DAX25.389 +2,0%Est506.137 +2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 -0,2%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.033 -0,5%Euro1,1631 -0,1%Öl98,56 +2,4%Gold4.531 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000 Punkten -- Wall Street pausiert -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Fortschritte bei Iran-Abkommen -- D-Wave, Wasserstoffaktien, Lufthansa, TUI, SoftBank, Advantest im Fokus
Top News
Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen
Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi mit Nachholbedarf sehr fest

26.05.26 07:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASM Pacific Technology Ltd
22,71 EUR 0,51 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Australian Stock Exchange Ltd.
36,00 EUR -0,40 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S
15,42 EUR 1,37 EUR 9,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenovo Group Ltd.
1,99 EUR 0,27 EUR 15,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
3,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
1.941.000,00 KRW 1.000,00 KRW 0,05%
Charts|News|Analysen
Indizes
KOSPI
7.847,7 PKT 32,1 PKT 0,41%
Charts|News|Analysen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Vor dem Hintergrund eher ungünstiger Nachrichten aus der Krisenregion Nahost geht es am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien uneinheitlich zu. Die USA haben iranische Raketenabschussbasen und Minenverlegeboote angegriffen und dies mit Selbstschutz begründet, ohne davon die mit dem Iran vereinbarte Waffenruhe bzw. Friedensgespräche tangiert zu sehen. Während eine klare Reaktion aus dem Iran noch aussteht., reagieren die am Vortag stark gesunkenen Ölpreise mit Aufschlägen. Die fallen aber eher moderat aus, weshalb auch die Aktienmärkte nicht stärker negativ auf die Nachricht reagieren dürften. Brent-Öl verteuert sich um 2,5 Prozent auf gut 98 Dollar.

In Tokio zeigt sich der breite Topix praktisch unverändert und hält damit sei Rekordniveau. In Shanghai geht es um 0,7 Prozent nach unten, in Sydney um 0,4 Prozent. Die Börsen in Hongkong und Seoul haben Nachholbedarf. Weil dort am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, können die Akteure erst mit Verspätung auf die Nachrichten vom Wochenende reagieren, wonach die USA und der Iran angeblich nah an einer Rahmenvereinbarung sind, zu der auch die Wiederöffnung der Straße von Hormus gehören soll. Gleichwohl hatte US-Präsident Trump betont, "keine Eile" zu haben.

In Hongkong geht es um 0,5 Prozent nach oben, in Seoul zeigt sich der Kospi wieder einmal in Rallylaune, er macht einen Satz um 2,9 Prozent nach oben auf ein Allzeithoch. Der japanische Nikkei-225 fällt um 0,3 Prozent auf 64.994,4 Punkte, nachdem er in der vorherigen Sitzung ein Allzeithoch erreicht hatte, während der breitere Topix-Index um 0,1 Prozent nachgab.

Sowohl in Hongkong wie an der technologielastigen Börse in Seoul werden Chipaktien favorisiert. Marktteilnehmer verweisen auf eine andauernd hohe Nachfrage nach Chips, die in KI-Servern und -Beschleunigern verwendet werden. Die jüngsten Ergebnisse von Nvidia und der Optimismus hinsichtlich der weltweiten Ausgaben für KI-Infrastruktur stärkten die Stimmung bei Technologiewerten. Dazu verzeichneten Südkoreas Halbleiterexporte weiterhin ein starkes Wachstum. Unter den Einzelwerten verteuern sich Samsung Electronics um rund 3 Prozent und SK Hynix um 7,4 Prozent.

In Hongkong sorgt laut Börsianern außerdem für Rückenwind, dass Huawei Technologies ein Durchbruch im Halbleiterdesign gelungen ist. Huawei teilte mit, einen Ansatz entwickelt zu haben, der es dem Unternehmen ermöglichen würde, fortschrittlichere Chips ohne den Einsatz von Geräten herzustellen, für die die USA den Zugang blockiert hätten. Der Fortschritt könnte laut den Analysten von Bernstein ein "weiterer DeepSeek-Moment" sein - in Anspielung auf das chinesische Startup, das für Aufsehen sorgte, als es ein KI-Modell auf Augenhöhe mit westlichen Modellen veröffentlich hatte.

Hua Hong Semiconductor reagieren mit einem Satz um 11 Prozent nach oben, während SMIC um 8,5 Prozent zulegen. ASMPT ziehen um über 13 Prozent an, Lenovo um über 17 Prozent.

In Sydney rutschen ASX um über 12 Prozent ab, nachdem der Betreiber der australischen Börse vor höheren Ausgaben im Jahr 2027 zur Modernisierung seiner Technologie und zur Entwicklung neuer Produkte gewarnt hat.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.660,60 -0,4 -0,6 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.081,07 0,0 +15,8 08:00

Kospi (Seoul) 8.073,93 +2,9 +91,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.723,82 +0,5 +0,4 10:00

Shanghai-Composite 4.121,81 -0,7 +3,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.055,65 -0,3 +8,8 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.149,68 -0,9 -28,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.704,60 -0,2 +1,4 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 12:40 % YTD

EUR/USD 1,1628 -0,1 1,1643 1,1642 -1,0

EUR/JPY 184,90 -0,1 185,01 185,05 +0,5

EUR/GBP 0,8626 +0,1 0,8619 0,8628 -1,0

USD/JPY 159,00 +0,1 158,89 158,92 +1,5

USD/KRW 1.506,50 -0,4 1.512,24 1.513,12 +4,6

USD/CNY 6,7874 +0,1 6,7842 6,7842 -2,9

USD/CNH 6,7877 +0,1 6,7837 6,7852 -2,7

USD/HKD 7,8349 +0,0 7,8344 7,8342 +0,7

AUD/USD 0,7159 -0,2 0,7173 0,7165 +7,3

NZD/USD 0,5848 -0,4 0,5871 0,5868 +1,6

BTC/USD 76.780,84 -0,6 77.207,11 77.481,04 -12,4

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,29 -4,5 -4,31 96,60

Brent/ICE 98,58 +2,5 2,44 96,14

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.529,19 -0,9 -41,37 4.570,56

Silber 76,62 -1,9 -1,45 78,08

Platin 1.948,11 -1,0 -19,51 1.967,62

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 01:25 ET (05:25 GMT)

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenovo Group Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen