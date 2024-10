MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - China-Börsen nach BIP-Daten mit Aufschlägen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen am Freitag keine einheitliche Tendenz. Während die chinesischen Börsen Aufschläge verzeichnen, geben die Aktienmärkte in Südkorea und Australien nach.

In Tokio legt der Nikkei-Index leicht um 0,1 Prozent zu. Im Blick stehen Inflationsdaten. Die Daten zeigen, dass sich die japanische Verbraucherpreisinflation im September verlangsamt hat, was vor allem auf staatliche Energiesubventionen zurückzuführen ist. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise im September um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im August waren sie um 3,0 Prozent gestiegen. Die Daten deuten jedoch darauf hin, dass Japan eine durch Lohnwachstum gestützte stetige Inflation noch nicht ganz erreicht hat, denn die Dienstleistungsinflation ging im September auf 1,3 Prozent zurück, gegenüber 1,4 Prozent im August.

Die chinesischen Börsen verzeichnen leichte Aufschläge. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gewinnt 0,8 Prozent, auf dem chinesischen Festland rückt der Schanghai-Composite um 0,7 Prozent vor. Die mit Spannung erwarteten Daten zum Wirtschaftswachstum zeigten, dass sich das Wachstum in China im dritten Quartal verlangsamt hat. Die Markterwartungen wurden jedoch übertroffen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und lag damit unter der Wachstumsrate von 4,7 Prozent im zweiten Quartal. Ökonomen hatten ein Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorquartal wuchs das BIP um 0,9 Prozent und damit stärker als im zweiten Quartal mit 0,7 Prozent. In den ersten drei Monaten ist die chinesische Wirtschaft damit um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das von Peking ausgegebene Jahreswachstumsziel liegt bei "etwa 5 Prozent".

Die chinesische Regierung hat zuletzt eine Reihe von Konjunkturprogrammen auf den Weg gebracht, um die angeschlagene Wirtschaft des Landes anzukurbeln. Am Markt wird jedoch kritisiert, dass diese nicht ausreichen dürften, vor allem um den schwachen Konsum anzuregen.

In Taiwan steht die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) im Fokus. Für die Titel geht es um 5,3 Prozent nach oben. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips hatte am Vortag nach Handelsschluss in Taiwan Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Eine weiterhin hohe Chip-Nachfrage bescherte dem Unternehmen einen Rekordgewinn. Der Umsatz stieg um 39 Prozent. Die Geschäftszahlen von TSMC standen besonders im Fokus der Anleger, da der niederländische Chip-Ausrüster ASML zuletzt vor schwächeren Einnahmen im Jahr 2025 gewarnt hatte.

In Südkorea notiert der Kospi 0,8 Prozent im Minus. In Sydney gibt der S&P/ASX 200 nach den Vortagesaufschlägen nun um 1,1 Prozent nach. Am Vortag hatten guten Arbeitsmarktdaten gestützt, jedoch dürften Zinssenkungen der RBA nun erstmal nicht anstehen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.266,00 -1,1% +8,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.946,46 +0,1% +17,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.588,60 -0,8% -2,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.190,63 +0,7% +7,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.229,94 +0,8% +19,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.634,23 +0,2% +10,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.647,01 +0,3% +12,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:55 % YTD

EUR/USD 1,0840 +0,1% 1,0833 1,0852 -1,9%

EUR/JPY 162,58 -0,1% 162,66 162,50 +4,5%

EUR/GBP 0,8324 +0,0% 0,8324 0,8359 -4,0%

GBP/USD 1,3022 +0,1% 1,3014 1,2982 +2,3%

USD/JPY 149,95 -0,1% 150,17 149,74 +6,4%

USD/KRW 1.371,30 +0,1% 1.369,57 1.370,26 +5,7%

USD/CNY 7,1055 -0,1% 7,1140 7,1200 +0,1%

USD/CNH 7,1305 -0,1% 7,1366 7,1413 +2,0%

USD/HKD 7,7716 -0,0% 7,7736 7,7730 -0,5%

AUD/USD 0,6705 +0,1% 0,6697 0,6676 -1,5%

NZD/USD 0,6061 +0,0% 0,6059 0,6051 -4,1%

Bitcoin

BTC/USD 67.809,95 +1,1% 67.076,40 67.236,80 +55,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,91 70,67 +0,3% +0,24 +0,4%

Brent/ICE 74,61 74,45 +0,2% +0,16 -0,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.710,48 2.693,00 +0,6% +17,48 +31,4%

Silber (Spot) 32,02 31,73 +0,9% +0,30 +34,7%

Platin (Spot) 1.001,35 997,00 +0,4% +4,35 +0,9%

Kupfer-Future 4,36 4,33 +0,8% +0,03 +10,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

