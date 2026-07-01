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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Ausverkauf bei Chipwerten

02.07.26 06:50 Uhr
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Aktien
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DOW JONES--Erneut uneinheitlich tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Heftige Kursverluste verzeichnen Aktien von Chipherstellern. Der Sektor war am Vorabend in den USA schon abverkauft worden. Belastend wirkten unter anderem Pläne von Meta Platforms zum Aufbau eines Cloud-Geschäfts mit dem Ziel, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen. Auch nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem der Sektor im ersten Halbjahr gut gelaufen war.

In Seoul sackt der Kospi um 5 Prozent ab. Kräftige Verluste der Chiphersteller Samsung Electronics (-6,8%) und SK Hynix (-8,6%) ziehen den Index in die Tiefe. Dagegen legen im Rüstungssektor Hanwha Ocean um 3,1 Prozent zu. Der Schiffsbaukonzern hat das Ausschreibungsverfahren der südkoreanischen Seestreitkräfte für einen neuen Zerstörer gewonnen. Neue Inflationsdaten haben derweil keinen Einfluss auf das Geschehen am Aktienmarkt; der Preisauftrieb in Südkorea erreichte zwar im Juni das höchste Niveau seit 30 Monaten, deckte sich aber mit der Konsensschätzung von Ökonomen.

Am Tokioter Aktienmarkt fällt der Nikkei um 1,9 Prozent, während der breiter gefasste Topix um 0,5 Prozent steigt. Auch hier stoßen Anleger Aktien des Chipsektors ab. Kioxia verbilligen sich um 13,3 und Advantest um 8,2 Prozent. Gesucht sind Takeda Pharmaceuticals, die nach Bekanntgabe einer KI-Entwicklungspartnerschaft mit dem Biotech-Unternehmen Insilico um 2,3 Prozent zulegen.

In Shanghai fällt der Composite-Index um 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index rückt in Hongkong dagegen um 1,2 Prozent vor. Aktien chinesischer Autohersteller profitieren von den Absatzzahlen für Juni. Diese zeugten von einer hohen Nachfrage aus dem Ausland. Geely Automobile gewinnen 3,6, Xpeng 2,7 und Xiaomi 4,8 Prozent, Die Aktie des Halbleiterkonzerns Semiconductor Manufacturing International (SMIC) gibt dagegen um 8,9 Prozent nach.

Knapp behauptet zeigt sich der australische Aktienmarkt. Gestützt wird der S&P/ASX-200 von den schwergewichteten Banken National Australia Bank (+3,4%), Westpac (+1,7%), ANZ (+0,5%) und Commonwealth Bank of Australia (+0,1%).

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.712,80 -0,1 -0,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.155,53 +0,5 +18,6 08:00

Kospi (Seoul) 7.889,97 -5,0 +87,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.154,41 +1,2 -9,7 10:00

Shanghai-Composite 4.075,31 -0,9 +2,7 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.181,23 +0,4 +11,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.793,51 +1,7 -33,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.662,34 +0,3 -1,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1385 +0,1 1,1376 1,1392 -3,1

EUR/JPY 184,94 -0,0 184,95 185,35 +0,5

EUR/GBP 0,8568 -0,0 0,8569 0,8610 -1,7

USD/JPY 162,42 -0,1 162,56 162,68 +3,7

USD/KRW 1.552,80 +0,1 1.550,66 1.555,70 +7,8

USD/CNY 6,7848 -0,1 6,7942 6,7937 -3,0

USD/CNH 6,7885 -0,1 6,7946 6,7999 -2,7

USD/HKD 7,8434 0,0 7,8436 7,8435 +0,8

AUD/USD 0,6891 0,0 0,6891 0,6884 +3,3

NZD/USD 0,5675 +0,1 0,5671 0,5670 -1,4

BTC/USD 60.719,59 +1,1 60.077,87 58.582,78 -30,8

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 67,83 -1,1 -0,75 68,58

Brent/ICE 70,82 -1,1 -0,75 71,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.063,39 +0,8 33,50 4.029,89

Silber 60,10 +1,6 0,96 59,14

Platin 1.611,70 +2,2 34,83 1.576,87

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)

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