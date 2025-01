MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Country Garden haussieren zur Wiederaufnahme

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag nach einem zunächst eher positiven Handelsverlauf uneinheitlich geschlossen. Am stärksten fiel das Plus wie am Vortag in Hongkong aus, der HSI lag im Späthandel 0,8 Prozent im Plus, während der Composite-Index in Schanghai im chinesischen Kernland um 0,1 Prozent nachgab. Knapp behauptet lautete die Tendenz im südkoreanischen Seoul (-0,1%). In Tokio drehte der Nikkei-225 im Spätgeschäft noch leicht ins Plus und ging 0,3 Prozent höher aus dem Tag mit 39.028 Punkten. Sydney schloss 0,7 Prozent fester.

Wer­bung Wer­bung

In Tokio bremste lange der festere Yen, ehe er im Handelsverlauf von den Tageshochs wieder zurückkam. Der Dollar kostete zuletzt 155,50 Yen verglichen mit rund 156 Yen zur gleichen Vortageszeit. Hintergrund sind Spekulationen über eine Zinserhöhung durch die japanische Notenbank, am Freitag könnte es bereits soweit sein.

Thema Nummer eins war die Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am Vortag. Die Antrittsrede brachte aus Marktsicht insofern eher einen leicht positiven Impuls, als sich Trump im Hinblick auf Strafzölle zunächst eher zurückhaltend ausließ. Demnach sollen erst später, nach einer Studie von Bundesbehörden, Zölle eingeführt werden. Allerdings sollen Mexiko und Kanada bereits ab Februar mit Zöllen über 25 Prozent belegt werden. Die Analysten der Commerzbank sprechen von einem Vorgeschmack dafür, was in den kommenden Monaten und Jahren zu erwarten sein dürfte: "Hü und Hott, Vor und Zurück, Ja und dann doch Nein, Nein und dann doch Ja".

Wer­bung Wer­bung

Die jüngste Erleichterung an den asiatischen Aktienmärkten - mit Ausnahme Japans - könnte angesichts weiter drohender US-Zölle nur von kurzer Dauer sein, warnten die Analysten von Nomura. Die Märkte neigten nämlich zu negativen Kurzschlussreaktionen, wenn Zölle angedroht würden. Die derzeitige politische Unsicherheit sei groß, weshalb man weiter zu einer vorsichtigen Haltung gegenüber Aktien aus Asien (ohne Japan) tendiere.

Bei MUFG hieß es, Trumps Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi am Wochenende könnte dazu beigetragen haben, einige Handelsspannungen zwischen beiden Ländern vorerst abzubauen. Möglicherweise werde Trump Zölle als Verhandlungsinstrument nutzen, anstatt vorschnell tatsächlich Zölle zu erheben.

Wer­bung Wer­bung

Country Garden nach langer Aussetzung wieder gehandelt

Unter den Einzelwerten machten Country Garden in Hongkong einen Satz um über 25 Prozent nach oben. Die Aktie des krisenbehafteten Immobilienunternehmens wird erstmals seit dem 2. April 2024 wieder gehandelt. Country Garden Services verteuern sich um fast 8 Prozent.

In Seoul gehörten Aktien von Herstellern von Elektrofahrzeugbatterien zu den Verlierern, nachdem Trump die Klimavorschriften seines Vorgängers für die Produktion von Elektrofahrzeugen in den USA aufgehoben hatte. LG Energy Solution und Samsung SDI fielen um 4,3 bzw. 3,9 Prozent. Der Kurs des Batteriemateriallieferanten Posco Future M brach um 9,9 Prozent ein.

In Sydney legten BHP nach dem Produktionsbericht über das zweite Quartal um 0,9 Prozent zu, Rio Tinto gewannen 0,4 Prozent. Unter anderem steigerte BHP die Eisenerzproduktion auf Jahressicht um 1 Prozent. Der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue gewann 1,1 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.402,40 +0,7% +3,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.027,98 +0,3% -2,5% 07:00

Kospi (Seoul) 2.518,03 -0,1% -0,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.242,62 -0,0% -3,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.094,99 +0,8% -0,6% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.800,12 -0,2% +0,54% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.577,31 +0,3% -4,26% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:20 % YTD

EUR/USD 1,0369 -0,4% 1,0414 1,0307 +0,1%

EUR/JPY 161,28 -0,5% 162,10 161,02 -1,0%

EUR/GBP 0,8454 +0,1% 0,8450 0,8443 +2,2%

GBP/USD 1,2265 -0,5% 1,2325 1,2208 -2,0%

USD/JPY 155,53 -0,1% 155,63 156,22 -1,1%

USD/KRW 1.440,82 -0,4% 1.446,75 1.450,73 -2,4%

USD/CNY 7,1580 +0,3% 7,1382 7,1808 -0,7%

USD/CNH 7,2856 +0,3% 7,2631 7,3277 +2,0%

USD/HKD 7,7835 +0,0% 7,7804 7,7849 +0,2%

AUD/USD 0,6233 -0,6% 0,6267 0,6212 +0,7%

NZD/USD 0,5636 -0,6% 0,5672 0,5606 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 102.047,00 -1,5% 103.630,30 108.334,20 +7,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,24 77,88 -0,8% -0,64 +7,7%

Brent/ICE 79,85 80,15 -0,4% -0,30 +6,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.723,34 2.708,53 +0,5% +14,81 +3,8%

Silber (Spot) 30,53 30,58 -0,2% -0,05 +5,7%

Platin (Spot) 943,95 946,15 -0,2% -2,20 +4,1%

Kupfer-Future 4,29 4,32 -1,8% -0,08 +6,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2025 02:20 ET (07:20 GMT)