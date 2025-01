MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Börse in Südkorea von Chip-Werten getrieben

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. In Tokio wurde wegen eines Feiertages erneut nicht gehandelt. Die Wall Street hatte den fünften Tag in Folge mit Abgaben geschlossen und lieferte damit keine Kaufimpulse. Auffallend war die Stärke des südkoreanischen Marktes, wo Technologiewerte gefragt waren.

In China zeigten die Börsen ebenfalls keine einheitliche Tendenz. Während der Schanghai-Composite deutlich um 1,6 Prozent nachgab, notierte der Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel 0,5 Prozent im Plus und erholt sich damit ganz leicht von den heftigen Vortagesabgaben.

Der Jahresauftakt der chinesischen Börsen ist einer der schwächsten seit Jahren. Zuletzt hatten Konjunkturdaten erneut die lahmende Konjunktur untermauert. Schwache Daten fördern aber zugleich die Hoffnungen auf Stimuli. Wie die Financial Times berichtet, plant die People's Bank of China für das laufende Jahr Leitzinssenkungen. So soll der Leitzins von aktuell 1,50 Prozent 2025 "zu passender Zeit" reduziert werden. Wie es weiter hieß, soll anstelle der bisher praktizierten Verfolgung bestimmter quantitativer Ziele wie des Kreditwachstums "die Rolle der Zinsanpassungen" priorisiert werden. Die PBoC passt ihre Geldpolitik damit jener von US-Notenbank und Europäischer Zentralbank (EZB) an.

Am Markt zeigte man sich jedoch vorsichtig und gab zu bedenken, dass die staatlichen Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft bislang Anleger eher enttäuscht hätten.

In Südkorea, wo der Kospi um 1,8 Prozent anzog, waren es die Technologietitel, die dem Markt Rückenwind gaben. Die Aktie des Chip-Herstellers SK Hynix machte einen Sprung um 6,3 Prozent nach oben. Die Titel folgten damit dem Kursanstieg von Nvidia im US-Handel. "Es wird davon ausgegangen, dass die Dominanz von SK Hynix auf dem HBM-Markt bis 2025 anhalten wird", so die Analysten von Korea Investment & Securities. Die Papiere des Index-Schwergewichts Samsung Electronics stiegen um 1,9 Prozent. In Mitten der innenpolitischen Wirren hatte die südkoreanische Regierung zudem Maßnahmen angekündigt, das Land für ausländische Investoren attraktiver zu machen.

In Australien stieg der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent. Allerdings notierten die Bergbauwerte Rio Tinto und BHP 0,6 bzw. 0,5 Prozent im Minus - die Volksrepublik China ist ein wichtiger Abnehmer australischer Rohstoffe.

