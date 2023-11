MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Immobilienwerte in Hongkong gesucht

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Eine freundliche Vorgabe der US-Börsen kommt am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien nicht an. Insgesamt ist die Tendenz dort uneinheitlich, wobei kleinere Abgaben überwiegen. Nicht gehandelt wird wegen eines Feiertags in Tokio. In Schanghai liegt der Composite-Index ganz leicht im Plus, Hongkong büßt dagegen 0,5 Prozent ein. In Sydney ist der Handel bereits beendet, dort ging es um 0,6 Prozent nach unten.

Das Geschäft wird als dünn bezeichnet, denn neben Japan tut sich am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags auch an den Finanzmärkten in den USA nichts und am Freitag wird dort nur ein verkürzter Handel folgen.

Klare Tagesfavoriten in Hongkong sind Immobilienaktien . Sie werden gestützt von Berichten, wonach weitere Großstädte in China die Vorgaben für Hypotheken gelockert haben, um den angeschlagenen Wohnungsmarkt zu stützen. Unter anderem soll Shenzhen die Anzahlungsquote für Zweitwohnungshypotheken von bis zu 80 auf 40 Prozent senken. Zuvor hatte es bereits in Guangzhou eine solche Maßnahme gegeben. Unter anderem gewinnen Country Garden 16,5 und Longfor 10,2 Prozent. China Vanke legen um 3,3 Prozent zu.

Derweil setzen Baidu nach gut ausgefallenen Quartalszahlen des Internetriesen die Aufwärtstendenz vom Vortag mit einem Plus von gut 5 Prozent beschleunigt fort.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.029,40 -0,6% -0,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag +27,8%

Kospi (Seoul) 2.508,89 -0,1% +12,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.048,55 +0,2% -1,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.663,36 -0,4% -10,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.106,26 -0,3% -4,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.452,52 -0,2% -2,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:29 % YTD

EUR/USD 1,0902 +0,1% 1,0886 1,0910 +1,9%

EUR/JPY 162,64 -0,1% 162,76 162,43 +15,9%

EUR/GBP 0,8720 +0,1% 0,8712 0,8710 -1,5%

GBP/USD 1,2503 +0,1% 1,2495 1,2527 +3,4%

USD/JPY 149,17 -0,2% 149,52 148,91 +13,8%

USD/KRW 1.299,26 -0,3% 1.303,18 1.302,22 +3,0%

USD/CNY 7,0961 -0,2% 7,1110 7,1463 +2,9%

USD/CNH 7,1521 -0,2% 7,1655 7,1516 +3,2%

USD/HKD 7,7962 -0,0% 7,7969 7,7981 -0,2%

AUD/USD 0,6554 +0,2% 0,6542 0,6541 -3,8%

NZD/USD 0,6050 +0,5% 0,6021 0,6029 -4,7%

Bitcoin

BTC/USD 37.412,63 -0,1% 37.466,06 36.554,25 +125,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,28 77,1 -1,1% -0,82 -0,7%

Brent/ICE 80,97 81,96 -1,2% -0,99 -0,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.995,12 1.989,88 +0,3% +5,24 +9,4%

Silber (Spot) 23,68 23,88 -0,8% -0,20 -1,2%

Platin (Spot) 929,00 926,50 +0,3% +2,50 -13,0%

Kupfer-Future 3,76 3,76 +0,0% +0,00 -1,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2023 00:35 ET (05:35 GMT)