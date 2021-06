MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Finanzwerte leiden unter Zinsrückgang

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Börsen haben sich am Freitag mit kleinen Aufschlägen mehrheitlich der positiven Vorgabe der Wall Street angeschlossen - unter anderem mit einem neuen Rekordhoch des S&P-500-Index. Dass die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für Mai stärker als erwartet gestiegen sind, sorgte zwar für Bedenken bezüglich möglicher geldpolitischer Gegenmaßnahmen, zunächst überwog an den Finanzmärkten aber, dass dies vor allem auch ein Signal für eine starke Konjunktur ist. Zudem schließen sich derzeit viele Akteure offenbar den Einschätzungen der Notenbanken an, dass der starke Preisanstieg nur vorübergehend sein dürfte und Gegenmaßnahmen daher verfrüht kämen.

Der Stimmung zuträglich war, dass in den USA die Marktzinsen nach den Preisdaten nicht wie eigentlich zu erwarten gewesen wäre stiegen, sondern weiter zurückgingen. Auch die Renditen japanischer Anleihen sanken.

In Tokio bewegte sich der Nikkei-Index mit 28.949 Punkten kaum vom Fleck, er wurde etwas gebremst vom Yen, der zum Dollar im Vergleich zur gleichen Vortageszeit etwas höher lag. Auch auf breiter Front zeigte der Dollar leichte Schwäche, passend zu den gesunkenen US-Marktzinsen und Inflationsdaten.

Der Schanghai-Composite (-0,5%) hing vor dem verlängerten Wochenende ebenfalls zurück, während es an den anderen Plätzen der Region nach oben ging, in Seoul sogar um 0,8 Prozent. In China, Hongkong und Australien wird am Montag wegen Feiertagen nicht gehandelt.

Finanzwerte leiden unter Zinsrückgang

Finanzwerte in der Region wurden eher verkauft, weil die niedrigeren Marktzinsen die Margen im Kreditgeschäft schmälern. In Tokio verloren Mizuho Financial 1,3 und Mitsubishi UFJ 1,8 Prozent, in Sydney gaben ANZ, Macquarie, National Australia Bank und Westpac um bis zu 1,5 Prozent nach.

Sekisui House büßten in Tokio nach dem Geschäftsjahresbericht 0,3 Prozent ein. In Hongkong profitierten BC Technology (+6,4%) von einer Platzierung neuer Aktien beim Staatsfonds GIC aus Singapur.

Für die australische Domino's Pizza Enterprises ging es um 1,1 Prozent nach oben mit der Ankündigung einer Übernahme in Taiwan.

Mit dem in den USA bereits gestiegenen und am Freitag weiter auf über 1.900 Dollar zulegenden Goldpreis verteuerten sich in Sydney Aktien von Goldschürfern. Resolute Mining gewannen 7,7 und Newcrest gut 3 Prozent. Das Gold erfuhr Nachfrage als Inflationsschutz angesichts des Preisanstiegs in den USA, profitierte zugleich aber auch von den gesunkenen Renditen bei den Anleihen, weil es dadurch relativ betrachtet als Anlage attraktiver wird.

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.312,30 +0,13% +11,01% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.948,73 -0,03% +5,52% 08:00

Kospi (Seoul) 3.249,32 +0,77% +13,08% 08:00

Schanghai-Comp. 3.589,75 -0,53% +3,41% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.837,37 +0,34% +5,44% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.213,52 +0,32% +16,84% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.163,34 +0,03% +11,21% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.574,27 -0,36% -2,91% 11:00

BSE (Mumbai) 52.538,81 +0,46% +9,76% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:32 % YTD

EUR/USD 1,2191 +0,1% 1,2174 1,2161 -0,2%

EUR/JPY 133,34 +0,2% 133,12 133,17 +5,8%

EUR/GBP 0,8604 +0,2% 0,8588 0,8638 -3,7%

GBP/USD 1,4170 -0,0% 1,4176 1,4078 +3,6%

USD/JPY 109,37 +0,0% 109,35 109,51 +5,9%

USD/KRW 1111,35 -0,1% 1112,61 1115,81 +2,4%

USD/CNY 6,3888 -0,1% 6,3933 6,3890 -2,1%

USD/CNH 6,3850 -0,0% 6,3865 6,3854 -1,8%

USD/HKD 7,7593 -0,0% 7,7602 7,7595 +0,1%

AUD/USD 0,7768 +0,2% 0,7754 0,7731 +0,9%

NZD/USD 0,7203 +0,1% 0,7196 0,7172 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 36.498,75 -0,5% 36.670,00 36.807,25 +25,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,28 70,29 -0,0% -0,01 +44,9%

Brent/ICE 72,54 72,52 +0,0% 0,02 +41,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.901,69 1.897,80 +0,2% +3,89 +0,2%

Silber (Spot) 28,21 27,98 +0,8% +0,24 +6,9%

Platin (Spot) 1.159,95 1.155,20 +0,4% +4,75 +8,4%

Kupfer-Future 4,53 4,49 +1,0% +0,05 +28,5%

