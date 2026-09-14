MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Debatte um KI-Regulierung belastet Chipsektor

14.09.26 09:16 Uhr

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich zum Start in die neue Woche keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Mancherorts stützten die positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag, wobei der neuerliche Anstieg des Ölpreises die Kursgewinne aber begrenzte. Daneben veranlasste der für den späten Mittwoch erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank einige Anleger zu Zurückhaltung, wie es hieß. Die Märkte erwarten mehrheitlich eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

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Die am Wochenende von Anthropic-CEO Dario Amodei angestoßene Diskussion über eine stärkere Regulierung von KI belastete Chipaktien. Amodei sprach sich in einem Blog-Beitrag dafür aus, die Weiterentwicklung von KI-Modellen langsamer anzugehen, damit die Entwicklung von Mechanismen zur Risikoprävention damit Schritt halten könne. Er reagierte damit auf die Kündigung eines KI-Forschers bei Anthropic wegen der seiner Meinung nach mit KI verbundenen Risiken und eigenständige Hacks durch KI in der jüngsten Vergangenheit. Andere Branchengrößen wie OpenAI-CEO Sam Altman und Tesla-CEO Elon Musk stimmten Amodei zu. Unterdessen verschiebt OpenAI wegen Sicherheitsbedenken seinen Börsengang.

In Südkorea fiel der technologielastige Kospi um 3,3 Prozent. Der Nikkei-225-Index in Tokio verlor 0,8 Prozent, während der breiter gefasste Topix um 0,7 Prozent stieg. Der Composite-Index in Shanghai schloss knapp behauptet, der Hang-Seng-Index in Hongkong gewann im späten Handel 0,3 Prozent. In Sydney war die Tendenz gut behauptet.

Unter den Chipwerten verbilligten sich die beiden südkoreanischen Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics um 6,6 und 3,9 Prozent. In Tokio ging es mit dem Kurs der Softbank Group, einer der größten Unterstützer von OpenAI, um 11,8 Prozent abwärts. Die Aktie des Chipherstellers Kioxia verlor 6,4 Prozent. Advantest büßten 2 Prozent ein. In Taiwan gab die Aktie des weltgrößten Chip-Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 1,2 Prozent nach.

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Die Ölpreise zogen derweil wieder an. Gründe dafür waren neue Angriffe der Huthi-Rebellen auf Ziele in Saudi-Arabien und die kurzfristige Verschiebung von Verhandlungen über die Straße von Hormus. Beim Übergang vom asiatisch dominierten zum europäischen Handel verteuerte sich das Barrel Brentöl um 2,2 Prozent auf 107,23 Dollar. Der steigende Ölpreis befeuerte Inflationssorgen und damit die Erwartung von Zinserhöhungen.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.749,90 +0,1 +0,4 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.171,16 +0,7 +19,2 08:00

Kospi (Seoul) 6.684,37 -3,3 +58,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.890,53 +0,3 -2,9 10:00

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Shanghai-Composite 3.885,05 -0,1 -2,1 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.712,60 +0,3 +23,0 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.421,27 -1,8 -25,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.696,06 +0,6 +0,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:05 % YTD

EUR/USD 1,1555 -0,4 1,1598 1,1606 -1,6

EUR/JPY 178,26 +0,1 178,03 178,89 -3,1

EUR/GBP 0,8562 -0,1 0,8570 0,8585 -1,8

USD/JPY 154,26 +0,5 153,54 154,12 -1,5

USD/KRW 1.345,89 +0,3 1.341,46 1.344,60 -6,6

USD/CNY 6,7066 -0,0 6,7080 6,7090 -4,1

USD/CNH 6,7070 0,0 6,7073 6,7094 -3,9

USD/HKD 7,8430 0,0 7,8427 7,8417 +0,8

AUD/USD 0,7139 -0,4 0,7168 0,7175 +7,0

NZD/USD 0,5781 -0,6 0,5814 0,5831 +0,4

BTC/USD 77.670,80 +0,5 77.326,53 77.300,33 -11,4

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,87 +2,8 2,82 100,05

Brent/ICE 107,23 +2,5 2,62 104,61

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.321,70 -0,6 -25,62 4.347,32

Silber 63,59 -1,3 -0,87 64,46

Platin 1.788,59 -0,4 -7,36 1.795,95

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

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September 14, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)