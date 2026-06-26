MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Gewinnmitnahmen im Chipsektor drücken Kospi

DOW JONES--Zur Wochenmitte hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. An einigen Handelsplätzen stützten die starken Vorgaben der US-Börsen und heimische Konjunkturdaten, an anderen Börsen dominierte Vorsicht vor den US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag. Auch Gewinnmitnahmen spielten eine Rolle.

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In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent. Der breiter gefasste Topix rückte um 0,4 Prozent vor. Unterstützung kam von der ermutigenden Tankan-Umfrage der japanischen Zentralbank. Der Stimmungsindex der großen japanischen Industrieunternehmen ist überraschend gestiegen. Gesucht waren Technologie- und Elektronikaktien, die ihren am Vortag gestiegenen US-Pendants nach oben folgen. Tokyo Electron gewannen 2,1 und Softbank Group 0,6 Prozent.

Die japanische Landeswährung Yen wertete ungeachtet des positiv aufgenommenen Tankan-Berichts zum Dollar noch etwas weiter ab auf den tiefsten Stand seit rund 40 Jahren. Für den Dollar wurden im späten asiatischen Handel etwa 162,65 Yen gezahlt, zur gleichen Zeit am Vortag waren es rund 162,20 Yen. Sollten die US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag positiv überraschen, wäre eine Abwertung auf 165 Yen je Dollar möglich, sagte Carol Kong, Devisenstrategin bei der Commonwealth Bank. Marktbeobachter rechnen angesichts der hartnäckigen Schwäche des Yen mit einer Intervention der japanischen Notenbank am Devisenmarkt.

In Shanghai legte der Composite-Index um 0,4 Prozent zu. Etwas gebremst wurde der chinesische Aktienmarkt davon, dass der von RatingDog ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni geringfügig zurückgegangen ist. Allerdings verharrte der Index im expansiven Bereich. In Hongkong fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

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An der Börse in Seoul drehte der Kospi nach anfangs deutlichen Kursgewinnen ins Minus und verlor 2 Prozent. Jedoch hatte der Index im Juni einen starken Lauf. Starke heimische Exportdaten stützten nicht. Die südkoreanischen Exporte stiegen im Juni um 70,9 Prozent auf ein Rekordhoch und so stark wie zuletzt im Oktober 1978. Das Wachstum lag auch deutlich über der Konsensschätzung von Ökonomen, die bei 57,3 Prozent gelegen hatte. Gewinnmitnahmen drückten die Kurse der Chip-Aktien Samsung Electronics und SK Hynix um 5,8 und 3,4 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.722,90 -0,6 +0,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.138,72 +0,4 +18,0 08:00

Kospi (Seoul) 8.303,41 -2,0 +97,0 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.881,02 -0,6 -10,7 10:00

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Shanghai-Composite 4.112,45 +0,4 +3,6 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.166,88 -0,1 +11,2 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.714,26 +1,3 -33,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.664,32 +0,0 -0,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1393 -0,3 1,1421 1,1406 -3,0

EUR/JPY 185,38 -0,2 185,66 184,98 +0,8

EUR/GBP 0,8609 -0,0 0,8611 0,8612 -1,2

USD/JPY 162,69 +0,1 162,54 162,17 +3,9

USD/KRW 1.555,60 +0,5 1.547,33 1.549,10 +8,0

USD/CNY 6,7936 +0,1 6,7851 6,7844 -2,9

USD/CNH 6,7990 +0,1 6,7908 6,7883 -2,5

USD/HKD 7,8431 +0,0 7,8427 7,8422 +0,8

AUD/USD 0,6887 -0,5 0,6919 0,6877 +3,2

NZD/USD 0,5671 -0,1 0,5676 0,5655 -1,5

BTC/USD 58.678,28 +0,0 58.664,99 59.438,29 -33,1

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,40 -0,1 -0,10 69,50

Brent/ICE 73,12 +0,2 0,17 72,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.967,39 -1,0 -39,84 4.007,23

Silber 57,41 -2,0 -1,17 58,58

Platin 1.544,34 -0,4 -6,91 1.551,25

(Angaben ohne Gewähr)

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July 01, 2026 03:37 ET (07:37 GMT)