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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Ausverkauf bei Technologie in Südkorea

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
163.84 EUR -28.20 EUR -14.68 %
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Meituan Dianping Registered Shs Unitary 144A-Reg S
9.08 EUR 0.36 EUR 4.15 %
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Qantas Airways Ltd.
5.77 EUR 0.08 EUR 1.33 %
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SoftBank Corp.
22.74 EUR -1.16 EUR -4.85 %
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Sony Corp.
24.15 EUR 0.90 EUR 3.85 %
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Tokyo Electron Ltd.
48.99 EUR -5.65 EUR -10.34 %
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Toyota Motor Corp.
19.22 EUR 1.90 EUR 10.97 %
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DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag im späten Geschäft mit zwei Gesichtern: während ein Ausverkauf bei Halbleiteraktien in Südkorea und Japan die dortigen Leitindizes massiv drückt, präsentieren sich die übrigen Börsen der Region mit zum Teil üppigen Aufschlägen. Sie folgen den positiven US-Vorlagen nach dem überwältigen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Die Wahlsiege der Demokraten in den USA schüren Erwartungen, dass der politische Druck die Bemühungen zur Beendigung des US-Iran-Krieges beschleunigen könnte, was potenziell Lieferunterbrechungen verringern und den Inflationsdruck senken würde. In der Folge geben die Ölpreise nach und stützen die Märkte ebenfalls.

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Für asiatische Volkswirtschaften wären niedrigere Ölpreise besonders vorteilhaft für Nettoenergieimporteure, darunter Indien, Japan, Südkorea und Thailand, wie die Commerzbank anmerkt. "Dies wird sich durch niedrigere Importrechnungen, verringerten Inflationsdruck und verbesserte Leistungsbilanzpositionen äußern."

Derartige Überlegungen helfen dem südkoreanischen Kospi aktuell nicht, er bricht begleitet von mehreren Volatilitätsunterbrechungen um 5,8 Prozent ein. Die ohnehin fragile Stimmung im Halbleitersektor bekam einen neuen Dämpfer durch enttäuschende Quartalszahlen des US-Chipentwicklers Qualcomm, dessen Kurs in den USA nachbörslich um 7,5 Prozent absackte. Auch Arm Holdings überzeugte mit ihrem Zahlenausweis nicht, der Kurs ermäßigte sich nach der Schlussglocke in den USA um 1,8 Prozent. Die südkoreanischen Branchenschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix stürzen um 7,8 und 9,6 Prozent ab. Neben den schwachen Branchengeschäftszahlen in den USA verweisen Händler auch die Unsicherheit der Anleger in Bezug auf KI-Investitionen, weil die Demokraten in den USA eine stärkere Regulierung der Technologiebranche durchsetzen wollen.

Der Ausverkauf von Aktien mit KI-Fantasie in Südkorea schwappt auch nach Japan über, wo der Nikkei-225 deutlich ins Minus dreht und 2,1 Prozent auf 60.917 Punkte verliert. Die lokalen Chip- und KI-Aktien setzen ihre Verluste damit fort, nachdem es bereits in der vorherigen Sitzung zu einem starken Ausverkauf gekommen war. Advantest brechen um knapp 14 Prozent ein, Tokyo Electron sacken um 9,6 Prozent ab und Softbank Group um 6,8 Prozent. Toyota Motor schießen nach Zahlenausweis um 14 Prozent in die Höhe. Der breiter gefasste Topix verbucht indes Aufschläge.

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Chinesische Aktien widersetzten sich dem regionalen Ausverkauf im Technologiesektor, wobei Halbleiteraktien zulegen, weil neue Unterstützungsmaßnahmen Pekings die Anlegernachfrage nach heimischen Chip-Herstellern ankurbeln. Der Shanghai-Composite liegt mit 0,3 Prozent leicht im Minus, der HSI in Hongkong steigt dagegen um 3,3 Prozent - angeführt von chinesischen Chipwerten. Meituan ziehen um 8,6 Prozent an.

Der australische S&P/ASX-200 erhöht sich um 2,6 Prozent nach einem deutlich im September gestiegenen Handelsbilanzüberschuss. Qantas Airways steigen um 6,2 Prozent. Macquarie hat zwar Gewinnprognose für die Fluggesellschaft gesenkt, betrachtet die Aktie jedoch wohlwollend. "Der iranische Konflikt bleibt ein Belastungsfaktor, aber wir erwarten, dass er mit niedrigeren Ölpreisen endet (...), urteilt Macquarie.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.065,10 +2,6 +4,0 06:00

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Nikkei-225 60.916,67 -2,1 - 07:30

Topix 500 (Tokio) 3.067,83 +0,7 +15,3 07:30

Kospi (Seoul) 5.354,28 -5,8 +27,1 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.701,86 +3,3 -3,6 09:00

Shanghai-Composite 3.677,08 -0,3 -7,4 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.280,42 +0,2 +13,6 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.016,18 +2,0 -42,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.636,51 +1,2 -2,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:16 % YTD

EUR/USD 1,1258 +0,3 1,1227 1,1225 -4,2

EUR/JPY 177,80 -0,0 177,86 177,52 -3,4

EUR/GBP 0,8345 +0,2 0,8332 0,8340 -4,3

USD/JPY 157,91 -0,3 158,42 158,11 +0,8

USD/KRW 1.342,46 +0,1 1.340,89 1.342,10 -6,8

USD/CNY 6,6692 -0,1 6,6731 6,6757 -4,6

USD/CNH 6,6673 -0,1 6,6747 6,6737 -4,4

USD/HKD 7,8441 -0,0 7,8453 7,8456 +0,8

AUD/USD 0,7008 +0,1 0,7004 0,6989 +5,0

NZD/USD 0,5642 +0,4 0,5620 0,5608 -2,0

BTC/USD 80.345,08 +0,2 80.178,97 78.001,76 -8,4

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,74 -0,4 -0,38 88,12

Brent/ICE 94,25 -0,4 -0,37 94,62

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.112,84 +1,3 53,10 4.059,74

Silber 52,39 +0,3 0,18 52,21

Platin 1.512,71 +1,1 15,87 1.496,84

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 00:57 ET (05:57 GMT)

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