MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi in Seoul seit Jahresbeginn fast verdoppelt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Börse im südkoreanischen Seoul ist weiter nicht zu bremsen und steigt von einem Allzeithoch zum nächsten. Auch am Mittwoch kam es dort wieder zu einem Hausseschub, angeführt wieder von den Chip-Schwergewichten SK Hynix und Samsung Electronics. Der Kospi schnellte um 2,3 Prozent nach oben, hatte im Tageshoch aber auch schon um 5 Prozent angezogen. Er liegt nun seit Jahresbeginn rund 95 Prozent im Plus, hat sich also nahezu verdoppelt.

Wer­bung Wer­bung

An den anderen Plätzen der Region überwogen Abgaben vor dem Hintergrund der zuletzt wieder etwas gedämpften Hoffnungen auf eine unmittelbar bevorstehende Friedensvereinbarung im Nahost-Konflikt. In Tokio büßte der breite Topix von seinem jüngsten Rekordhoch 0,5 Prozent ein, der enger gefasste und technologielastigere Nikkei-225-Index gab etwas stärker nach, nachdem er im Handelsverlauf vorübergehend noch über 2 Prozent im Plus gelegen hatte.

In Hongkong (Späthandel) und in Shanghai verloren die Leitindizes je gut 1 Prozent, auch in Singapur, Malaysia und Indonesien ging es nach unten. In Sydney verbesserte sich der S&P/ASX-200 dagegen um 0,7 Prozent. Hier sorgten neue Inflationsdaten für leichte Entspannung, weil sich die Teuerung im Zwölfmonatszeitraum bis April etwas verlangsamte. Nach einer Serie von Zinserhöhung hoffen die Akteure, dass hier zunächst das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Die Zentralbank hatte am Morgen beschlossen, den Leitzins unverändert zu lassen.

Im Zuge der KI-getriebenen Rally mit der Spekulation auf weiter massive Investitionen in Chips schossen in Seoul SK Hynix um 9,3 Prozent auf neue Höhen nach oben, schlossen aber gleichwohl deutlicher unter dem Tageshoch. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um über 245 Prozent gestiegen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens erreichte erstmals über 1 Billion Dollar, womit es sich zu den Rivalen Samsung Electronics, TSMC oder Micron Technology gesellte. Micron schaffte das am Dienstag, als es für die Aktie an der Wall Street um 19 Prozent nach oben gegangen war.

Wer­bung Wer­bung

Auch Samsung Electronics stiegen mit 2,7 Prozent kräftig, hier beträgt das Plus seit Jahresbeginn gut 156 Prozent. Treiber neben der allgemeinen KI-Euphorie war die Einigung des Unternehmens mit den Gewerkschaften auf eine Lohn- und Bonusvereinbarung. Damit wurde ein Streik gerade noch abgewendet. Samsung Electronics soll derweil planen, 1,5 Milliarden Dollar in Vietnam zu investieren, um eine Halbleiter-Testfabrik zu errichten, wie laut Reuters aus einem Dokument hervorgeht.

In Tokio legten Advantest und Tokyo Electron um rund 4,1 bzw. 2,1 Prozent zu, während Softbank Group nach dem Kurssprung am Vortag um 7,3 Prozent absackten. In Hongkong verteuerte sich die Halbleiteraktie Hua Hong um 4,5, wogegen bei SMIC kräftige Gewinne wieder verlorengingen und zuletzt ein Minus von 1 Prozent stand. In Taiwan zogen TSMC um 1,3 Prozent an.

Xiaomi fielen in Hongkong um 3,8 Prozent zurück, nachdem der chinesische Elektronikriese im ersten Quartal aufgrund höherer Komponentenpreise enttäuschende Ergebnisse vorgelegt hatte. Xiaomi verzeichnete einen Gewinneinbruch von 43 Prozent,

Wer­bung Wer­bung

In Sydney rutschte der Kurs des Alkohol- und Gastronomiekonzern Endeavour um 4,9 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, sein Portfolio an Weingütern zu reduzieren, weil es in den nächsten drei Jahren 300 Millionen australischen Dollar einsparen wolle.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.717,70 +0,7 +0,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.062,08 -0,5 +15,1 08:00

Kospi (Seoul) 8.228,70 +2,3 +95,3 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.296,01 -1,2 -1,3 10:00

Shanghai-Composite 4.093,73 -1,3 +3,2 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.028,80 -0,8 +8,2 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.130,19 -1,2 -29,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.699,02 -0,6 +1,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:18 % YTD

EUR/USD 1,1644 +0,1 1,1628 1,1636 -0,9

EUR/JPY 185,56 +0,2 185,28 185,26 +0,9

EUR/GBP 0,8655 +0,1 0,8648 0,8635 -0,7

USD/JPY 159,35 +0,0 159,29 159,21 +1,7

USD/KRW 1.501,60 -0,4 1.506,95 1.503,90 +4,2

USD/CNY 6,7820 -0,1 6,7860 6,7867 -3,0

USD/CNH 6,7819 -0,0 6,7845 6,7864 -2,8

USD/HKD 7,8341 -0,0 7,8360 7,8356 +0,7

AUD/USD 0,7145 -0,3 0,7167 0,7160 +7,1

NZD/USD 0,5871 +0,6 0,5836 0,5845 +2,0

BTC/USD 75.693,16 -0,4 76.018,81 76.660,17 -13,7

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,26 -2,8 -2,63 93,89

Brent/ICE 97,71 -1,9 -1,87 99,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.483,68 -0,5 -22,33 4.506,01

Silber 75,07 -2,4 -1,88 76,95

Platin 1.925,14 -1,7 -33,45 1.958,59

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 03:30 ET (07:30 GMT)