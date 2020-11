MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Börsen von Zurückhaltung geprägt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)-- Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Freitag uneinheitlich. Die Indizes bewegen sich leicht in die eine oder andere Richtung. Sorgen bereitet den Anlegern vor allem die grassierende Corona-Welle. Nachdem zuletzt vor allem zyklische Werte von der Erwartung nach oben getragen wurden, dass bald verfügbare Covid-19-Impfstoffe eingesetzt werden können, werden hier nun aufgelaufene Gewinne eingestrichen. Zudem fehlen Impulse aus den USA, wo am Donnerstag aufgrund des Thanksgiving-Feiertags an den Börsen nicht gehandelt wurde.

An der Börse in Tokio steigt der Nikkei-Index um 0,3 Prozent auf 26.625 Punkte. Die Anleger verfolgen weiterhin aufmerksam die Entwicklung von Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Yasutoshi Nishimura, der für die Pandemie-Eindämmung zuständige Minister, hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Japan unter Umständen den Notstand ausrufen muss, sollte der landesweite Anstieg an Covid-19-Infektionen nicht innerhalb von drei Wochen zurückgedrängt werden können. Die Stadtverwaltung in Tokio hatte in der zurückliegenden Woche angekündigt, die Öffnungszeiten von Restaurants ab dem Wochenende zu verkürzen, um gegen die steigenden Infektionszahlen vorzugehen.

In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index 0,2 Prozent nach. Belastet wird der Index von Öl-Werten, die zuletzt aufgrund steigender Ölpreise Zugewinne verbucht hatten. CNOOC geben 1,8 Prozent nach und Petrochina verlieren 1,9 Prozent. Meldungen, wonach die People's Bank of China so lange wie möglich an einer "normalen" Geldpolitik festhalten wolle, dürften dafür sorgen, dass lokale Aktien in einer begrenzten Spanne handeln, so die Analysten von KGI Securities. Auf dem chinesischen Festland notiert der Schanghai-Composite kaum verändert.

Die Angst vor steigende Infektions-Zahlen sorgt auch in Südkorea für Zurückhaltung bei den Anlegern. Das Land hatte am Donnerstag den stärksten Anstieg an Corona-Infektionen seit März vermeldet. Der Kospi pendelt im Handelsverlauf zwischen leichten Gewinnen und Verlusten hin und her und notiert aktuell 0,2 Prozent fester bei 2.632 Punkten. Marktteilnehmer verweisen auch auf Gewinnmitnahmen in einzelnen Werten.

Die Börse in Sydney schloss 0,5 Prozent leichter. Gewinnmitnahmen bei Ölwerten belasteten den S&P/ASX 200-Index. Santos gaben 1,6 Prozent nach, für Woodside und Oil Search ging es um 1,5 bzw. 3,7 Prozent nach unten. Für zusätzliche Belastung bei Oil Search sorgte die Mitteilung, dass der designierte CFO Ayten Saridas das Unternehmen verlassen will. Treasury Win brachen um 11 Prozent ein, bevor der Handel der Aktie aufgrund von Meldungen ausgesetzt wurde, dass China ab Samstag Zölle auf Importe australischer Weine erheben will.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.601,10 -0,53% -1,24% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.624,76 +0,33% +12,18% 07:00

Kospi (Seoul) 2.631,97 +0,23% +19,76% 07:00

Schanghai-Comp. 3.371,29 +0,05% +10,53% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.772,01 -0,18% -5,51% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.857,32 -0,01% -10,28% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.607,97 -0,26% +1,47% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:42 % YTD

EUR/USD 1,1926 +0,1% 1,1910 1,1937 +6,3%

EUR/JPY 123,93 -0,2% 124,18 124,50 +1,7%

EUR/GBP 0,8919 +0,0% 0,8917 0,8915 +5,4%

GBP/USD 1,3372 +0,1% 1,3357 1,3390 +0,9%

USD/JPY 103,92 -0,3% 104,26 104,29 -4,4%

USD/KRW 1104,15 -0,2% 1106,54 1104,50 -4,4%

USD/CNY 6,5791 +0,1% 6,5756 6,5693 -5,5%

USD/CNH 6,5761 +0,1% 6,5695 6,5621.

USD/HKD 7,7510 +0,0% 7,7508 7,7510 -0,5%

AUD/USD 0,7378 +0,3% 0,7357 0,7369 +5,3%

NZD/USD 0,7022 +0,3% 0,7003 0,7009

Bitcoin

BTC/USD 17.316,26 +0,8% 17.185,76 17.593,00 +140,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 44,82 45,71 -1,9% -0,89 -20,0%

Brent/ICE 47,66 47,80 -0,3% -0,14 -22,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.809,71 1.811,05 -0,1% -1,35 +19,3%

Silber (Spot) 23,25 24,13 -3,6% -0,88 +30,2%

Platin (Spot) 956,20 966,00 -1,0% -9,80 -0,9%

Kupfer-Future 3,37 3,36 +1,8% +0,06 +19,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2020 01:01 ET (06:01 GMT)