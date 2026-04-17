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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi auf Rekordhoch

21.04.26 06:44 Uhr
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DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Einerseits bremst die Ungewissheit um die weitere Entwicklung des Iran-Kriegs, andererseits setzen Anleger darauf, dass die Kriegsparteien zu einer Einigung gelangen. Die USA und der Iran planten für diese Woche weitere Friedensverhandlungen, berichtet das Wall Street Journal. Denn US-Präsident Donald Trump wolle den zweiwöchigen Waffenstillstand, der am Mittwoch ausläuft, nicht verlängern, so die Zeitung unter Berufung eines Vertreters des Weißen Hauses. Die Ölpreise geben in Erwartung der Gespräche etwas nach. Das Barrel Brentöl ermäßigt sich um 0,7 Prozent auf 94,82 Dollar.

Angeführt werden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt, wo der Kospi um 2,3 Prozent zulegt und ein neues Rekordhoch erreicht. KI-Fantasie trage den Index weiter nach oben, berichten Marktteilnehmer. SK Hynix verteuern sich um weitere 4,6 Prozent. Die Titel hatten schon am Montag davon profitiert, dass der Chiphersteller mit der Massenherstellung der KI-Superchips für die Vera-Rubin-Plattform von Nvidia beginnt. Index-Schwergewicht Samsung Electronics gewinnt 1,6 Prozent.

In Tokio rückt der Topix um 0,2 Prozent vor. Auch hier sind Technologiewerte gefragt. Lasertec steigen um 5,6 Prozent und Softbank Group um 7,7 Prozent. Wenig verändert tendieren die chinesischen Börsen. Der Börsengang des Nvidia-Zulieferers Victory Giant Technology in Hongkong verläuft erfolgreich: Die Aktie legte im frühen Handel 53 Prozent zu.

An der Börse im australischen Sydney gewinnt die Aktie von Rio Tinto 0,5 Prozent, nachdem der Bergbaukonzern Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt hat. Analyst Rahul Anand von Morgan Stanley spricht von einem starken Jahresauftakt. Lynas Rare Earths hat dagegen im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt; die Aktie fällt um 3 Prozent. Der Leitindex S&P/ASX-200 sinkt um 0,2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.936,40 -0,2 +2,5 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.951,59 +0,2 +11,0 08:00

Kospi (Seoul) 6.364,05 +2,3 +51,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.394,86 +0,1 +3,0 10:00

Shanghai-Composite 4.072,39 -0,2 +2,6 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.014,47 +0,2 +7,9 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.559,70 -0,5 -12,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.712,28 +0,6 +1,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1776 -0,1 1,1787 1,1769 +0,3

EUR/JPY 187,22 +0,0 187,17 186,85 +1,8

EUR/GBP 0,8710 +0,0 0,8707 0,8707 -0,1

USD/JPY 158,96 +0,1 158,79 158,75 +1,5

USD/KRW 1.470,80 -0,1 1.471,88 1.472,30 +2,1

USD/CNY 6,8152 -0,0 6,8172 6,8186 -2,5

USD/CNH 6,8134 -0,0 6,8158 6,8179 -2,3

USD/HKD 7,8313 +0,0 7,8298 7,8314 +0,6

AUD/USD 0,7165 -0,2 0,7177 0,7163 +7,4

NZD/USD 0,5906 +0,3 0,5889 0,5877 +2,6

BTC/USD 75.700,88 -0,8 76.311,55 75.398,87 -13,7

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,59 -1,1 -1,02 89,61

Brent/ICE 94,82 -0,7 -0,66 95,48

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.792,14 -0,6 -27,50 4.819,64

Silber 78,90 -1,3 -1,01 79,91

Platin 2.072,63 -0,8 -16,38 2.089,01

Angaben ohne Gewähr

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 00:45 ET (04:45 GMT)

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