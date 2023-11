MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - China-Börsen reduzieren Gewinne

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Tendenziell gestützt wird die Stimmung derzeit von der Erwartung, dass die US-Notenbank keine weiteren Zinserhöhungen in diesem Zyklus vornehmen wird. Dies hatte auch bereits die Aktien an der Wall Street nach oben gebracht.

Am japanischen Markt tendierte der Nikkei knapp behauptet bei 33.354 Punkten. Gebremst wurden die Aktienkurse erneut von der Stärke der heimischen Währung, der Dollar notiert mittlerweile bei 147,40 Yen nach 149,07 zum Tokioter Montagsschluss. Dies drückte auf die Exportwerte. Ausgeglichen wurden deren Verluste von Gewinnen bei Halbleiterwerten. Mit der Microsoft-Anstellung des vormaligen OpenAI-CEO Sam Altman zeigten sich die Anleger weiter enthusiastisch für die Aussichten von Künstlicher Intelligenz. Unter den Werten mit Halbleiterbezug steigerten sich Advantest um 2,9 Prozent und Lasertec um 1,1 Prozent.

In Schanghai wurden Gewinne aus dem frühen Geschäft zum Handelsende ausradiert. Vor allem Hardware- und Halbleiteraktien tendierten schwächer. Dem Immobiliensektor half die Hoffnung, dass es weitere Stützungsmaßnahmen für die gebeutelte Branche geben wird. Einem Medienbericht zufolge erstellen die chinesischen Aufsichtsbehörden derzeit eine Liste mit 50 privaten und staatlichen Immobilienentwicklern, die für eine Reihe von Finanzierungen in Frage kommen. Unter den großen Immobiliennamen gewannen China Vanke 3 Prozent und Poly Developments & Holdings Group 1,7 Prozent.

In Hongkong (+0,1%) wurden deutlich höhere Gewinne minimiert. Auch hier stützte neben den Gewinnen an der Wall Street die Erwartung von Finanzhilfen für die Immobilienbranche. Longfor Group und Country Garden Services gewannen 5,5 bzw 3,8 Prozent. Xiaomi fielen um 2,4 Prozent, obwohl der Hersteller von Smartphones und anderen Elektronikprodukten im dritten Quartal schwarze Zahlen geschrieben und dabei von verbesserten Gewinnmargen sowohl im Smartphone-Segment als auch im Segment Internet-of-Things- und Lifestyle-Produkte profitiert hat. Auch den Umsatz hat das Unternehmen gesteigert. Die Aktie gilt aber als überkauft, nachdem sie im Vorfeld der Zahlen in die Nähe eines Zweijahreshochs gestiegen war.

In Südkorea trieben Gewinne bei Technologie- und insbesondere Halbleiterwerten den Index um 0,8 Prozent nach oben.

Am australischen Markt ging es um 0,3 Prozent nach oben, wobei vor allem Minenwerte den Index trugen. Fortescue, BHP und Rio Tinto stiegen zwischen 0,7 und 1,9 Prozent.

Der Goldpreis zeigte sich mit der schwächeren US-Devise im Aufwind und näherte sich der Marke von 2.000 Dollar. Aktuell stand die Feinunze bei 1.994 Dollar, ein Tagesplus von 0,8 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.078,20 +0,3% +0,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.354,14 -0,1% +28,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.510,42 +0,8% +12,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.067,93 -0,0% -0,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.791,81 +0,1% -10,4% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.416,70 +1,2% +23,2% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.095,38 -0,5% -3,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.459,49 +0,2% -2,6% 10:00

BSE (Mumbai) 65.655,15 0% +7,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0962 +0,2% 1,0941 1,0918 +2,4%

EUR/JPY 161,59 -0,4% 162,29 162,58 +15,1%

EUR/GBP 0,8744 -0,1% 0,8750 0,8751 -1,2%

GBP/USD 1,2538 +0,3% 1,2504 1,2478 +3,7%

USD/JPY 147,40 -0,6% 148,31 148,88 +12,4%

USD/KRW 1.288,63 +0,0% 1.288,40 1.290,70 +2,1%

USD/CNY 7,1352 +0,2% 7,1204 7,1315 +3,4%

USD/CNH 7,1358 -0,4% 7,1655 7,1812 +3,0%

USD/HKD 7,7926 -0,0% 7,7930 7,7931 -0,2%

AUD/USD 0,6580 +0,3% 0,6560 0,6557 -3,4%

NZD/USD 0,6073 +0,6% 0,6037 0,6034 -4,4%

Bitcoin

BTC/USD 37.322,24 -0,4% 37.462,88 37.228,53 +124,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,33 77,83 -0,6% -0,50 +0,7%

Brent/ICE 81,82 82,32 -0,6% -0,50 +0,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.993,58 1.978,04 +0,8% +15,54 +9,3%

Silber (Spot) 23,76 23,43 +1,4% +0,33 -0,9%

Platin (Spot) 925,73 924,00 +0,2% +1,73 -13,3%

Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,2% +0,01 +0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

November 21, 2023