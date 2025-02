MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hongkong und China leichter

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien zu. Nach den Gewinnen zum Wochenauftakt ist die Tendenz in Hongkong (-0,4%) und Schanghai (-0,1%) etwas leichter. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen. In Seoul geht es für den Kospi dagegen um 0,8 Prozent deutlicher nach oben. Der Markt ignoriere weitgehend Trumps neue 25-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium, sie seien bereits seit einigen Monaten im Voraus eingepreist worden, heißt es dort.

In Sydney tat sich wenig, dort wurde der Handel mit einem Miniplus bereits beendet. Nicht gehandelt wird am Dienstag in Tokio. In Japan wird die Staatsgründung gefeiert.

In Hongkong gehören Autoaktien zu den größeren Verlierern. Sie hätten nach den Feiertagen zum chinesischen Neujahrsfest eine gute Entwicklung gehabt, heißt es. Nun sehe man eine wohl kurzfristige Korrektur, zumal es fundamental nichts Neues gebe. XPeng verlieren 1,7, Li Auto 5,1 oder Great Wall Motor 6,5 Prozent. BYD liegen dagegen 0,8 Prozent im Plus. Hier treibt die Vorstellung eines intelligenten KI gestützten Fahrsystems am Vortag, das in den meisten BYD-Modelle verfügbar sein wird. Die Analysten von Nomura heben hervor, dass BYD der erste Automobilhersteller in China sei, der Fahrassistenzfunktionen der Stufe 2+ für unter 70.000 Yuan (umgerechnet unter 10.000 Euro) anbieten dürfte.

Unter den Einzelwerten verteuern sich in Seoul Hanwha Aerospace um über 16 Prozent. Der Hersteller von Haubitzen und Flugzeugtriebwerken hat starke Geschäftszahlen präsentiert. Der Kurs des Schiffbau-Schwesterunternehmens Hanwha Ocean steigt um gut 9 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.484,00 +0,0% +4,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag -2,8%

Kospi (Seoul) 2.542,22 +0,8% +5,9% 07:00

Schanghai-Comp. 3.318,57 -0,1% -1,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.433,67 -0,4% +5,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.862,54 -0,3% +1,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:18 % YTD

EUR/USD 1,0303 -0,0% 1,0307 1,0316 -0,5%

EUR/JPY 156,57 +0,0% 156,54 156,79 -3,9%

EUR/GBP 0,8336 +0,1% 0,8332 0,8314 +0,7%

GBP/USD 1,2359 -0,1% 1,2369 1,2407 -1,2%

USD/JPY 151,97 +0,1% 151,90 151,98 -3,4%

USD/KRW 1.453,27 -0,0% 1.453,28 1.451,07 -1,5%

USD/CNY 7,1671 -0,0% 7,1680 7,1780 -0,6%

USD/CNH 7,3096 -0,0% 7,3111 7,3118 +2,0%

USD/HKD 7,7907 +0,0% 7,7890 7,7881 +0,3%

AUD/USD 0,6275 -0,1% 0,6281 0,6275 +1,4%

NZD/USD 0,5644 +0,1% 0,5641 0,5658 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 98.320,60 +0,9% 97.438,40 97.201,55 +3,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,55 72,32 +0,3% +0,23 +1,8%

Brent/ICE 76,15 75,87 +0,4% +0,28 +2,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.918,86 2.908,13 +0,4% +10,73 +11,2%

Silber (Spot) 31,95 32,05 -0,3% -0,10 +10,7%

Platin (Spot) 988,68 993,35 -0,5% -4,68 +9,0%

Kupfer-Future 4,68 4,71 -0,5% -0,03 +16,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

