +41,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.814,50 1.813,58 +0,1% +0,93 -4,4%

Silber (Spot) 23,90 23,93 -0,1% -0,02 -9,4%

Platin (Spot) 1.015,25 1.015,95 -0,1% -0,70 -5,2%

Kupfer-Future 4,32 4,36 -1,0% -0,05 +22,3%

