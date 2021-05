MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich bei dünnem Handel

HONGKONG/SEOUL (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich zu Beginn der neuen Woche keine einheitliche Tendenz ausmachen. Händler berichten von einem dünnen Handel, weil die Börsen in Japan und Festlandchina feiertagsbedingt bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben. An den übrigen Märkten lasten die rasant steigenden Corona-Fallzahlen in Indien und negative Vorgaben der Wall Street auf der Stimmung.

In Seoul und Sydney treten die Aktienmärkte am Montag mehr oder weniger auf der Stelle. Der südkoreanische Aktienmarkt profitiert nicht davon, dass ein Leerverkaufsverbot für Aktien aufgehoben wird.

In Hongkong geht es derweil deutlicher abwärts. Der Hang-Seng-Index fällt um 1,5 Prozent. Verkauft werden vor allem Aktien von Versicherern wie Ping An Insurance (-2,4%) und China Life (-2,3%). Aktien der Ölbranche folgen den Ölpreisen nach unten, die schon am Freitag kräftig nachgegeben hatten und ihre Talfahrt am Montag in gebremstem Tempo fortsetzen. CNOOC büßen 1,5 Prozent ein.

Auch in Australien stehen Aktien aus der Ölindustrie unter Druck. Woodside Petroleum verlieren 1,3 Prozent und Santos 1,4 Prozent. Die Geschäftszahlen der Bank Westpac kommen dagegen gut an; die Aktie steigt um 5 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.027,80 +0,03% +6,69% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00

Kospi (Seoul) 3.141,01 -0,22% +9,31% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.300,52 -1,48% +5,45% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.175,89 -1,32% +13,17% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.593,47 -0,51% -1,57% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:39 % YTD

EUR/USD 1,2019 -0,1% 1,2029 1,2109 -1,6%

EUR/JPY 131,70 +0,2% 131,48 131,79 +4,5%

EUR/GBP 0,8696 -0,1% 0,8707 0,8701 -2,6%

GBP/USD 1,3821 +0,0% 1,3816 1,3919 +1,1%

USD/JPY 109,59 +0,3% 109,29 108,84 +6,1%

USD/KRW 1117,76 +0,9% 1117,76 1113,48 +3,0%

USD/CNY 6,4735 +0,0% 6,4735 6,4746 -0,8%

USD/CNH 6,4785 +0,1% 6,4746 6,4704 -0,4%

USD/HKD 7,7667 -0,0% 7,7669 7,7649 +0,2%

AUD/USD 0,7719 -0,0% 0,7720 0,7768 +0,2%

NZD/USD 0,7173 +0,0% 0,7172 0,7237 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 57.871,26 +2,0% 56.717,26 54.438,51 +99,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,31 63,58 -0,4% -0,27 +30,2%

Brent/ICE 66,47 66,76 -0,4% -0,29 +29,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.774,08 1.768,79 +0,3% +5,29 -6,5%

Silber (Spot) 25,98 25,92 +0,2% +0,06 -1,6%

Platin (Spot) 1.208,10 1.200,20 +0,7% +7,90 +12,9%

Kupfer-Future 4,48 4,48 +0,0% +0,00 +27,1%

===

