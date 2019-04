MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chinesische PMI dämpfen Kauffreude

SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Die Vorgaben aus den USA waren zwar erneut leicht positiv, doch waren die Blicke der Anleger auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China gerichtet, die ab Dienstag fortgesetzt werden sollen. Gedämpft wurde die Stimmung von enttäuschenden chinesischen Konjunkturdaten und schwachen Geschäftszahlen des südkoreanischen Handy- und Chipherstellers Samsung. Zurückhaltung herrscht auch in Erwartung der Ergebnisse der US-Notenbanksitzung am Mittwoch.

Die Umsätze waren meist dünn, weil die Handelswoche vielerorts durch Feiertage verkürzt ist. Auch in vielen asiatischen Ländern wird am Mittwoch der "Tag der Arbeit" begangen. Die Börse in Schanghai bleibt sogar von Mittwoch bis Freitag geschlossen. In Japan ruht der Handel während der sogenannten "Goldenen Woche", in der in diesem Jahr auch der Thronwechsel stattfindet, bis einschließlich Montag, 6. Mai.

Beobachter wollen China-PMIs nicht überbewerten

In China deuteten die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe darauf hin, dass die heimische Wirtschaft abkühlt. Sowohl der von Caixin ermittelte als auch der offizielle Einkaufsmanagerindex der chinesischen Statistikbehörde waren im April verglichen mit März zurückgegangen und lagen nur noch knapp im expansiven Bereich.

Beobachter wollten dies aber nicht überbewerten. Die hohen Indexstände im März seien einem Sondereffekt aufgrund des chinesischen Neujahrsfests geschuldet gewesen, hieß es. William Adams von PNC Financial Services zeigte sich zuversichtlich, dass die chinesische Wirtschaft nach der Delle Ende 2018/Anfang 2019 das Schlimmste hinter sich habe. Ähnlich äußerten sich auch Chang Shu und David Qu von Bloomberg Economics. Die Wirtschaftsstimuli der chinesischen Regierung dürften gegen Ende des dritten Quartals, möglicherweise auch erst im vierten Quartal Wirkung zeigen.

In Shanghai stieg der Composite-Index um 0,5 Prozent. An der Börse in Hongkong gab der Hang-Seng-Index im späten Handel derweil um 0,6 Prozent nach. Belastend wirkte dort unter anderem das Minus des Schwergewichts Tencent von 0,8 Prozent.

Dagegen wurden die Geschäftszahlen der Bank Standard Chartered sehr positiv aufgenommen. Die Aktie sprang um 5,4 Prozent nach oben. Orient Overseas profitierten mit einem Plus von fast 4 Prozent vom Verkauf eines Containerterminals in Kalifornien für 1,78 Milliarden US-Dollar. Jefferies vermutete, dass der Erlös zur Zahlung einer Sonderdividende verwendet werden könnte.

Auch in Australien tendierte der Aktienmarkt etwas leichter, belastet von den schwächeren chinesischen Einkaufsmanagerindizes. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe wie Kohle. Zudem war das australische Verbrauchervertrauen in der vergangenen Woche zurückgegangen, wie aus einer Erhebung von ANZ-Roy Morgan hervorging. Der S&P/ASX-200 büßte 0,5 Prozent ein. Verkauft wurden im Zuge der jüngst gesunkenen Ölpreise erneut Energiewerte, die im Schnitt 1,45 Prozent abgaben. Die zinsreagiblen REIT- und Versorgeraktien verbilligten sich um 1,5 und 2 Prozent.

Im südkoreanischen Seoul verlor der Kospi 0,6 Prozent und zeigte sich damit erholt von anfangs deutlicheren Verlusten. Hier dürften auch Gewinnmitnahmen im Spiel gewesen sein, nachdem der Index am Montag ein Plus von 1,7 Prozent eingefahren hatte. Das Indexschwergewicht Samsung verbilligte sich um 0,4 Prozent, nachdem der Konzern einen Gewinneinbruch um 57 Prozent gemeldet hatte. Allerdings hatte Samsung vorab schon vor einem schwächeren Abschneiden gewarnt, so dass die Geschäftszahlen nicht wirklich überrascht haben dürften. Die Aktie des kleineren Chipherstellers SK Hynix fiel um 1,5 Prozent.

Die Aktie des Kosmetikkonzerns Amorepacific fiel nach negativen Analystenkommentaren um 5,9 Prozent.

In Taiwan sank die Aktie des Apple-Zulieferers Foxconn (Hon Hai) um 1 Prozent. Hier hätten Anleger vor den Apple-Zahlen vorsichtshalber Geld vom Tisch genommen, sagten Marktteilnehmer. Der Leitindex Taiex schloss dagegen 0,3 Prozent höher.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.325,50 -0,53% +12,03% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00

Kospi (Seoul) 2.203,59 -0,58% +7,96% 08:00

Schanghai-Comp. 3.078,34 +0,52% +23,43% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.702,91 -0,64% +15,69% 10:00

Taiex (Taiwan) 10.967,73 +0,26% +12,75% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.399,74 -0,21% +11,02% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.638,47 +0,07% -3,15% 11:00

BSE (Mumbai) 38.857,38 -0,54% +7,18% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1185 +0,0% 1,1183 1,1162 -2,4%

EUR/JPY 124,51 -0,3% 124,86 124,68 -1,0%

EUR/GBP 0,8640 -0,1% 0,8650 0,8626 -4,0%

GBP/USD 1,2945 +0,1% 1,2929 1,2942 +1,6%

USD/JPY 111,32 -0,3% 111,65 111,71 +1,5%

USD/KRW 1168,26 +0,7% 1159,85 1159,43 +4,8%

USD/CNY 6,7404 +0,1% 6,7336 6,7293 -2,0%

USD/CNH 6,7477 +0,1% 6,7376 6,7350 -1,8%

USD/HKD 7,8451 +0,0% 7,8436 7,8442 +0,2%

AUD/USD 0,7042 -0,2% 0,7056 0,7054 -0,1%

NZD/USD 0,6664 -0,1% 0,6668 0,6672 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 5.156,51 +0,6% 5.126,76 5.168,51 +38,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,60 63,50 +0,2% 0,10 +35,5%

Brent/ICE 72,10 72,04 +0,1% 0,06 +31,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.283,44 1.279,84 +0,3% +3,60 +0,1%

Silber (Spot) 14,96 14,92 +0,2% +0,04 -3,5%

Platin (Spot) 899,50 896,50 +0,3% +3,00 +12,9%

Kupfer-Future 2,88 2,90 -0,6% -0,02 +12,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2019 03:45 ET (07:45 GMT)