MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hongkong gibt Gewinne wieder ab

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Ein umgekehrtes Bild zum Vortag zeigt sich am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen. Während es überwiegend nach unten geht, kann sich die Tokioter Börse zumindest gut behaupten mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 27.702 Punkte. Schanghai und Seoul zeigen sich mit kleinen Einbußen, in Hongkong gehen dagegen die kräftigen Vortagsgewinne wieder verloren, der HSI verliert 1,5 Prozent.

Insgesamt sind die Bewegungen also gering, was darauf hindeutet, dass Anleger endgültig in den Wartemodus gewechselt sind und die Entscheidung der US-Notenbank abwarten. Die dürfte am Abend (MESZ) den Leitzins um weitere 75 Basispunkte anheben, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Als unwahrscheinlich, wenn auch nicht gänzlich ausgeschlossen, gilt mittlerweile eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte. Sie würde die Gefahr eines Abgleitens in die Rezession zusätzlich erhöhen.

In Australien ist derweil die Teuerungsrate im zweiten Quartal auf hohem Niveau zumindest einen Tick unter der Prognose ausgefallen - mit 6,1 gegenüber 6,3 Prozent im Jahresvergleich. Der Austral-Dollar kommt darauf leicht zurück, Aktien zeigen sich in der Breite kaum verändert.

Immobilienaktien in Hongkong sehr schwach

In Hongkong belasten schwache Technikaktien (-1,7%). Sie folgen ihren US-Pendants nach unten, die am Dienstag, gemessen an den Nasdaq-Indizes um rund 2 Prozent nachgegeben hatten. Alibaba fallen um fast 4 Prozent zurück. Am Vortag war der Kurs noch deutlich gestiegen nach der Mitteilung, die Erstnotiz der Aktie von der Nasdaq nach Hongkong zu verlagern, womit sie auch für Festlandchinesen leichter handelbar würde.

Aber auch Immobilienaktien drücken das Marktbarometer. Country Garden knicken um über 13 Prozent ein, nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Das sorgt für Nervosität im ohnehin von Liquiditätsstress geplagten Sektor. China Vanke geben um 2,3 Prozent nach, Longfor um 4,4 Prozent.

In Seoul geben LG Energy Solution um 1,5 Prozent nach. Bei der Aktie endet am Berichtstag eine Haltefrist nach dem Börsengang. In Tokio verlieren Canon nach verfehlten Gewinnerwartungen 1,4 Prozent und Capcom 0,5 Prozent nach einem 48-prozentigen Nettogewinnrückgang.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.809,10 +0,0% -8,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.713,36 +0,2% -3,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.400,09 -0,5% -19,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.274,37 -0,1% -10,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.590,46 -1,5% -12,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.184,50 -0,2% +1,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.465,36 +0,1% -6,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di,9:21 % YTD

EUR/USD 1,0150 +0,3% 1,0118 1,0222 -10,7%

EUR/JPY 139,03 +0,3% 138,54 139,58 +6,2%

EUR/GBP 0,8418 +0,1% 0,8410 0,8488 +0,2%

GBP/USD 1,2057 +0,2% 1,2031 1,2043 -10,9%

USD/JPY 136,97 +0,0% 136,92 136,55 +19,0%

USD/KRW 1.313,99 +0,2% 1.310,84 1.308,63 +10,5%

USD/CNY 6,7662 +0,0% 6,7633 6,7544 +6,5%

USD/CNH 6,7674 +0,0% 6,7668 6,7563 +6,5%

USD/HKD 7,8490 -0,0% 7,8494 7,8489 +0,7%

AUD/USD 0,6935 -0,1% 0,6940 0,6966 -4,5%

NZD/USD 0,6238 +0,1% 0,6232 0,6261 -8,6%

Bitcoin

BTC/USD 21.112,59 +0,8% 20.945,86 21.108,81 -54,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 95,18 94,98 +0,2% 0,20 +33,0%

Brent/ICE 104,44 104,40 +0,0% 0,04 +39,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.715,94 1.717,40 -0,1% -1,46 -6,2%

Silber (Spot) 18,59 18,63 -0,2% -0,04 -20,3%

Platin (Spot) 874,51 877,13 -0,3% -2,62 -9,9%

Kupfer-Future 3,39 3,38 +0,3% +0,01 -23,6%

YTD zu Vortagsschluss

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2022 00:54 ET (04:54 GMT)