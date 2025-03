MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - China-Deflation belastet

DOW JONES--Ohne klare Tendenz haben sich die ostasiatischen und australischen Börsen zu Wochenbeginn gezeigt. Vor allem in Hongkong ging es steil bergab. Einmal mehr zeigte sich, dass die Wall Street ihren Nimbus als Leitbörse aktuell eingebüßt hat, denn die Indizes folgten den positiven US-Vorgaben mehrheitlich nicht. Die Abkopplungspolitik von US-Präsident Donald Trump zeige auch am Finanzmarkt Wirkung, hieß es. Anleger zeigten sich weiterhin verunsichert vor dem Hintergrund der immer neuen Zollankündigungen der US-Regierung - und ihrer häufig dann wieder erfolgenden Rücknahme bzw. Abschwächung oder Verschiebung. Händler sprachen erneut von Konfusion. Zudem enttäuschte am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht. Die Daten reihten sich damit ein in die Serie zuletzt schwacher Konjunkturmeldungen.

In China sank die Inflation deutlicher als vorausgesagt und untermauerte damit das Bild eines schwachen Binnenkonsums. Erstmals seit 13 Monaten fiel die Inflation unter null und dies mit 0,7 Prozent sogar heftig. Analysten rufen nun immer lauter nach einem Konjunkturprogramm in China, denn die Deflation dürfte den Konsum womöglich noch weiter abwürgen.

Während es in Tokio und Sydney (+0,2%) zu einer leichten Erholung von den deutlichen Verlusten vom Freitag kam, ging es an den chinesischen Börsen mit den schwachen Inflationsdaten kräftig abwärts. Der Nikkei-225 schloss 0,4 Prozent höher bei 38.612 Punkten - gestützt von Aufschlägen bei Auto- und Technologiewerten. Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen stieg um 5,5 Basispunkte auf 1,575 Prozent - der höchste Stand seit Oktober 2008.

In China schloss der Schanghai-Composite mit einem Minus von nur 0,2 Prozent, aber der HSI in Hongkong sackte im späten Geschäft um 2,1 Prozent ab. Auf dem Festland drückten Telekom- und Softwarewerte, in Hongkong waren es vor allem Technologie- und Halbleiterpapiere. Das Weiße Haus erwägt offenbar Maßnahmen zur Einschränkung von Deepseek in den Vereinigten Staaten, hieß es. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, umfasse das auch ein Verbot des Chatbots für Regierungsgeräte aus Gründen der nationalen Sicherheit.

Das Treffen des Nationalen Volkskongresses wurde gerade angesichts der Deflation in China als eher enttäuschend eingestuft - positive Überraschungen für den Markt habe es nicht gegegen, hieß es. Peking werde zusätzliche Stimuli benötigen, um das BIP-Wachstumsziel von rund 5 Prozent für dieses Jahr zu erreichen, mahnten Marktakteure an.

Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg dagegen um 0,3 Prozent - angeführt von Ölraffinerie- und Batterie-Aktien. Korea Zinc schossen um 14 Prozent nach oben, da rivalisierende Aktionäre nach einem Gerichtsurteil ihren Kampf um die Kontrolle über die Schmelzhütte wieder aufnehmen können.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.962,30 +0,2% -2,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.028,27 +0,4% -7,5% 07:00

Kospi (Seoul) 338,42 -0,6% +6,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.366,16 -0,2% +0,6% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.751,08 -2,0% +20,6% 09:00

Taiex (Taiwan) 22.459,15 -0,5% -2,0% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.904,99 -0,3% +3,4% 10:00

BSE (Mumbai) 74.493,79 +0,2% -5,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag % YTD

EUR/USD 1,0836 -0,1 1,0835 +4,7%

EUR/JPY 159,86 -0,1 159,93 -1,6%

EUR/GBP 0,8394 0,0 0,8395 +1,4%

GBP/USD 1,2909 -0,2 1,2906 +3,0%

USD/JPY 147,53 0,0 147,61 -5,9%

USD/KRW 1.452,86 0,2 1.445,65 -1,7%

USD/CNY 7,1767 0,1 7,1676 -0,6%

USD/CNH 7,2652 0,3 7,2452 -1,2%

USD/HKD 7,7676 -0,1 7,7726 +0,0%

AUD/USD 0,6322 0,3 0,6311 +1,6%

NZD/USD 0,5730 0,4 0,5724 +2,1%

BTC/USD 82.258,60 2,1 88.239,20 -7,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,77 67,04 -0,4% -0,27 +0,1%

Brent/ICE 70,26 70,45 -0,3% -0,19 -5,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2913,09 2911,84 +0,0% +1,25 +10,9%

Silber (Spot) 30,09 30,01 +0,3% +0,08 +7,7%

Platin (Spot) 897,74 889,66 +0,9% +8,08 +1,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

