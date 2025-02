MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hongkong mit KI-Fantasie sehr fest

DOW JONES--Uneinheitlich tendieren die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zum Wochenausklang. Während KI-Fantasie die Börse in Hongkong kräftig nach oben treibt, tendiert der Tokioter Aktienmarkt leichter, belastet von der Erholung des Yen zum Dollar. An den übrigen Börsen der Region halten sich die Kursbewegungen meist in Grenzen. Die Vorgaben aus den USA sind gut. Dort hatten die Kurse von der Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs profitiert.

In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 0,8 Prozent auf 39.164 Punkte. Der zum Dollar festere Yen belastet die Kurse exportorientierter Unternehmen. Unter den Einzelwerten verteuern sich Sony um rund 9 Prozent auf ein Rekordhoch, nachdem das Unternehmen bei der Vorlage seiner Drittquartalszahlen seine Ertragsziele angehoben hat.

Nissan steigen um 3,3 Prozent. Einem Bloomberg-Bericht zufolge prüft KKR den Einstieg bei Nissan. Der Automobil-Hersteller hat zudem Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt und die Anleger auf einen Verlust im Geschäftsjahr eingestimmt. Mit Restrukturierungsmaßnahmen will Nissan auf die schwachen Verkaufszahlen reagieren. Positiv werden auch die Zahlen von Honda Motor (+2,9%) aufgenommen. Am Donnerstag nach Börsenschluss hatten Honda und Nissan zudem mitgeteilt, dass sie ihre Fusionspläne aufgeben würden.

Um 2,3 Prozent aufwärts geht es mit dem Hang-Seng-Index in Hongkong, nachdem mehrere Unternehmen das KI-Modell von Deepseek in ihre Dienstleistungen eingeführt haben. In Schanghai wird die Stimmung derweil etwas gedämpft von neuen Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump. Der Composite-Index liegt 0,2 Prozent im Plus.

In Seoul gewinnt der Kospi 0,6 Prozent. Marktteilnehmer sprechen von Erleichterung: Die jüngsten Aussagen des US-Präsidenten zu wechselseitigen Zöllen ließen annehmen, dass die US-Regierung nicht unmittelbar Strafzölle einführen werde. Unter den Einzelwerten steigt der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics um gut 1 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.555,80 +0,2% +4,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.163,86 -0,8% -2,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.597,46 +0,6% +8,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.339,96 +0,2% -0,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.319,37 +2,3% +9,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.876,23 -0,2% +1,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.590,92 -0,1% -2,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:19 % YTD

EUR/USD 1,0450 -0,2% 1,0468 1,0434 +0,9%

EUR/JPY 159,58 -0,3% 159,99 160,79 -2,0%

EUR/GBP 0,8325 -0,1% 0,8332 0,8342 +0,6%

GBP/USD 1,2553 -0,1% 1,2565 1,2508 +0,3%

USD/JPY 152,71 -0,1% 152,85 154,10 -2,9%

USD/KRW 1.443,55 +0,2% 1.440,19 1.447,62 -2,2%

USD/CNY 7,1630 +0,3% 7,1385 7,1572 -0,6%

USD/CNH 7,2840 +0,2% 7,2707 7,2894 +2,0%

USD/HKD 7,7862 -0,0% 7,7882 7,7881 +0,2%

AUD/USD 0,6320 +0,0% 0,6317 0,6288 +2,1%

NZD/USD 0,5686 +0,1% 0,5679 0,5654 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 96.687,50 +0,3% 96.356,70 95.953,75 +2,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,42 71,29 +0,2% +0,13 +0,2%

Brent/ICE 75,22 75,02 +0,3% +0,20 +1,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.927,69 2.931,06 -0,1% -3,38 +11,6%

Silber (Spot) 32,54 32,33 +0,7% +0,22 +12,7%

Platin (Spot) 1.002,78 1.000,35 +0,2% +2,43 +10,6%

Kupfer-Future 4,80 4,78 +0,5% +0,03 +19,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2025 00:38 ET (05:38 GMT)