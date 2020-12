MÄRKTE ASIEN/Überwiegend leichter - Guten Daten aus China verpuffen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Gegensätzliche Impulse sorgen am Montag an den asiatischen Börsen für ein gemischtes Bild. Die Wall Street liefert mit neuen Rekordvorgaben Kaufgründe, während die Sorge vor einem Wiederaufflammen der Spannungen zwischen den USA und China belastet. An den Börsen in China und Japan geht es nach unten, während Australien und Südkorea leichte Gewinne verzeichnen.

Einige Händler zeigen sich zuversichtlich, dass die starken Vorgaben aus den USA auf weitere Sicht den Kursen wieder Auftrieb verleihen werden. Von anderer Seite ist zu hören, dass zunächst Konsolidierung angesagt sei und neue Impulse für zusätzliche Gewinne nötig wären.

Am japanischen Markt blicken die Teilnehmer besorgt auf die weiter steigende Zahl von Corona-Infizierten. Von politischer Seite lasten Meldungen, dass der Rückhalt des Kabinetts von Premierminister Yoshihide Suga in der Bevölkerung schwindet. Gemessen am späten Freitag neigt der Yen gegen den Dollar leicht zur Stärke. Für den Nikkei-225 geht es um 0,5 Prozent nach unten auf 26.613 Punkte.

Kräftige Verluste von 1,7 Prozent verzeichnet der Markt in Hongkong, obwohl er im Plus eröffnet hatte. Nach unten gezogen wird der Leitindex laut Marktteilnehmern von Konsum- und Bankenwerten. Sino Biopharmaceutical steigern sich mit der Meldung um 1,2 Prozent, dass das Unternehmen einen Anteil an Sinovac Life Sciences erwerben wird.

Chinas starker Außenhandel stützt nicht

In Schanghai büßt der Leitindex 0,7 Prozent ein, nachdem die Exporte im November deutlich stärker gestiegen sind als erwartet. Die Importe legten zwar ebenfalls deutlich zu, aber nicht ganz so stark, wie von Ökonomen geschätzt. Die Handelsbilanz weist damit einen Exportüberschuss von gut 75 Milliarden Dollar aus, erwartet wurden rund 54 Milliarden. Dies weckt Sorgen, dass die US-Politik die Schrauben in den Handelsbeziehungen weiter anziehen könnte. Hinzu kommen Meldungen, dass die USA aus politischen Gründen Sanktionen gegen einige Repräsentanten des Landes vorbereiten. Weitere Wirtschaftsdaten im Lauf der Woche könnten die Stärke der chinesischen Ökonomie belegen und dann auch wieder steigende Kurse nach sich ziehen, heißt es.

In Seoul (+0,2 Prozent) zeigen sich die Teilnehmer erbaut von den Aussichten auf ein Stimulierungspaket in den USA, für das die Chancen zuletzt gestiegen sind. Der Blick geht zudem bereits ins neue Jahr mit der Hoffnung auf eine breite Erholung der Weltwirtschaft nach der Corona-Krise. Allerdings pausierten am Montag die Auslandsinvestoren; sie nähmen nach der jüngsten Rally verstärkt Gewinne mitgenommen, heißt es.

Am bereits geschlossen australischen Markt wirkten erneut die steigenden Eisenerzpreise positiv. Der Minensektor liegt seit Anfang November 15 Prozent im Plus, und der australische Markt hat fünf Wochen in Folge Gewinne verzeichnet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.674,30 +0,61% -0,15% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.612,57 -0,52% +13,08% 07:00

Kospi (Seoul) 2.736,65 +0,19% +24,53% 07:00

Schanghai-Comp. 3.427,30 -0,50% +12,37% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.447,33 -1,45% -4,92% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.837,07 -0,10% -11,88% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.622,51 +0,04% +2,08% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:32 % YTD

EUR/USD 1,2133 +0,0% 1,2128 1,2157 +8,2%

EUR/JPY 126,19 -0,1% 126,33 126,29 +3,5%

EUR/GBP 0,9041 +0,0% 0,9040 0,9035 +6,8%

GBP/USD 1,3422 +0,0% 1,3417 1,3455 +1,3%

USD/JPY 104,01 -0,2% 104,17 103,89 -4,3%

USD/KRW 1083,87 -0,8% 1083,87 1082,84 -6,2%

USD/CNY 6,5316 -0,2% 6,5316 6,5328 -6,2%

USD/CNH 6,5190 +0,1% 6,5137 6,5194 -6,4%

USD/HKD 7,7506 -0,0% 7,7510 7,7507 -0,5%

AUD/USD 0,7430 -0,0% 0,7432 0,7431 +6,0%

NZD/USD 0,7042 -0,0% 0,7045 0,7063 +4,6%

Bitcoin

BTC/USD 19.271,37 +0,6% 19.148,00 19.276,00 +167,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 46,00 46,26 -0,6% -0,26 -17,9%

Brent/ICE 49,00 49,25 -0,5% -0,25 -19,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.840,39 1.837,52 +0,2% +2,87 +21,3%

Silber (Spot) 24,11 24,19 -0,3% -0,08 +35,1%

Platin (Spot) 1.045,05 1.064,30 -1,8% -19,25 +8,3%

Kupfer-Future 3,50 3,51 -0,5% -0,02 +23,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2020 00:43 ET (05:43 GMT)