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MÄRKTE ASIEN/Überwiegend leichter - Nikkei auf Rekordhoch

19.06.26 09:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fujikura Ltd.
33,45 EUR 2,45 EUR 7,89%
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Furukawa Electric Co. Ltd.
291,75 EUR 24,10 EUR 9,00%
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Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
585,50 EUR 34,30 EUR 6,22%
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Samsung
362.500,00 KRW 16.000,00 KRW 4,62%
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SK hynix Inc.
2.685.000,00 KRW 164.000,00 KRW 6,51%
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Indizes
Nikkei 225
71.250,1 PKT 196,6 PKT 0,28%
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DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Freitag negative Vorzeichen dominiert. In den USA hatten die Aktienkurse am Donnerstag kräftig zugelegt, beflügelt von der Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges, die der Iran und die USA am späten Mittwoch unterzeichnet hatten. Allerdings drehten die US-Futures am Donnerstag nachbörslich ins Minus, denn in den USA steht ein langes Feiertagswochenende an. Die dortigen Börsen bleiben am Freitag wegen "Juneteenth" geschlossen. Das dürfte ein Grund sein, warum auch in Asien die Anleger vorsichtshalber etwas Geld vom Tisch nahmen. Denn vor einem endgültigen Friedensschluss müssen wichtige Fragen erst noch geklärt werden, unter anderem der Streit um das iranische Nuklearprogramm. Zur Verunsicherung der Anleger dürfte beigetragen haben, dass US-Vizepräsident Vance - anders als zunächst vorgesehen - nicht zu Verhandlungen in die Schweiz geflogen ist. Die für den heutigen Freitag geplanten Gespräche zwischen USA und Iran seien abgesagt worden, berichteten Medien unter Berufung auf das Schweizer Außenministerium.

Und auch wenn die Straße von Hormus, ein wichtiger Wasserweg für den Öltransport, offiziell nun wieder geöffnet ist, bleibt die Schifffahrt dort schwierig wegen zahlreicher Seeminen, die der Iran in der Meerenge ausgebracht hat. Bis der normale Schiffsverkehr wieder aufgenommen werden kann, wird es nach Einschätzung von Beobachtern noch dauern. Und nicht zuletzt fand am Freitag der Große Verfall statt, der Volatilität in den Markt brachte.

In Tokio schaffte der Nikkei-225-Index nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer den Dreh ins Plus und schloss 0,3 Prozent höher bei 71.250 Punkten - einem Rekordhoch. Der breiter gefasste Topix verlor jedoch 0,6 Prozent. An der Börse in Seoul ging es mit dem Kospi um 0,1 Prozent abwärts, nachdem er im frühen Handel ein Rekordhoch verzeichnet hatte. An den chinesischen Börsen wurde am Freitag wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt.

Unter den Einzelwerten in Tokio sprangen Fujikura um 15,7 Prozent nach oben. Das Technologie-Unternehmen hatte am Donnerstag nach Handelsschluss sein Jahresgewinnziel erhöht. Kioxia gewannen im Gefolge der US-Chipaktien 12,1 Prozent. Furukawa Electric verteuerten sich um 15,1 Prozent. Auch die Aktien des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix waren erneut gefragt und rückten um 2,9 Prozent vor. Indexschwergewicht Samsung Electronics bremste derweil den Kospi mit einem Minus von 2,3 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.828,70 -0,9 +1,3 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.166,47 -0,6 +19,0 08:00

Kospi (Seoul) 9.052,42 -0,1 +114,8 08:30

Hang-Seng (Hongkong) Feiertag 10:00

Shanghai-Composite Feiertag +3,1 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.168,13 -0,9 +11,2 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.131,74 -0,7 -29,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.700,76 -0,6 +1,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1443 -0,1 1,1456 1,1514 -2,6

EUR/JPY 184,61 -0,2 184,89 184,91 +0,3

EUR/GBP 0,8672 -0,0 0,8673 0,8654 -0,5

USD/JPY 161,31 -0,0 161,37 160,60 +3,0

USD/KRW 1.526,12 -0,8 1.538,01 1.527,74 +5,9

USD/CNY 6,7686 +0,2 6,7686 6,7621 -3,2

USD/CNH 6,7945 +0,3 6,7776 6,7642 -2,6

USD/HKD 7,8387 +0,0 7,8371 7,8372 +0,7

AUD/USD 0,7009 -0,1 0,7014 0,7032 +5,1

NZD/USD 0,5736 -0,3 0,5754 0,5786 -0,4

BTC/USD 62.719,65 -0,5 63.017,70 64.005,28 -28,5

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 77,81 +1,6 1,21 76,60

Brent/ICE 80,14 +0,4 0,29 79,85

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.156,85 -1,2 -51,74 4.208,59

Silber 64,77 -1,6 -1,04 65,82

Platin 1.679,97 -0,9 -15,64 1.695,61

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 03:33 ET (07:33 GMT)

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