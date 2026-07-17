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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chip-Schwergewichte ziehen Kospi nach unten

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DOW JONES--Zum Start in die neue Woche haben sich die Börsen in Ostasien und Australien uneinheitlich präsentiert. Die japanischen Handelsplätze waren wegen eines Feiertags geschlossen. In Seoul belasteten erneut Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms. Die chinesischen Börsen wurden hingegen vom Optimismus über heimische Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) gestützt. Nur wenige Tage, nachdem das chinesische Unternehmen Moonshot sein Modell KIMI K3 auf den Markt gebracht hatte, stellte Alibaba am Montag ihr neues KI-Modell vor, das nach Angaben des Unternehmens nur von Anthropics Fable 5 übertroffen wird. Die Alibaba-Aktie verbesserte sich in Hongkong um rund 4 Prozent.

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In Shanghai schloss der Composite-Index 0,9 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (Späthandel) gewann 2,1 Prozent. Stützend wirkte die Mitteilung zweier staatlicher Investmentgesellschaften über die Aufstockung von Beteiligungen an heimischen Unternehmen. Dass die chinesische Notenbank die Referenzsätze für Kredite unverändert belassen hatte, war keine Überraschung und hatte daher keinen Einfluss auf den Markt. Gesucht waren Halbleiterwerte. Unter anderem stiegen in Hongkong SMIC um 3,5 und Hua Hong Grace um 2,9 Prozent, Montage Technology sowie Cambricon Technologies in Shanghai um 3,3 und 1,6 Prozent. Im Automobilsektor gewannen Guangzhou Automobile Group 2,3 Prozent; das Unternehmen hat sein Joint Venture mit der japanischen Honda Motor verlängert.

An der Börse in Seoul sackte der technologielastige Kospi um 4,5 Prozent ab. Anleger trennten sich weiter von extrem stark gestiegenen Chipaktien. Die beiden Indexschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix büßten 4,3 bzw. 4,2 Prozent ein. In Seoul war am Freitag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden, so dass der Ausverkauf bei asiatischen Technologiewerte erst zu Wochenbeginn nachvollzogen werden konnte. Der Kurs von Samsung Biologics fiel um 3,7 Prozent. Das Unternehmen will die schweizerische Polypeptide für 1,8 Milliarden US-Dollar kaufen.

Der australische Aktienmarkt schloss knapp behauptet. Hier stützten Kursgewinne im Energiesektor. Nach Veröffentlichung von Produktionszahlen für das vierte Geschäftsquartal verbesserten sich im Bergbausektor South32 um 4,6 Prozent.

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Die jüngste Eskalation im Iran-Krieg trieb unterdessen den Ölpreis weiter nach oben und mit ihm die Aktienkurse der Branchenunternehmen in der Region. Der Preis für ein Barrel Brentöl stieg beim Übergang vom asiatischen zum europäischen Handel um 3,2 Prozent auf 90,94 Dollar. In Sydney gewannen Woodside 1,4 und Santos 2,1 Prozent. CNOOC rückten in Hongkong um rund 6 Prozent vor und Petrochina um gut 4 Prozent. Sinopec verbuchten in Shanghai ein Plus von rund 2 Prozent. Die Aktien der südkoreanischen S-Oil verbesserten sich in Seoul um 1,2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.791,30 -0,1 +0,9 08:00

Topix 500 (Tokio) Feiertag 08:00

Kospi (Seoul) 6.516,27 -4,5 +54,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.069,60 +2,1 -2,2 10:00

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Shanghai-Composite 3.796,28 +0,9 -4,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.495,21 -0,3 +18,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.224,88 +0,8 -28,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.723,00 -0,5 +2,5 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:16 % YTD

EUR/USD 1,1435 -0,0 1,1439 1,1448 -2,6

EUR/JPY 185,76 +0,0 185,74 185,66 +1,0

EUR/GBP 0,8493 -0,1 0,8503 0,8496 -2,6

USD/JPY 162,42 +0,0 162,39 162,15 +3,7

USD/KRW 1.481,15 -0,4 1.487,44 1.479,62 +2,8

USD/CNY 6,7723 -0,1 6,7760 6,7755 -3,2

USD/CNH 6,7739 -0,1 6,7781 6,7767 -2,9

USD/HKD 7,8399 0,0 7,8397 7,8406 +0,7

AUD/USD 0,6990 +0,1 0,6980 0,6987 +4,8

NZD/USD 0,5847 +0,1 0,5840 0,5841 +1,6

BTC/USD 63.911,26 -0,9 64.502,24 62.857,54 -27,1

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,74 +2,7 2,25 82,49

Brent/ICE 90,94 +3,2 2,84 88,10

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.003,04 -0,3 -13,65 4.016,69

Silber 56,39 +0,9 0,49 55,90

Platin 1.582,84 -0,5 -8,69 1.591,53

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 03:33 ET (07:33 GMT)

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05.11.20 Alibaba kaufen DZ BANK
16.05.19 Alibaba Buy The Benchmark Company
31.01.19 Alibaba Overweight Barclays Capital
12.11.18 Alibaba Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
05.11.18 Alibaba Buy The Benchmark Company