MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Immobiliensektor belastet in Hongkong

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während überraschend starke Geschäftszahlen heimischer Unternehmen die japanische Börse zulegen lassen, bremsen Konjunktursorgen die chinesischen Handelsplätze.

In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 1,4 Prozent. Aktien des mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfenden Immobiliensektors führen die Verlierer an. Country Garden fallen um 5,8 Prozent und Longfor Group um 10 Prozent. An der Börse in Schanghai liegt der Composite-Index derweil 0,1 Prozent im Plus. Anleger setzen hier auf neue Wirtschaftsstimuli nach der anstehenden Sitzung des Politbüros.

Am Tokioter Aktienmarkt gewinnt der Nikkei-225-Index 1,3 Prozent. Stützend wirkt die Hoffnung, dass die japanische Notenbank bei ihrer Zinssitzung in dieser Woche ihre lockere Geldpolitik bekräftigt. Daneben kommen die Geschäftszahlen des Autoherstellers Mitsubishi Motors (+5,6%) gut an. Auch die Aktien anderer Branchenvertreter sind gefragt: Subaru verbessern sich um 2,5 Prozent, Honda um 1,7 Prozent und Toyota um 1,3 Prozent.

Im südkoreanischen Seoul hat der Kospi nach anfänglichen Verlusten ins Plus gedreht und steigt aktuell um 0,7 Prozent. Unter den Einzelwerten verteuern sich Posco um fast 10 Prozent, nachdem der Stahlkonzern überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.315,70 +0,0% +3,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.738,28 +1,3% +23,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.627,53 +0,7% +17,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.170,30 +0,1% +2,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.808,59 -1,4% -3,6% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.260,76 -0,5% +0,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.418,20 +0,3% -5,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 11:09 % YTD

EUR/USD 1,1121 -0,1% 1,1131 1,1143 +3,9%

EUR/JPY 157,46 -0,2% 157,77 156,21 +12,2%

EUR/GBP 0,8648 -0,1% 0,8659 0,8644 -2,3%

GBP/USD 1,2860 +0,1% 1,2854 1,2891 +6,3%

USD/JPY 141,58 -0,1% 141,74 140,19 +8,0%

USD/KRW 1.286,65 0% 1.286,65 1.284,05 +2,0%

USD/CNY 7,1878 0% 7,1878 7,1699 +4,2%

USD/CNH 7,1977 +0,1% 7,1885 7,1712 +3,9%

USD/HKD 7,8168 -0,0% 7,8174 7,8144 +0,1%

AUD/USD 0,6732 -0,0% 0,6734 0,6778 -1,2%

NZD/USD 0,6169 -0,0% 0,6171 0,6227 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 29.770,67 -0,6% 29.942,14 29.847,52 +79,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,99 77,07 -0,1% -0,08 -2,4%

Brent/ICE 80,97 81,07 -0,1% -0,10 -2,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.959,43 1.961,84 -0,1% -2,42 +7,4%

Silber (Spot) 24,56 24,61 -0,2% -0,05 +2,5%

Platin (Spot) 964,45 966,50 -0,2% -2,05 -9,7%

Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,2% +0,01 +0,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

