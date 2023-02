MÄRKTE ASIEN/Überwiegend leichter vor US-Inflationsdaten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Im Vorfeld neuer US-Inflationsdaten tendieren die asiatischen Aktienmärkte überwiegend leichter. Lediglich Schanghai fällt mit Aufschlägen aus dem Rahmen. Die am Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreise sind die wichtigsten Daten der Woche, weil sie eine Indikation für das weitere Vorgehen der US-Notenbank liefern. In der vergangenen Woche hatten sich mehrere Fed-Vertreter falkenhaft präsentiert und darauf verwiesen, dass die Notenbank ihre Zinsen weiter anheben wird.

In Japan verliert der Nikkei 1 Prozent, belastet von schwachen Elektronikwerten. Der Yen läuft abwärts, noch immer gedrückt von Aussagen des designierten Kandidaten für den Chefposten der Bank of Japan, Kazuo Ueda. Ueda sagte am Freitag, er wolle die Niedrigzinspolitik des derzeitigen Gouverneurs fortsetzen. "Unter den gegenwärtigen Umständen glaube ich, dass es notwendig ist, die geldpolitische Lockerung fortzusetzen", sagte Ueda. Am südkoreanischen Markt fällt der Kospi um 0,7 Prozent, wobei vor allem Halbleiter-, Internet- und Batterieaktien drücken. Auch hier lasten die Sorgen wegen der Inflation vor den US-Verbraucherpreisdaten. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics hält sich mit einem Minus von 0,3 Prozent noch recht gut.

Immobilien- und Technologiewerte ziehen den Markt in Hongkong um 0,5 Prozent abwärts. Der Hang Seng Properties Index sinkt um 2,95 Prozent, nachdem Daten der vergangenen Woche gezeigt haben, dass das Kreditwachstum im Januar den vierten Monat in Folge nachgelassen hat. Dies ist auf eine schleppende Hypothekenkreditvergabe zurückzuführen, was wiederum auf eine schwache Nachfrage nach Immobilienkäufen schließen lässt. Gegen den Trend notieren Pharmawerte fester.

Im Schanghai läuft der Markt um 0,5 Prozent nach unten, belastet von den Aussichten der globalen Konjunktur. Im Blick stehen die Beziehungen zu den USA, die wegen des vermeintlichen Spionageballons über den USA sechs Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt haben, die in das chinesische Überwachungsballonprogramm involviert sind.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.411,90 -0,3% +5,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.388,80 -1,0% +6,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.449,26 -0,8% +9,5% 07:00

Schanghai-Comp. 3.276,35 +0,5% +6,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.079,15 -0,5% +7,1% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.333,40 -0,8% +3,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.470,03 -0,3% -1,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0669 -0,1% 1,0679 1,0732 -0,3%

EUR/JPY 140,95 +0,4% 140,36 141,17 +0,4%

EUR/GBP 0,8855 -0,0% 0,8858 0,8871 +0,1%

GBP/USD 1,2048 -0,1% 1,2055 1,2099 -0,4%

USD/JPY 132,12 +0,5% 131,44 131,53 +0,8%

USD/KRW 1.267,97 0% 1.267,97 1.262,89 +0,5%

USD/CNY 6,8095 0% 6,8095 6,8008 -1,3%

USD/CNH 6,8414 +0,2% 6,8244 6,8082 -1,3%

USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8496 7,8498 +0,5%

AUD/USD 0,6912 -0,1% 0,6916 0,6930 +1,4%

NZD/USD 0,6308 -0,0% 0,6310 0,6324 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 21.845,44 +0,2% 21.792,73 21.855,25 +31,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,81 79,72 -1,1% -0,91 -2,0%

Brent/ICE 85,47 86,39 -1,1% -0,92 -0,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.859,80 1.865,55 -0,3% -5,76 +2,0%

Silber (Spot) 21,86 22,01 -0,7% -0,15 -8,8%

Platin (Spot) 944,85 948,65 -0,4% -3,80 -11,5%

Kupfer-Future 4,01 4,02 -0,1% -0,00 +5,3%

