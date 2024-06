MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Autowerte in Hongkong sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit unterschiedlichen Vorzeichen sind die Börsen im Asien-Pazifik-Raum am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Verlusten in Hongkong (-1,0% im Späthandel) stand ein kleines Plus von 0,3 Prozent in Schanghai gegenüber. Kräftiger aufwärts um 0,8 Prozent ging es in Südkorea, wo unter anderem Technologiewerte gesucht waren nach dem Kurssprung bei Apple.

Übergeordnet standen nicht nur die Aktienmärkte ganz im Bann der bevorstehenden Notenbanksitzung und neuen US-Inflationsdaten im späteren Tagesverlauf. Entsprechend dominierte Vorsicht. Zinssenkungen werden von der US-Notenbank am Abend (MESZ) zwar nicht erwartet, jedoch möglicherweise richtungweisende Aussagen zur Inflationserwartung.

Auch von der Notenbanksitzung der Bank of Japan am Freitag wird keine Zinsänderung erwartet. Die Analysten der UBS rechnen erst im Oktober mit einer regulären Zinserhöhung in Japan, sehen jedoch die Möglichkeit einer überraschenden Erhöhung im Juli. Der Yen zeigte sich in diesem Umfeld wenig verändert, der Nikkei-Index in Tokio gab um 0,7 Prozent nach auf 28.876 Punkte.

Aus China wurden Verbraucher- und Produzentenpreise für Mai veröffentlicht. Beide lagen im erwarteten Rahmen und sorgten daher kaum für Impulse. Die Verbraucherpreise stiegen mit 0,3 Prozent zum vierten Mal in Folge. Sie zeigen, dass der Anstieg der Nahrungsmittelpreise unter Kontrolle zu sein scheint. Die für den Export wichtigen Erzeugerpreise gingen um 1,4 Prozent gegen Vorjahr zurück, es war bereits der 20. Rückgang in Folge.

Apple-Zulieferer LG Innotek sehr fest

In Seoul schoss der Kurs des Apple-Zulieferers LG Innotek um knapp 10 Prozent nach oben, nachdem Apple am Vortag um über 7 Prozent auf ein Rekordhoch gestiegen waren. Samsung Electronics und SK Hynix legten 1,7 bzw. 1,2 Prozent zu. Für Taiwan Semiconductor ging es in Taipeh um fast 3 Prozent nach oben.

Kräftig unter Druck standen einige Autowerte in Hongkong. Nio fielen um 8,7 Prozent wegen eines als zu konservativ empfundenen Absatzausblicks für Juni. Nio will sich auf das Steigern der Marge konzentrieren, was aber erst noch über Verhandlungen mit Zulieferern umgesetzt werden muss. Bei anderen Herstellern wie BYD, Geely, Xpeng und Great Wall Motors lauteten die Kursverluste auf 3,7 bzw. 4,7 bzw. 4,8 und 1,9 Prozent. Marktbeobachter brachten die deutlichen Abgaben in Zusammenhang mit den drohenden EU-Strafzöllen gegen chinesische Autoexporteure.

Daneben wurde auf eine gesenkte Absatzprognose für E-Autos durch General Motors verwiesen. GM rechnet nur noch mit einem Absatz von 200.000 bis 250.000 nach zuvor 200.000 bis 300.000 Elektroautos.

Evergrande New Energy Vehicle brachen in Hongkong sogar um fast 20 Prozent ein. Die chinesische Regierung fordert Subventionszahlungen über 260 Millionen Dollar zurück, weil vertragliche Verpflichtungen nicht erfüllt worden seien.

In Tokio (-0,7% auf 38.877 Punkte) gaben Toyota und Mazda um bis zu 1,4 Prozent nach, während Honda und Nissan wenig verändert tendierten. Bei den Verlierern fanden sich mit Blick auf die Notenbanksitzungen vor allem zinssensitive Titel. Mitsubishi Estate gaben um 2,9 und Nomura Holdings um 2,5 Prozent nach.

In Australien standen Minenwerte unter leichtem Abgabedruck. BHP, Fortescue und Rio Tinto fielen um 0,6 bis 1,5 Prozent. Übergeordnet belastete der Rückgang der Eisenerz- und Kupferpreise.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.715,50 -0,5% +1,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.876,71 -0,7% +16,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.728,17 +0,8% +2,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.037,47 +0,3% +2,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.986,78 -1,0% +6,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.048,96 +1,2% +23,0% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.310,90 +0,1% +2,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.613,32 +0,1% +10,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:16 % YTD

EUR/USD 1,0742 -0,0% 1,0742 1,0764 -2,7%

EUR/JPY 168,96 +0,1% 168,79 169,29 +8,6%

EUR/GBP 0,8432 +0,0% 0,8431 0,8464 -2,8%

GBP/USD 1,2738 -0,0% 1,2740 1,2718 +0,1%

USD/JPY 157,30 +0,1% 157,13 157,27 +11,6%

USD/KRW 1.376,50 -0,2% 1.379,08 1.378,87 +6,1%

USD/CNY 7,1068 -0,0% 7,1103 7,1073 +0,1%

USD/CNH 7,2695 -0,0% 7,2718 7,2700 +2,0%

USD/HKD 7,8091 -0,0% 7,8123 7,8086 0%

AUD/USD 0,6611 +0,1% 0,6606 0,6603 -2,9%

NZD/USD 0,6138 -0,1% 0,6142 0,6124 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 67.269,27 -0,2% 67.396,89 67.770,80 +54,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,48 77,9 +0,7% +0,58 +8,2%

Brent/ICE 82,39 81,92 +0,6% +0,47 +8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.314,92 2.316,83 -0,1% -1,91 +12,3%

Silber (Spot) 29,37 29,28 +0,3% +0,09 +23,5%

Platin (Spot) 958,10 956,00 +0,2% +2,10 -3,4%

Kupfer-Future 4,53 4,51 +0,4% +0,02 +15,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

