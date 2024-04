MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Immobilien-Sektor in China im Fokus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Ostasien und Australien gezeigt. Ein deutliches Plus verzeichnete der Nikkei-225, der damit einen Teil der Verluste vom Freitag wieder aufholte. An den chinesischen Börsen sorgten dagegen neue Bedenken im Immobilien-Sektor für Abgaben. In Schanghai wurde nach den Feiertagen am Donnerstag und Freitag erstmals wieder gehandelt.

Der deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sorgte für keinen größeren Impuls. Dieser zeigt sich trotz hoher Zinsen weiterhin in einer guten Verfassung und dürfte die US-Notenbank nicht zu baldigen Zinssenkungen drängen. Schon vor dem Arbeitsmarktbericht hatten Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank nahegelegt, dass es die Fed mit dem Beginn von Zinssenkungen wohl nicht eilig haben dürfte.

Für den Nikkei-225 in Tokio ging es um 0,9 Prozent nach oben. Deutlichere Aufschläge aus dem Verlauf konnten aber nicht behauptet werden. Zum Wochenschluss hatte der Index aufgrund von verstärkten Gewinnmitnahmen nach der jüngsten positiven Entwicklung 2 Prozent eingebüßt. Im März hatte der Index neue Rekordstände markiert. Die Erholung wurde dabei von Werten aus dem Automobil- und Technologie-Sektor angeführt. Die Aktien von Suzuki Motors erhöhten sich um 3,5 Prozent und Renesas Electronic kletterten um 3,6 Prozent.

Dagegen verlor der Schanghai-Composite 0,7 Prozent. Für den Hang-Seng-Index ging es im späten Handel um 0,2 Prozent nach unten. Neuerliche Sorgen im Immobilien-Sektor belasteten. Die Aktien der Shimao Property Holdings knickten um 15,4 Prozent ein, nachdem eine chinesische Staatsbank einen Liquidationsantrag gegen das hoch verschuldete Bauunternehmen gestellt hat, was die geplante Umstrukturierung von Offshore-Schulden in Milliardenhöhe in Frage stellt. Shimao teilte mit, man werde sich dem Antrag "energisch" widersetzen und weiter an den vorgeschlagenen Plänen zur Umstrukturierung von Offshore-Schulden in Höhe von mehr als 11 Milliarden US-Dollar arbeiten. Im Gefolge fielen die Aktien von Hongkong Land Holdings um 0,3 Prozent.

Daneben büßten in Hongkong die Aktien von Budweiser Brewing APAC 5,9 Prozent ein. Das Management habe am Freitag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass der Absatz in China im März schwächer gewesen sei als in den ersten beiden Monaten des Jahres, so die Citi-Analysten. Die Verkäufe in China hätten etwa 40 Prozent des Volumens im ersten Quartal ausgemacht.

Hongkong erwägt weitere Schritte zur Stärkung des Aktienmarktes als Teil der laufenden Bemühungen, die Wettbewerbsfähigkeit und Liquidität zu verbessern. "Wir erwägen zusätzliche Maßnahmen, von der Verbesserung der Transaktionsmechanismen über die Förderung von Anlegerdiensten bis hin zur verstärkten Marktförderung", sagte Chief Executive John Lee auf dem HSBC Global Investment Summit. Einige Maßnahmen seien bereits ergriffen worden, so Lee, etwa die Straffung der Börsenzulassungsvorschriften für "spezialisierte Technologiesektoren", um deren Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu verbessern.

In Sydney ging es für den S&P/ASX 200 um 0,2 Prozent nach oben, angeführt von Aufschlägen im Technologie-Sektor. Bei den Einzelwerten stiegen Qantas um 4,8 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft angekündigt hatte, ihr Vielfliegerprogramm zu erweitern.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.789,10 +0,2% +2,6% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.347,04 +0,9% +16,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.717,65 +0,1% +2,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.047,05 -0,7% +2,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.690,31 -0,2% -1,9% 10:00

Taiex (Taiwan) 20.417,70 +0,4% +13,9% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.217,24 -0,0% -0,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.557,65 +0,2% +6,9% 11:00

BSE (Mumbai) 74.248,22 0% +2,8% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fri, 9:10 Uhr

EUR/USD 1,0832 -0,1% 1,0838 1,0834

EUR/JPY 164,47 +0,1% 164,30 163,82

EUR/GBP 0,8581 -0,0% 0,8581 0,8579

GBP/USD 1,2625 -0,1% 1,2632 1,2630

USD/JPY 151,84 +0,2% 151,60 151,21

USD/KRW 1.353,96 +0,2% 1.351,35 1.352,29

USD/CNY 7,2339 +2,0% 7,0914 7,1593

USD/CNH 7,2470 -0,0% 7,2486 7,2468

USD/HKD 7,8306 +0,0% 7,8290 7,8283

AUD/USD 0,6583 +0,1% 0,6573 0,6578

NZD/USD 0,6014 +0,1% 0,6008 0,6018

Bitcoin

BTC/USD 70.126,55 +1,5% 69.076,63 67.037,85 +61,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,70 86,91 -1,4% -1,21 +18,0%

Brent/ICE 89,86 91,17 -1,4% -1,31 +17,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.336,33 2.329,66 +0,3% +6,67 +13,3%

Silber (Spot) 27,76 27,50 +1,0% +0,27 +16,8%

Platin (Spot) 933,75 929,44 +0,5% +4,31 -5,9%

Kupfer-Future 4,23 4,24 -0,2% -0,01 +8,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

