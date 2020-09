MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Konjunkturoptimismus stützt in China

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz ausmachen. Die Vorgaben aus den USA sind negativ, gleichwohl geht es an einigen Börsen der Region aufwärts. So etwa in China: In Schanghai rückt der Composite-Index um 0,6 Prozent vor. An der Börse in Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 0,3 Prozent aufwärts, nachdem er jedoch am Donnerstag kräftig nachgegeben hatte. Händler sprechen von wachsender Zuversicht, was die Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Coronavirus-Krise angeht.

Analysten der Citi warnen indessen vor zu viel Optimismus bezüglich der Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19. Die Unsicherheit sei nach wie vor hoch, nicht zuletzt deshalb, weil das Virus mutieren könne. Die Citi befürchtet ein Wiedererstarken der Pandemie im Herbst und Winter. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger ausgewählte chinesische Pharmawerte zukaufen, deren Kurse zuletzt geschwächelt hätten. Namentlich empfiehlt die Bank Hansoh Pharma, deren Aktie in Hongkong um 1,3 Prozent steigt, und Sino Biopharm, für die es um nur 0,1 Prozent aufwärts geht.

Bericht über Gebührensenkungen belastet japanische Telekomwerte

In Tokio zeigt sich der Nikkei-225-Index gut behauptet bei 23.343 Punkten. Gebremst wird der japanische Aktienmarkt neben Zweifeln an der Erholung der Wirtschaft erneut vom starken Yen. Für einen Dollar werden am Freitagmorgen rund 104,80 Yen gezahlt. Am Donnerstag um die gleiche Zeit waren es noch um die 105 Yen.

Zentrales Thema an der Tokioter Börse ist das Wirtschaftsprogramm des neuen japanischen Ministerpräsidenten Suga. Aktien von Telekommunikationsunternehmen geraten deutlicher unter Druck. Ursächlich ist ein Bericht, wonach Suga der Branche Gebührensenkungen vorschreiben will. Er habe dem zuständigen Minister einen entsprechenden Auftrag erteilt. Suga hatte in der Vergangenheit immer wieder die Preispolitik der Mobilfunkanbieter kritisiert. KDDI fallen um 4,2 Prozent und NTTDocomo um 3,2 Prozent.

Der starke Yen lässt die Aktien der exportabhängigen Automobilbranche von ihren Tageshochs zurückkommen. Unter anderem liegen Honda nur noch 0,7 Prozent vorne, nachdem sie anfangs über 2 Prozent zugelegt hatten. Bei Suzuki schrumpft das Plus auf 1,2 Prozent.

Auch in Seoul tut sich der Markt mit einer Erholung von den Vortagesverlusten schwer. Der Kospi tendiert gut behauptet. Indexschwergewicht Samsung bremst den Markt mit einem Minus von 0,5 Prozent. SK Hynix liegt dagegen 1,2 Prozent im Plus. Gewinnmitnahmen drücken im Automobilsektor Kia Motors um 1,8 Prozent. Hyundai Motor büßen 1,6 Prozent ein.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.877,50 -0,10% -12,07% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.343,42 +0,10% -1,43% 08:00

Kospi (Seoul) 2.409,43 +0,14% +9,64% 08:00

Schanghai-Comp. 3.289,02 +0,57% +7,83% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.416,50 +0,31% -12,31% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.495,66 -0,20% -22,27% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.519,80 +0,44% -4,76% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1850 +0,0% 1,1845 1,1782 +5,7%

EUR/JPY 124,19 +0,1% 124,09 123,47 +1,9%

EUR/GBP 0,9145 +0,2% 0,9130 0,9096 +8,1%

GBP/USD 1,2959 -0,1% 1,2972 1,2955 -2,2%

USD/JPY 104,80 +0,0% 104,77 104,79 -3,6%

USD/KRW 1160,54 -0,8% 1169,74 1172,81 +0,5%

USD/CNY 6,7557 -0,1% 6,7657 6,7668 -3,0%

USD/CNH 6,7501 -0,1% 6,7545 6,7665 -3,1%

USD/HKD 7,7501 +0,0% 7,7500 7,7500 -0,5%

AUD/USD 0,7320 +0,1% 0,7309 0,7287 +4,5%

NZD/USD 0,6783 +0,5% 0,6748 0,6697 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 10.905,26 -0,5% 10.955,76 10.865,54 +51,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,17 40,97 +0,5% 0,20 -28,1%

Brent/ICE 43,54 43,30 +0,6% 0,24 -29,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.952,12 1.942,60 +0,5% +9,52 +28,7%

Silber (Spot) 27,07 27,08 -0,0% -0,01 +51,6%

Platin (Spot) 944,18 943,00 +0,1% +1,18 -2,2%

Kupfer-Future 3,09 3,07 +0,8% +0,02 +9,5%

===

