MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Australische Tourismusaktien gesucht

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach einer leichten Stimmungsaufhellung im späten Handel haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag insgesamt ein uneinheitliches Bild abgegeben. Tagesgewinner war Sydney, wo der Index am ersten Handelstag nach der Osterpause den guten US-Vorgaben folgte und um knapp 0,9 Prozent zulegte. Hier sorgte auch für Auftrieb, dass Neuseeland ab 19. April wieder quarantänefreies Reisen aus Australien erlauben will. Der Kurs der Fluggesellschaft Qantas hob um 3,1 Prozent ab. Aufwärts ging es auch für die Reisewerte Webjet (+4,7%), Flight Centre (+4,4%) und Sydney Airport (+2,8%).

In Schanghai, wo das Geschäft am Vortag ebenfalls noch geruht hatte, lag das Marktbarometer am Ende ganz knapp im Minus. Am Wochenende bzw. in der Nacht zu Dienstag gemeldete neue Caixin-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das Dienstleistungsgewerbe in China im März waren im Vergleich zum Vormonat uneinheitlich ausgefallen und sorgten für keinen klaren Impuls. In Hongkong ruhte der Handel wegen eines Feiertags erneut. Dort geht es am morgigen Mittwoch weiter.

In Tokio gab der Nikkei-Index nach Anfangsgewinnen um 1,3 Prozent nach und gab damit sämtliche Gewinne und noch mehr wieder ab, die er am Vortag verbucht hatte. Gebremst wurde er vom im Vergleich zur gleichen Vortageszeit etwas festeren Yen, daneben sprachen Teilnehmer auch von Gewinnmitnahmen. Auf die Stimmung gedrückt haben könnte daneben auch die Ungewissheit um die Olympischen Spiele. Nordkorea hat angekündigt, keine Athleten zu den Sommerspielen in Tokio zu schicken, um sie vor Gesundheitsrisiken zu schützen, die durch Covid-19 ausgelöst werden.

In Seoul war die Tendenz gut behauptet. Auch dort hatte der Index am Vortag zugelegt, getrieben von Konjunkturzuversicht, für die wiederum der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Karfreitag gesorgt hatte, wie auch die Billionen Dollar schweren Infrastrukturpläne von US-Präsident Joe Biden.

LG Electronics erholt

Unter den Einzelwerten ging es in Seoul für LG Electronics um knapp 4 Prozent nach oben. Die Aktie machte damit Verluste vom Vortag wieder mehr als wett. Das Unternehmen hatte am Wochenende mitgeteilt, dass es noch in diesem Jahr die verlustbringende Smartphone-Sparte aufgeben will.

In Sydney legten die Kurse der Rohstoffwerte BHP und Rio Tinto mit dem weiter herrschenden Konjunkturoptimismus leicht zu. Das Papier des Eisenerzförderers Fortescue gewann 1,4 Prozent. Getrieben wurden die Kurse auch von steigenden Eisenerz- und Basismetallpreisen in China.

Softbank verbilligten sich um 1,1 Prozent. Nachdem die japanische Beteiligungsholding am Wochenende eine Investition von 1,2 Milliarden Dollar bei Invitae, einem Anbieter von Gentests, mitgeteilt hatte, wurde nun noch der Einstieg bei der norwegischen Autostore, einem Lagertechnikexperten, für 2,8 Milliarden Dollar bekannt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.885,90 +0,84% +4,54% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.696,63 -1,30% +9,64% 08:00

Kospi (Seoul) 3.127,08 +0,20% +8,83% 08:00

Schanghai-Comp. 3.482,97 -0,04% +0,29% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Taiex (Taiwan) 16.739,87 +1,02% +13,63% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.202,63 -0,22% +12,87% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.579,52 -0,30% -2,64% 11:00

BSE (Mumbai) 49.542,98 +0,78% +3,50% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:17 % YTD

EUR/USD 1,1801 -0,1% 1,1813 1,1749 -3,4%

EUR/JPY 130,25 +0,1% 130,13 130,01 +3,3%

EUR/GBP 0,8506 +0,1% 0,8495 0,8494 -4,8%

GBP/USD 1,3874 -0,3% 1,3910 1,3830 +1,5%

USD/JPY 110,38 +0,2% 110,16 110,65 +6,9%

USD/KRW 1119,86 -0,8% 1128,50 1128,50 +3,1%

USD/CNY 6,5507 -0,2% 6,5671 6,5671 +0,4%

USD/CNH 6,5547 -0,1% 6,5587 6,5824 +0,8%

USD/HKD 7,7764 +0,0% 7,7762 7,7756 +0,3%

AUD/USD 0,7628 -0,3% 0,7653 0,7602 -1,0%

NZD/USD 0,7029 -0,4% 0,7059 0,7018 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 58.809,06 +0,2% 58.671,25 57.274,50 +102,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,20 58,65 +0,9% 0,55 +21,6%

Brent/ICE 62,63 62,15 +0,8% 0,48 +21,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.729,56 1.728,10 +0,1% +1,46 -8,9%

Silber (Spot) 24,86 24,93 -0,3% -0,06 -5,8%

Platin (Spot) 1.208,15 1.213,20 -0,4% -5,05 +12,9%

Kupfer-Future 4,08 4,14 -1,4% -0,06 +15,8%

