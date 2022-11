MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chinas Covid-19-Kurs weiter im Fokus

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Im Sog der fortgesetzten Erholung an der Wall Street ist es am Dienstag mit den Indizes an den Börsen in Ostasien meist nach oben gegangen. Dabei hinkten die chinesischen Börsen aber hinterher. In Hongkong büßte der HSI im Späthandel 0,3 Prozent ein. Nachdem es dort am Vortag ein regelrechtes Kursfeuerwerk gegeben hatte, dürften dort Gewinne mitgenommen worden sein. Dazu gab es aber auch eine neue Hiobsbotschaft aus dem problembehafteten Immobilienmarkt.

Der Schanghai-Composite kam um 0,4 Prozent zurück. Bremsend wirkte hier einerseits, dass China am Wochenende entgegen der Hoffnungen vieler Marktteilnehmer klargestellt hatte, an der strikten Null-Covid-Politik zunächst festhalten zu wollen. Gleichzeitig legen die Neuinfektionen zu. Andererseits stünden dennoch viele Marktteilnehmer quasi in den Startlöchern, sollten die Covid-19-Restriktionen demnächst womöglich doch gelockert werden, war zu hören.

In Tokio legte der Nikkei-225 um 1,3 Prozent auf 27.872 Punkte zu und in Seoul verbesserte sich der Kospi um 1,1 Prozent. Der Index in Sydney machte weitere 0,4 Prozent gut.

Flut von Geschäftszahlen in Tokio

Ein 20-prozentiger Nettogewinnsanstieg im ersten Halbjahr trieb den Kurs des Analytikinstrumente-Herstellers Shimadzu in Tokio um 6,3 Prozent nach oben. Ebenfalls nach guten Geschäftszahlen und dazu einem erhöhten Ausblick gewannen Yamaha Motor fast 13 Prozent. NTT Data (minus 5,6 Prozent) wurden dagegen nach einem Rückgang des operativen Gewinns im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres verkauft. Nippon Telegraph lagen nach Vorlage von Geschäftszahlen 1,2 Prozent fester, während Mitsubishi Chemical 4,5 Prozent gewannen und Mitsui Chemical sogar über 10 Prozent.

Die weiter schwelenden Hoffnungen auf eine laxere Covid-19-Politik in China sorgten in Hongkong für Käufe bei den beiden Spielcasino-Aktien Sands China und Galaxy Entertainment, die je 2,2 Prozent gewannen. Im Immobiliensektor knickten Logan Group um gut 14 Prozent ein, nachdem Gläubiger einen Liquiditationsantrag gegen das Unternehmen gestellt haben, das zuletzt Kreditzahlungen versäumt hatte. Für Geely Auto ging es nach einem Anstieg der Absätze um 36 Prozent im Oktober um 2,2 Prozent nach oben.

In Seoul legte die Kosmetikaktie Amorepacific um weitere 5,7 Prozent zu. Die Hoffnung auf eine lockere Covid-19-Politik in China habe bei der Aktie weiter für Käufe gesorgt, sagten Händler. LG Display machten einen Satz um 7,8 Prozent. Für Kursfantasie sorgte hier die Vorstellung eines neuartigen hoch auflösenden Displays.

In Sydney sackten James Hardie um über 13 Prozent ab, nachdem der Baumaterialenanbieter seinen Ausblick gesenkt hat. Westpac zeigten sich um 2 Prozent erholt. Die Aktie hatte am Vortag unter einer Kostenwarnung der Bank gelitten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.958,90 +0,4% -6,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.872,11 +1,3% -4,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.399,04 +1,1% -19,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.064,49 -0,4% -15,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.516,55 -0,5% -29,2% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.153,30 +0,4% +0,1% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.434,31 -0,5% -8,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:35 % YTD

EUR/USD 0,9995 -0,2% 1,0018 0,9930 -12,1%

EUR/JPY 146,77 -0,1% 146,85 146,49 +12,1%

EUR/GBP 0,8711 +0,1% 0,8703 0,8781 +3,7%

GBP/USD 1,1476 -0,3% 1,1511 1,1305 -15,2%

USD/JPY 146,85 +0,2% 146,60 147,50 +27,6%

USD/KRW 1.386,92 -0,5% 1.393,50 1.405,25 +16,7%

USD/CNY 7,2540 +0,3% 7,2296 7,2423 +14,1%

USD/CNH 7,2639 +0,5% 7,2306 7,2478 +14,3%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8498 +0,7%

AUD/USD 0,6457 -0,3% 0,6475 0,6416 -11,1%

NZD/USD 0,5914 -0,4% 0,5936 0,5881 -13,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.771,76 -3,4% 20.464,55 20.797,57 -57,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,51 91,79 -0,3% -0,28 +31,1%

Brent/ICE 97,80 97,92 -0,1% -0,12 +33,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 110,00 109,68 +0,3% +0,32 +73,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.670,46 1.675,30 -0,3% -4,84 -8,7%

Silber (Spot) 20,66 20,83 -0,8% -0,16 -11,4%

Platin (Spot) 980,60 983,35 -0,3% -2,75 +1,0%

Kupfer-Future 3,60 3,60 -0,1% -0,01 -18,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

