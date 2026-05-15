MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi +8,4% dank Samsung-Kurssprung

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs und überraschend starke Geschäftszahlen von Nvidia stützten nur einige Märkte der Region. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump kommen die Verhandlungen mit dem Iran voran. Überdies haben drei Öltanker die Straße von Hormus passiert, was die Ölpreise am Mittwoch zurückkommen ließ. Das wiederum linderte Inflationsängste, worauf auch die zuletzt kräftig gestiegenen Anleiherenditen sanken. Beim Übergang vom asiatisch dominierten zum europäischen Handel legte der Preis für ein Barrel Brentöl um etwa 1,5 Prozent zu auf 106,50 Dollar, notierte damit aber immer noch deutlich unter dem Vortageshoch.

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Angeführt wurden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt. Dort stieg der Kospi um 8,4 Prozent. Schwergewicht Samsung Electronics stützte den Kospi mit einem Plus von 8,5 Prozent. Der Chipgigant hat sich mit den Gewerkschaften im Streit um Bonuszahlungen geeinigt und damit einen drohenden Streik abgewendet. SK Hynix verteuerten sich um 11,2 Prozent, beflügelt von Nvidia. Die KI-Wette hatte nicht nur mit ihren Geschäftszahlen überzeugt, sondern auch mit einem Ausblick, der die Erwartungen des Markts übertraf.

In Tokio rückte der Nikkei-225-Index um 3,1 Prozent vor. Der breiter gefasste Topix gewann 1,7 Prozent. Auch japanische Anleger griffen zu Aktien des Elektronik- und Chipsektors. Renesas Electronics machten einen Satz von 8,1 Prozent. Advantest verbesserten sich um 4,4 und Kioxia um 7,9 Prozent. Tokyo Electron schlossen 5,9 Prozent im Plus. Softbank Group sprangen um rund 20 Prozent nach oben in Reaktion auf die Nachricht, dass mit OpenAI eines der wichtigsten Investments der Gesellschaft in den kommenden Tagen oder Wochen seinen Börsengang vorbereiten wird.

Bankenwerte profitieren von der Erwartung steigender Zinsen, befeuert von einer Notenbankerin der Bank of Japan. "Es ist vernünftig, dass die Bank den Leitzins in einem angemessenen Tempo anhebt, um der hohen Inflation zu begegnen und gleichzeitig die Kompromisse für die Wirtschaft zu berücksichtigen", sagte Junko Koeda, Mitglied des Policy Board, am Donnerstag vor Wirtschaftsführern in der südlichen Präfektur Fukuoka. Der Kurs von Mitsubishi UFJ stieg um 1,2 Prozent. Resona Holdings gewannen 4,5 Prozent.

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Der Yen zeigte sich derweil unbeeindruckt von Zinserhöhungsspekulationen und gab zum Dollar sogar leicht nach. Konjunkturseitig waren die japanischen Exporte im April überraschend stark gestiegen. Die - allerdings notorisch volatilen - Maschinenbauaufträge nahmen im März etwas stärker ab als angenommen.

Die chinesischen Börsen hinkten derweil hinterher. Der Composite-Index in Shanghai schloss 2 Prozent niedriger. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel etwa 1 Prozent im Minus. Anleger sorgten sich um die Aussichten des chinesischen Immobiliensektors, hieß es aus dem Handel. Auch gebe es Zweifel an weiteren Unterstützungsmaßnahmen Pekings für die heimische Wirtschaft. Unter anderem verlor das Schwergewicht Tencent in Hongkong 3,3 Prozent.

Im australischen Sydney ging es mit dem S&P/ASX-200 um 1,5 Prozent aufwärts. Nachdem die Arbeitslosenquote in Australien im April gestiegen war, setzten Anleger darauf, dass die Reserve Bank of Australia eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus einlegt.

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S&P/ASX 200 (Sydney) 8.621,70 +1,5 -1,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.010,75 +1,7 +13,2 08:00

Kospi (Seoul) 7.815,59 +8,4 +85,5 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.400,28 -1,0 -0,9 10:00

Shanghai-Composite 4.078,55 -2,0 +2,8 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.032,64 -0,2 +8,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.097,81 -3,5 -29,5 10:00

KLCI (Malaysia) 1.711,01 -0,4 +1,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1618 -0,1 1,1627 1,1596 -1,1

EUR/JPY 184,79 +0,0 184,71 184,36 +0,4

EUR/GBP 0,8644 -0,1 0,8650 0,8659 -0,8

USD/JPY 159,03 +0,1 158,91 158,95 +1,5

USD/KRW 1.504,50 +0,5 1.497,47 1.505,60 +4,4

USD/CNY 6,8041 +0,1 6,8005 6,8060 -2,7

USD/CNH 6,8061 +0,1 6,8011 6,8078 -2,4

USD/HKD 7,8321 -0,0 7,8333 7,8326 +0,6

AUD/USD 0,7115 -0,5 0,7149 0,7107 +6,6

NZD/USD 0,5856 -0,2 0,5869 0,5836 +1,7

BTC/USD 77.541,82 -0,2 77.680,27 77.293,94 -11,6

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 99,76 +1,5 1,50 98,26

Brent/ICE 106,46 +1,4 1,44 105,02

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.519,79 -0,5 -23,74 4.543,53

Silber 74,91 -1,4 -1,08 75,99

Platin 1.931,02 -1,0 -19,48 1.950,50

(Angaben ohne Gewähr)

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(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 03:22 ET (07:22 GMT)