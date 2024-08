MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Achterbahnfahrt in Tokio

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--In einem von Nervosität dominierten Handel ist es am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien wieder volatil zugegangen. Dazu trug auch die Vorgabe der Wall Street bei. Dort war nach den jüngsten starken Verlusten ein kräftiger Erholungsschub im frühen Handel wieder komplett in sich zusammengefallen, worauf die Indizes sogar noch mit Einbußen aus dem Tag gingen.

Eine Achterbahnfahrt vollführte der Nikkei-Index, nachdem er am Montag um 12 Prozent eingebrochen war und sich an den beiden Folgetagen wieder erholt hatte. Er ging nach einem sehr schwachen Start (minus 2,5 Prozent) und zwischenzeitlichen Gewinnen 0,7 Prozent tiefer aus dem Handel mit 34.831 Punkten. In Seoul verlor der Kospi 0,5 Prozent, Sydney tendierte knapp behauptet, wobei insbesondere schwache Rohstoffaktien den Index drückten.

Die chinesischen Börsen schlossen wenig verändert. Auch sie waren schwach gestartet und hatten phasenweise deutlicher im Plus gelegen.

In Tokio wirkten die taubenhaften Aussagen des stellvertretenden Notenbankchefs Uchida nur zwischenzeitlich nochmals positiv nach. Er hatte mit dem Hinweis, dass es keine weiteren Zinserhöhungen geben werde, solange die Märkte so volatil sind, am Vortag nicht nur in Tokio für Beruhigung gesorgt. Der Yen hatte darauf deutlicher nachgegeben. Aktuell liegt er wieder fester im Markt. Der Dollar kostet 146,94 Yen, verglichen mit l46,75 zur gleichen Vortageszeit.

Man warte nun mit mehr Spannung als sonst auf die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten im späteren Tagesverlauf, hieß es mancherorts, nachdem am vergangenen Freitag der überraschend schwach ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für Juli weltweit Rezessionssorgen ausgelöst hatte.

Unter den Einzelwerten in Tokio büßten Sony nach zwischenzeitlichen Gewinnen 0,1 Prozent ein, trotz der Anhebung der Gewinnprognose. Im ersten Geschäftsquartal war der Überschuss dank starker Zahlen in den Bereichen Spiele, Musik und Bildsensoren unerwartet deutlich gestiegen. Honda Motor steigerte den Gewinn trotz schwacher Verkäufe in China und übertraf die Konsensschätzung. Der Kurs konnte ebenfalls ein Plus nicht durchhalten und gab minimal nach.

Abwärts um gut 4 Prozent ging es für Softbank. Der Technologie-Investor schrieb im Berichtsquartal unerwartet rote Zahlen. Dass Softbank ankündigte, bis zu 3,5 Milliarden Dollar seiner Aktien zurückzukaufen, kam dagegen nicht an.

Die Kosmetikaktie Shiseido stürzte um 15,5 Prozent ab nach einem operativen Minus im Berichtsquartal. Die Aktie des Wettbewerbers Kose büßte 11,3 Prozent ein.

An den chinesischen Börsen führten Immobilienaktien die Kursgewinne an, nachdem die Regierung von Shenzhen angekündigt hatte, dass ein staatliches Unternehmen unverkaufte Wohnungen aufkaufen und in Sozialwohnungen umwandeln wird. Shenzhen Properties & Resources Development gewannen 4,5 Prozent, Shenzhen New Nanshan Holding legten um 2,5 Prozent zu. Für Longfor ging es in Hongkong um 0,3 Prozent nach oben.

In Sydney schnellten AMP um 13 Prozent nach oben, getrieben von besser als erwartet ausgefallenen Gechäftszahlen des Vermögensverwalters.

