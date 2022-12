MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Anleger halten sich vor US-Preisdaten zurück

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. An den meisten Börsen bewegten sich die Kurse leicht nach oben oder unten. Von der Wall Street kamen positive Vorgaben. Hier hatte die Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, für eine Erholungsbewegung gesorgt.

Im Fokus der Anleger stand vor allem die US-Zinspolitik. Mit Spannung werden die am Nachmittag (14:30 Uhr MEZ) anstehenden US-Verbraucherpreise für November erwartet, von denen man sich Aufschlüsse über den weiteren Zinskurs der Fed erhofft. Am Mittwoch folgt dann der Zinsentscheid der US-Notenbank. Am Markt wird mit einer Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte gerechnet.

Im Vorfeld der am Dienstag anstehenden US-Preisdaten "steigt der Optimismus im Zusammenhang mit der Debatte darüber, ob die Fed eine weiche Landung der Wirtschaft herbeiführen kann", so Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management.

Nach den deutlichen Vortagesverlusten ging es an der Börse in Hongkong im späten Handel um 0,8 Prozent nach oben. Nachdem die Behörden einige Corona-Maßnahmen aufgehoben haben, steige die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung Chinas, hieß es. Gleichzeitig hielt sich am Markt die Sorge vor einer Zunahme an Corona-Infektionen. Auf dem chinesischen Festland gab der Schanghai-Composite leicht um 0,1 Prozent nach. Die kleinere Börse in Shenzhen büßte 0,6 Prozent ein.

In Tokio rückte der Nikkei-Index indessen um 0,4 Prozent vor. MonotaRO büßten 7,3 Prozent ein, nachdem sich das Umsatzwachstum des Online-Unternehmens im November im Jahresvergleich verlangsamt hat. Auch die Zahl der neu gewonnenen Kunden ging im Vergleich zum Vorjahr zurück.

In Südkorea ging der Kospi nahezu unverändert aus dem Handel. Die Aktie des Bauausrüstungs- und Maschinenkonzerns Hyundai Doosan Infracore stiegen um 4,6 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Vertrag über die Lieferung von Motoren an den Hersteller von gepanzerten Fahrzeugen Hyundai Rotem (-0,5%) erhalten hat. Die Aktie des Videospielentwicklers NCsoft brach um 8,0 Prozent ein, belastet von Sorgen über die gleichzeitige Markteinführung neuer Spiele durch seine wichtigsten globalen Wettbewerber.

Die Börse in Sydney schloss 0,3 Prozent im Plus. Die Banken Commonwealth, Westpac, NAB und ANZ legten zwischen 1,0 und 2,4 Prozent zu, nachdem die regionale Bendigo & Adelaide Bank einen unerwartet guten Geschäftsbericht mit verbesserten Erträgen und geringen Kreditrückständen vorgelegt hatte. Bendigo & Adelaide sprangen um 6,9 Prozent nach oben. Der Finanzsektor verbesserte sich um 1,4 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.203,30 +0,3% -3,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.954,85 +0,4% -3,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.372,40 -0,0% -20,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.176,33 -0,1% -12,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.622,88 +0,8% -16,9% 09:00

Taiex (Taiwan) 14.522,96 -0,6% -20,3% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.266,03 +0,8% +3,6% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.471,66 -0,2% -5,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo,8:59 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0548 +0,1% 1,0537 1,0526 -7,2%

EUR/JPY 145,01 +0,0% 145,00 143,87 +10,8%

EUR/GBP 0,8587 -0,0% 0,8590 0,8587 +2,2%

GBP/USD 1,2285 +0,2% 1,2265 1,2258 -9,2%

USD/JPY 137,46 -0,0% 137,47 136,68 +19,4%

USD/KRW 1.304,08 -0,2% 1.307,09 1.307,07 +9,7%

USD/CNY 6,9778 +0,0% 6,9776 6,9744 +9,8%

USD/CNH 6,9849 -0,1% 6,9889 6,9736 +9,9%

USD/HKD 7,7733 -0,0% 7,7760 7,7734 -0,3%

AUD/USD 0,6776 +0,4% 0,6748 0,6782 -6,7%

NZD/USD 0,6399 +0,3% 0,6379 0,6401 -6,3%

Bitcoin

BTC/USD 17.166,37 +0,0% 17.161,24 16.924,79 -62,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,36 73,17 +1,6% +1,19 +7,3%

Brent/ICE 79,39 77,99 +1,8% +1,40 +9,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,93 1.781,23 +0,3% +5,71 -2,3%

Silber (Spot) 23,39 23,50 -0,5% -0,11 +0,3%

Platin (Spot) 1.006,00 1.001,00 +0,5% +5,00 +3,7%

Kupfer-Future 3,83 3,80 +0,7% +0,03 -13,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

