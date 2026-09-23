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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich

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Aktien
Insurance Australia Group Ltd.
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien folgen am Mittwoch der uneinheitlichen Tendenz an der Wall Street. Händler berichten von einer abwartenden Haltung vieler Akteure im Hinblick auf das am Donnerstag stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Dabei dürfte es um so relevante Themen wie Handel, Künstliche Intelligenz, Lieferketten und geopolitische Fragen gehen. Offizielle beider Seiten äußerten sich inzwischen optimistisch zu den Vorbereitungsgesprächen. Zur Vorsicht trägt auch bei, dass Chinas Botschafter in den USA die "roten Linien" Pekings bei Fragen zu Taiwan und Menschenrechten betonte.

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In Tokio wird im Zuge einer Feiertagsstrecke letztmals nicht gehandelt. Der Kospi in Seoul zieht um ein halbes Prozent an, in Sydney liegt das Marktbarometer ganz leicht im Plus mit 0,1 Prozent. An den chinesischen Börsen überwiegen Abgaben. In Shanghai geht es um 0,4 Prozent nach unten, in Hongkong fällt der HSI um 0,8 Prozent.

Tendenziell Rückenwind kommt von den Ölpreisen. Brent-Öl verbilligt sich im asiatischen Geschäft um rund 1 Prozent auf knapp über 98 Dollar, was Inflationssorgen dämpfte. Auf die Preise drückten zuletzt ein erhöhtes Angebot aus dem Golf und Hoffnungen auf Fortschritte bei den US-Iranischen Gesprächen. US-Präsident Trump sagte am Dienstag, US-Vertreter hätten ein "sehr gutes" und produktives Treffen mit iranischen Vertretern in New York abgehalten. Dessen ungeachtet warnte Trump auch, dass er den Iran vernichten könnte, falls es keine Einigung zur Beendigung des Krieges gebe.

In Hongkong legen China Vanke um 4,8 Prozent zu. Treiber ist eine Reuters-Meldung, wonach die Finanzaufsicht in Teile der enormen Schuldenlast des Immobilienentwicklers eingreifen will.

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In Sydney geht es für Insurance Australia um 1,9 Prozent nach unten. Der Versicherungskonzern will erneut die Genehmigung für den Kauf eines staatlichen Versicherers in Westaustralien beantragen, nachdem die Wettbewerbsbehörde des Landes die Transaktion zum zweiten Mal abgelehnt hat.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.770,20 +0,1 +0,6 08:00

Topix 500 (Tokio) Feiertag +20,0

Kospi (Seoul) 7.047,13 +0,4 +67,3 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.896,04 -0,8 -2,9 10:00

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Shanghai-Composite 3.938,08 -0,4 -0,8 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.724,90 +0,0 +23,2 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.307,19 +0,5 -27,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.683,54 0,0 +0,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:12 % YTD

EUR/USD 1,1427 -0,2 1,1447 1,1462 -2,7

EUR/JPY 180,05 -0,1 180,17 180,76 -2,1

EUR/GBP 0,8579 +0,1 0,8575 0,8574 -1,6

USD/JPY 157,54 +0,1 157,37 157,70 +0,6

USD/KRW 1.350,60 -0,3 1.353,92 1.358,94 -6,2

USD/CNY 6,7046 +0,1 6,6996 6,6992 -4,1

USD/CNH 6,7054 +0,1 6,6986 6,6994 -3,9

USD/HKD 7,8431 0,0 7,8432 7,8436 +0,8

AUD/USD 0,7104 -0,1 0,7112 0,7112 +6,5

NZD/USD 0,5703 -0,4 0,5725 0,5735 -0,9

BTC/USD 87.190,56 +1,1 86.232,94 85.461,69 -0,6

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,59 0,0 0,00 94,59

Brent/ICE 98,16 -1,1 -1,09 99,25

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.343,63 -0,3 -11,11 4.354,74

Silber 66,68 -0,6 -0,40 67,08

Platin 1.815,22 -0,9 -17,29 1.832,51

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 00:48 ET (04:48 GMT)

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